/फिफा वर्ल्ड कप 2026 सेमी फायनल सामन्यांचं संपूर्ण शेड्युल, भारतात कधी दिसणार सामने?

FIFA World Cup 2026 Semi Final Matches : फिफा वर्ल्ड कप 2026 ही स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यात आली असून स्पर्धेचे क्वाटर फायनल सामने 12 जुलै रोजी रविवारी संपले. यात शनिवारी फ्रान्स आणि स्पेनने आपल्या सेमी फायनलमध्ये धडक दिली होती तर रविवारी इंग्लंड आणि अर्जेंटिना संघाने सेमी फायनलपर्यंत मजल मारली आहे. रविवारी नॉर्वे विरुद्ध इंग्लंड सामन्यात इंग्लंडने 1-2 अशी आघाडी मिळवून विजय मिळवला. तर अर्जेंटिना विरुद्ध स्विझर्लंड सामन्यात 3-1 ने अर्जेंटिनाने विजय मिळवला. आता सेमी फायनलचे चार संघ निश्चित झाले असून त्यांच्यात सेमी फायनलची चुरस पाहायला मिळणार आहे.
फ्रांस विरुद्ध स्पेन यांच्यात सेमी फायनलचा सामना हा 15 जुलै रोजी भारतीय वेळेनुसार 12:30 वाजता खेळवला जाणार आहे. हा सामना स्पर्धेतील दोन सर्वात मजबूत संघ असलेल्या फ्रांस आणि स्पेन यांच्यात होणार आहे. फ्रांसने नॉकआउट सामन्यात परागवेणी क्वाटर फायनल सामन्यात मोरोक्कोला पराभूत केले होते. तर दुसरीकडे स्पेनने राउंड ऑफ 16 मध्ये पोर्तुगाल आणि क्वाटर फायनलमध्ये बेल्जियमवर मात केली. आता फ्रान्स आणि स्पेन यांच्यात सामना खेळवला जाणार आहे.
स्पेनचा 18 वर्षीय स्टार खेळाडू लॅमिन यामल याने किलियन एमबाप्पेला सावध राहण्याचा इशारा दिला असून, युरो स्पर्धेतही स्पॅनिश संघाने फ्रान्सवर वर्चस्व गाजवले होते, याची त्याला आठवण करून दिली आहे. दरम्यान, फ्रान्सच्या बाजूने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. तरीही शेवटी जो संघ मैदानात आपली क्षमता सिद्ध करेल, तोच अंतिम फेरीत स्थान मिळवेल.
गतविजेता अर्जेंटिनाचा संघ यंदा दुसऱ्या सेमी फायनलमध्ये इंग्लंडशी भिडणार आहे. 16 जुलै रोजी हा सामना अटलान्टा येथे खेळवला जाणार असून भारतीय वेळेनुसार सामन्याचं प्रसारण रात्री 12:30 वाजता सुरु होणार आहे. उत्तम लयीत असलेल्या नॉर्वेला इंग्लंडने क्वाटर फायनल फेरीत स्पर्धेतून बाहेर काढले आणि अंतिम चारमध्ये स्थान निश्चित केले. त्यांचा कर्णधार हॅरी केन उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असल्याचे दिसून येते; त्याने सहा गोल केले आहेत.
दुसरीकडे, उपांत्यपूर्व फेरीत आपल्या संघाच्या 3-1 अशा विजयात लिओनेल मेस्सीला गोल करता आला नाही. तरीही, आठ गोलसह तो सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत आघाडीवर आहे. अर्जेंटिना सलग दुसऱ्या विजेतेपदावर डोळा ठेवून आहे, तर इंग्लंड 1966 नंतरचे आपले दुसरे जेतेपद मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे.
बुधवार 15 जुलै - फ्रान्स विरुद्ध स्पेन - रात्री 12:30 वाजता
गुरुवार 16 जुलै - इंग्लंड विरुद्ध अर्जेंटिना - रात्री 12:30 वाजता