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FIFA World Cup 2026: सेमी फायनयलचा थरार सुरु, स्पेन फ्रान्सचा 2-0 ने पराभव करत अंतिम फेरीत धडक

फिफा विश्वचषक 2026 आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला असून उपांत्य फेरीत अर्जेंटिना, फ्रान्स, स्पेन आणि इंग्लंड या चार बलाढ्य संघांनी धडक मारली होती. ज्यामध्ये आता स्पेनने आगेकूच करत फ्रान्सला धक्का दिला आहे. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 15, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:42 AM IST
FIFA World Cup 2026: सेमी फायनयलचा थरार सुरु, स्पेन फ्रान्सचा 2-0 ने पराभव करत अंतिम फेरीत धडक
Image Credit: स्पेनचा फ्रान्सवर सहज विजय (@FIFAWorldCup/ X)

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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FIFA World Cup 2026: सेमी फायनयलचा थरार सुरु, स्पेन फ्रान्सचा 2-0 ने पराभव करत अंतिम फेरीत धडक
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