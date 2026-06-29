/FIFA वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडताच प्रसिद्ध संघाच्या हेड कोचने दिला राजीनामा, 1 महिन्यापूर्वीच केला होता कॉन्ट्रॅक्ट

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये ग्रुप स्टेज सामने संपले असून आता राऊंड ऑफ 32 ला सुरुवात झालेली आहे. शनिवारी रात्री स्कॉटलंड फुटबॉल संघातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. या फिफा वर्ल्ड कपमध्ये स्कॉटलंड संघाचा प्रवास संपताच त्यांचा सर्वात यशस्वी मुख्य कोच स्टीव क्लार्कने आपल्या पदावरून राजीनामा दिला आहे. यासोबतच स्कॉटलंड फुटबॉल संघात 7 वर्षांच्या ऐतिहासिक युगाचा अंत झालेला आहे.
हैराण करणारी गोष्ट अशी की 62 वर्षांच्या क्लार्कने वर्ल्ड कप फायनल सुरु होण्याच्या ठीक एक महिन्यापूर्वी वर्ष 2030 पर्यंतसाठी एक नवीन कॉन्ट्रॅक्ट केलं होतं. हे कॉन्ट्रॅक्ट 4 वर्षांसाठीचं होतं. मात्र फिफा वर्ल्ड कपमध्ये संघाचं प्रदर्शन आणि घरगुती स्तरावर त्याच्या बचावात्मक रणनीतींबाबत झालेल्या तीव्र टीकेनंतर, त्याने पद सोडण्याचा मोठा निर्णय घेतला ज्यामुळे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले.
वर्ल्ड कपमध्ये स्कॉटलंड ग्रुप सीमध्ये होती. त्यांनी आपल्या अभियानाची सुरुवात हैती विरुद्ध 1-0 अशा विजयाने केली. मात्र त्यानंतर मोरक्को (1-0) आणि ब्राझील (3-0) विरुद्ध त्यांना दोन पराभवाचा सामना करावा लागला. स्कॉटलंडने तीन सामन्यांतून 3 गुण आणि -3 गोल डिफेन्स सोबतच्या फरकासह तिसरे स्थान मिळवले.
स्कॉटलंड संघाला नॉकआऊटमध्ये पोहोचण्यासाठी पॉईंट्स टेबलमध्ये सर्वोच्च तिसऱ्या स्थानी जागा मिळवण्यासाठी दुसऱ्यांच्या सामन्याच्या निकालावर अवलंबून राहायचं होतं. शनिवारी रात्री फिलाडेल्फिया येथे खेळल्या गेलेल्या सामन्यात क्रोएशियाने घानाचा 2-1 असा पराभव केला, तेव्हा स्कॉटलंडच्या उरल्यासुरल्या आशा पूर्णपणे मावळल्या आणि त्या संघाचा वर्ल्ड कपमधील प्रवास संपुष्टात आला.
Scotland Men’s Head Coach Steve Clarke has stepped down from his role.Scotland National Team (ScotlandNT) June 27, 2026
Our most successful National Team Head Coach has called time on his seven years in charge following our participation at the FIFA World Cup 2026.
स्कॉटिश फुटबॉल असोसिएशन (SFA) द्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या अधिकृत स्टेटमेंटमध्ये हेड कोच स्टीव क्लार्कने फॅन्स आणि खेळाडूंच्या नावाने एक भावुक आणि खुलं पत्र लिहिलं. त्यात त्याने म्हंटले की, 'या निरोपाचा सर्वात भावूक भाग माझ्या खेळाडूंशी संबंधित आहे; त्यांच्याशिवाय 2019 पासून आजपर्यंत निर्माण झालेल्या त्या सुंदर आठवणी आपल्याकडे नसत्या. ते त्या सर्व सन्मान अनु कौतुकास पात्र आहेत जे त्यांना मिळालेत. त्यांनी मला गैफर म्हणणे हा माझ्यासाठी खरोखरच सन्मान होता. मला संधी देण्यासाठी तुम्हा सर्वांचे धन्यवाद आणि माझ्या उत्तराधिकाऱ्याला भविष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा!'