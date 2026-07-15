/FIFA World Cup 2026: सेमी फायनयलचा थरार सुरु, स्पेन फ्रान्सचा 2-0 ने पराभव करत अंतिम फेरीत धडक

स्पेनन वर्ल्ड कप २०२६ च्या पहिल्या सेमी फायनल सामन्यात फ्रान्सचा २-० ने पराभव करून अंतिम फेरीत धडक मारली आहे. अमेरिकेतील डलास येथे हा ऐतिहासिक सामना खेळवला गेला. स्पेनने सुरुवातीपासूनच सामन्यावर नियंत्रण ठेवले आणि फ्रान्सच्या बलाढ्य आक्रमणाला पूर्णपणे रोखून धरले. सामन्याच्या २२व्या मिनिटाला फ्रान्सच्या लुकास डिग्नेने स्पेनच्या लामिन यमालला पेनल्टी बॉक्समध्ये पाडले. मिळालेल्या पेनल्टीवर मिकेलने अचूक गोल करत स्पेनला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. ५८व्या मिनिटाला दानी ओल्मोच्या पासवर पेड्रो पोरोने एक उत्कृष्ट मैदानी गोलकेला आणि स्पेनची आघाडी २-० अशी मजबूत केली. आणि अखेरीस विजय मिळवला.
किलियन एम्बाप्पे आणि ओसमान डेंबेले सारखे दिग्गज खेळाडू असूनही फ्रान्सच्या संघाला स्पेनची भक्कम बचावफळी (Defense) भेदता आली नाही. संपूर्ण सामन्यात फ्रान्सला एकही गोल करता आला नाही. फ्रान्सचा उपांत्य फेरीत पराभव झाला असला तरी किलियन एम्बाप्पे अजूनही गोल्डन बूटच्या रेसमध्ये आघाडीवर आहे आणि तो या स्पर्धेतून बाहेर पडलेला नाही.
स्पेनचा 16 वर्षांचा दुष्काळ संपलाय. स्पेनच्या संघाने वर्ल्ड कपच्या आपल्या इतिहासात दुसऱ्यांदा फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. 2010 मध्ये फायनलमध्ये धडक मारल्यावर त्यांनी जेतेपद पटकावले होते. दुसऱ्या बाजूला फ्रान्सला चौथ्यांदा सेमीफायनलमध्ये गाशा गुंडाळण्याची वेळ आली. 1958, 1982आणि 1986 मध्ये फ्रान्सचा वर्ल्ड कपमधील प्रवास हा सेमीफायनलमध्येच संपुष्टात आला होता.
Spain have qualified for the Final!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/1RUndt34uf— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026
फ्रान्सचा संघ सलग तिसऱ्यांदा फायनल गाठण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरला होता. मात्र सेमीफायनलमध्ये एम्बापेची जादू चालली नाही. वर्ल्ड कप स्पर्धेत 20 सामन्यात 20 गोल डागणारा एम्बापे सेमीफायनलमध्ये गोल डागण्यात अपयशी ठरला. गोल्डन बूटच्या शर्यतीतील आघाडीचा दावेदार असलेल्या किलियन एम्बापे आणि उस्मान डेम्बेले यांच्या जोरावर फ्रान्सची आक्रमक फळी भक्कम दिसत होती. या सामन्यापूर्वी एम्बापेने आठ आणि डेम्बेलेचे पाच असे मिळून वर्ल्ड कपमध्ये 13 गोल केले होते. मात्र, स्पेनच्या भक्कम बचावासमोर त्यांची जादू दिसली नाही. मिस्टर वर्ल्ड कप आणि हुकूमत गाजवणारा एम्बाप्पेने सामन्यात 34 वेळा चेंडूला स्पर्श केला आणि 3 फटके मारले. मात्र एकही शॉट गोलपोस्टच्या चौकटीत लागला नाही. दुसरीकडे, डेम्बेलेने 46 स्पर्शांसह दोन शॉट्स ऑन टार्गेट नोंदवले. यंदाच्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत स्पर्धेत स्पेनने सात सामन्यांत केवळ एकच गोल स्वीकारला आहे.
सामन्यादरम्यान फ्रान्सचा मुख्य बचावपटू विल्यम सलिबा पाठीच्या दुखापतीमुळे मैदान सोडून बाहेर गेल्याने फ्रान्सचा बचाव अधिक कमकुवत झाला.
फ्रान्सचा उपांत्य फेरीत पराभव झाला असला तरी किलियन एम्बाप्पे अजूनही गोल्डन बूटच्या रेसमध्ये आघाडीवर आहे आणि तो या स्पर्धेतून बाहेर पडलेला नाही. फ्रान्सचा संघ मुख्य विजेतेपदाच्या शर्यतीतून बाहेर पडला असला, तरी त्यांना शनिवारी (१८ जुलै २०२६) तिसऱ्या स्थानासाठी सामना खेळायचा आहे. फिफाच्या नियमांनुसार, या सामन्यात केलेले गोल देखील गोल्डन बूटच्या एकूण कमाईमध्ये मोजले जातात. त्यामुळे एम्बाप्पेला आपले गोल वाढवण्याची आणखी एक संधी मिळेल