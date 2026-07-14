/FIFA World Cup : भारत पाकिस्तान इतकाच हायव्होल्टेज सामना फिफा वर्ल्ड कपमध्ये रंगणार, कसा आहे अर्जेंटिना विरुद्ध इंग्लंडचा रेकॉर्ड?

FIFA World Cup 2026 : वर्ल्ड कपमध्ये अर्जेंटीना आणि इंग्लंडचा सामना हा कोणत्याही युद्धापेक्षा कमी नाहीये. या दोन्ही देशातील सामने हे वादविवादाने संपतात. मेस्सीचा संघ हा फुटबॉल विश्वात आवडता मानला जात असला तरी वर्ल्ड कपचा रेकॉर्ड पाहिला तर इंग्लंडचा पक्ष जास्त मजबूत दिसतो. मात्र वर्ल्ड कप सेमी फायनलचा रेकॉर्ड पाहिला तर अर्जेंटिना मजबूत दिसून येते.
अर्जेंटिनाच्या संघाची सर्वात चांगली गोष्ट अशी की ते 5 वेळा सेमी फायनलमध्ये पोहोचले आहेत. आणि पाचही वेळा ते सेमी फायनलमध्ये जिंकून फायनलला पोहोचलेत. अर्जेंटिनाने आतापर्यंत 1930, 1986, 1990, 2014, 2022 असे तब्बल पाचवेळा सेमी फायनलमध्ये पोहोचली आणि त्यांची जमेची बाजू अशी की यापैकी एकदाही ते सेमी फायनल हरलेले नाहीत. आतापर्यंत तब्बल 6 वेळा अर्जेंटिनाचा संघ फायनलमध्ये पोहोचला. 1978 मध्ये सेमी फायनल फॉरमॅट नव्हता पण ते चॅम्पियन बनले होते.
अर्जेंटिना आणि इंग्लंड यांच्यात वर्ल्ड कप इतिहासात एकूण 5 सामने खेळले गेले आहेत. यात इंग्लंडचा रेकॉर्ड जबरदस्त असून 3 विजय, 1 ड्रॉ आणि 1 पराभव असा या सामन्यांचा निकाल राहिला. मात्र दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत जे देखील सामने झाले ते फॅन्सच्या खूप आठवणीत राहिले.
1962 वर्ल्ड कप चिलीमध्ये झाला होता आणि ग्रुप स्टेजमध्ये इंग्लंडने अर्जेंटिनाला 3-1 ने पराभूत केले.
1966 वर्ल्ड कप इंग्लंडमध्ये क्वाटर फायनल सामना झाला होता. यात इंग्लंडने अर्जेंटिनाला 1-0 ने मात दिली. मात्र हा सामना खूप वादग्रस्त होता. कारण अर्जेंटिनाचा कर्णधार रॅटिनला रेड कार्ड मिळाला आणि इंग्लंडचा कोच अल्फ रॅमसेने त्याला प्राणी म्हटले होते. याचवर्षी इंग्लंडने फिफा वर्ल्ड कप जिंकला होता.
1986 वर्ल्ड कप मेक्सिकोमध्ये झाला होता आणि क्वाटर फायनलमध्ये अर्जेंटिना विरुद्ध इंग्लंडचा सामन्यात अर्जेंटिनाने बाजी मारलेली. अर्जेंटिनाने 2-1ने इंग्लंडला पराभूत केलं. हा सामना वर्ल्ड कपच्या इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त सामना होता.
याच सामन्यात डिएगो माराडोनाने दोन गोल केले त्यातील एका गोलला फुटबॉल इतिहासात 'Hand of God' असं म्हटलं जातं. हा गोल मारोडोनाने हाताने केला होता. मात्र मॅच रेफरीने ते सांगितलं नाही आणि इंग्लंड पराभूत झाली. मात्र सामन्यात माराडोनाने ज्याला Goal of the Century म्हटलं गेलं होतं, ते देखील केलं.
त्याने मिडफील्ड वरून एकटं धावत इंग्लंडच्या 6 खेळाडूंना सोडून जबरदस्त गोल केला होता.
1998 वर्ल्ड कप फ्रांसमध्ये झाला होता. राउंड ऑफ 16 मध्ये अर्जेंटिना आणि इंग्लंड दोन्ही बरोबरीत होते आणि सामना मॅच पेनल्टीने निश्चित झाला होता. अर्जेंटिनाने यात विजय निश्चित केला.
2002 वर्ल्ड कप जपान आणि कोरियामध्ये झाला होता. यात ग्रुप स्टेजमध्ये झालेल्या सामन्यात इंग्लंडने 1-0 ने अर्जेंटिनाला पराभूत केलं. अशा प्रकारे इंग्लंडने 1998 मधील आपल्या पराभवाचा बदला घेतला.