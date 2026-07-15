/इंग्लंड विरुद्ध अर्जेंटिना सामन्यात कोण मारणार बाजी? रिकोने केली सेमीफायनल 2 ची भविष्यवाणी...

England vs Argentina Prediction : फुटबॅाल विश्वचषकाचे शेवटचे तीन सामने शिल्लक आहेत, आज पहिला सेमीफायनलचा सामना खेळवण्यात आला. या सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये फ्रान्सच्या संघाला स्पेनने पराभूत करुन अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे. आता सेमीफायनल 2 चा सामना हा 16 जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे या सामन्यामध्ये इंग्लंड आणि अर्जंटीना हे आमनेसामने असणार आहेत. आता इंग्लंड आणि अर्जंटीना यांच्या चाहत्यांना या सामन्याची उत्सुकता लागली होती. तर सेमीफायनलच्या पहिल्या सामन्यामध्ये अनेकांचा दावा होता की फ्रान्सचा संघ फायनलमध्ये पोहोचणार. पण स्पेनचा संघ हा फ्रान्सला हरवणार हे आधीच एका पक्षाने भाकीत केले होते आता हे नक्की कोणी भविष्यवाणी केली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, यामध्ये फ्रान्स विरुद्ध स्पेन यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात oopsbabylol इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला होता. यामध्ये एक पक्षी हा सुरु असलेला फीफा विश्वचषकाचा भविष्यवाणी करत आहे आणि त्याने केलेल्या भविष्यवाणी खरच बरोबर ठरल्या आहेत. फ्रान्स विरुद्ध स्पेन यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये स्पेनचा संघ जिंकणार असे या पक्षाने आधीच सांगितले होते. आता आगामी सामना इंग्लंड विरुद्ध अर्जेंटिना यांच्यामध्ये होणार आहे, यामध्ये कोणता संघ जिंकणार आहे फायनलमध्ये प्रवेश करणार याकडे सर्वांच्या उत्सुकता लागल्या आहेत.
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सामन्यात oopsbabylol इंस्टाग्राम अकाउंटवर इंग्लंड विरुद्ध अर्जेंटिना यांच्यामध्ये सेमीफायनल 2 चा सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्याच्या संदर्भात व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे आणि यामध्ये दोन्ही देशाचे ध्वज या पक्षासमोर ठेवण्यात आले आहेत आणि त्याला प्रश्न करण्यात आला की आगामी सामना कोण जिंकणार तर त्याने यावेळी इंग्लंडच्या संघाला निवडले आहे. आता या भविष्यवाणीनंतर आता अर्जेंटिनाचे चाहते हे चिंतेत पाहायला मिळाले आहेत.
इंग्लंड विरुद्ध अर्जेंटिना दोन्ही संघ अपराजित राहून उपांत्य फेरीत दाखल झाले. गतविजेत्या अर्जेंटिनाला अलीकडील सामन्यांमध्ये अनेक चढ-उतारांना सामोरे जावे लागले आहे. गट फेरीतील आपले तिन्ही सामने जिंकणाऱ्या अर्जेंटिनाचा केप व्हर्डेविरुद्धचा सामना अतिरिक्त वेळेपर्यंत गेला. त्यानंतर त्यांना इजिप्त आणि स्वित्झर्लंडला हरवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. अर्जेंटिना विश्वचषकातील 12 सामन्यांमध्ये अपराजित आहे. आता सर्वांच्या नजरा सेमीफायनल 2 च्या सामन्यावर असणार आहेत.