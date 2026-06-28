/राऊंड ऑफ 32 चे सामने निश्चित, वर्ल्ड कपच्या पुढील फेरीचे वेळापत्रक जाहीर!

फुटबॅाल विश्वचषकाचा उत्साह आता शिगेला पोहोचला आहे, जगभरामध्ये हे विश्वचषकाचे सामने पाहिले जात आहेत. मागील काही दिवसांपासून या स्पर्धेची मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळत आहे, आता ही स्पर्धा दुसऱ्या टप्प्यात पोहोचणार आहे. या स्पर्धेमध्ये 48 संघ सहभागी झाले होते. आता त्यातील 32 संघ पुढील फेरीमध्ये लढणार आहेत, त्यामुळे नॅाकआऊट सामन्याचे वेळापत्रक या लेखामध्ये तुम्हाला सविस्तर देणार आहोत. फुटबॅाल विश्वचषक 2026 च्या स्पर्धेमधील रविवारी 28 जून रोजी ऑस्ट्रिया आणि अल्जेरिया यांच्यामध्ये 3-3 असा सामना बरोबरीत संपला आणि त्यानंतर आता नॅाटआऊट फेरीतील 32 संघ झाले आहेत. आता कोणता संघ कोणासोबत सामना खेळणार यावर सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
लिओनेल मेस्सीच्या नेतृत्वाखालील अर्जेंटिनाने जॉर्डनवर 3-1 असा विजय मिळवत आपली प्रभावी कामगिरी कायम ठेवली आहे आणि ते आधीच बाद फेरीसाठी पात्र ठरले आहेत. 28 जून रोजी झालेल्या ऑस्ट्रिया आणि अल्जेरिया यांच्यामध्ये सामना झाला हा सामना विश्वचषकातील एक मनोरंजक सामना राहिला. या सामन्यामध्ये दोन्ही संघामध्ये आक्रमक फुटबॅाल स्पर्धा पाहायला मिळाली आणि सामना हा अखेरीस बरोबरीत सुटला. अर्जेंटिनाचा सामना झाला आणि त्यांनी आणखी एकदा सिद्ध केले की ते विजेतेपदासाठी प्रबळ दावेदार आहेत. मेस्सीच्या संघाने गट टप्प्यात सातत्याने प्रभावी कामगिरी केली आहे आणि आता त्यांचे लक्ष बाद फेरीवर आहे.
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राऊंड ऑफ 32 मध्ये रोमांचक सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर ब्राझीलआणि जपान यांच्यामध्ये सामना आहे. जपानने या स्पर्धेमध्ये सर्वांना त्याच्या खेळीने प्रभावित केले आहे. याव्यतिरिक्त, नेदरलँड्स आणि मोरोक्को यांच्यातील सामनाही अत्यंत चुरशीचा होऊ शकतो. अर्जेंटिनाचा सामना 4 जुलै रोजी 32 संघांच्या फेरीत केप वर्देविरुद्ध होईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार पहाटे 3:30 वाजता सुरू होईल. ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा पोर्तुगीज संघ 3 जुलै रोजी क्रोएशियाशी भिडेल.