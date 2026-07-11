/उपांत्य फेरीसाठीची लढाई! नॉर्वे-इंग्लंड येणार आमनेसामने, हालंड अन् हॅरी केनवर असणार नजर

Norway vs England Preview : फुटबॅाल विश्वचषकाचे पहिले दोन उपांत्य फेरीतील संघ ठरले आहेत, सेमीफायनलचा पहिला सामना हा फ्रान्स विरुद्ध स्पेन यांच्यामध्ये खेळवला जाणार आहे. स्पेनच्या संघाने बेल्जियमच्या संघाला पराभूत करुन सेमीफायनलमध्ये स्थान पक्के केले तर फ्रान्स मोरोक्कोला फुटबॅाल विश्वचषकाच्या क्वाटर फायनलमध्ये पराभूत करुन सेमीफायनलमध्ये स्थान पक्के केले आहे. आता क्वाटर फायनलचे दोन सामने शिल्लक आहेत, यामध्ये तिसरा सामना हा नॅार्वे विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये खेळवला जाणार आहे तर क्वाटर फायनलचा शेवटचा सामना हा अर्जंटीना विरुद्ध स्विझर्लंड यांच्यामध्ये रंगणार आहे. आता इंग्लंड आणि नॅार्वे हे दोन्ही संघ मजबूत स्थितीत आहे.
इंग्लंड आणि नॉर्वे यांच्यातील फिफा विश्वचषक 2026 च्या तिसऱ्या क्वाटर फायनल फेरीच्या सामन्यात नॉर्वेचा अर्लिंग हालंड आणि इंग्लंडचा हॅरी केन यांच्यातील लढतीची सर्व चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत, हे दोन्ही खेळाडू संघासाठी कशी कामगिरी करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या विश्वचषकात आतापर्यंत दोन्ही खेळाडूंनी उत्कृष्ट कामगिरी केली असून, हालंडने सात तर हॅरी केनने सहा गोल केले आहेत. त्यामुळे, हा सामना रोमांचक होण्याची अपेक्षा आहे. इंग्लंड आणि नॉर्वे यांच्यातील आमनेसामनेच्या सामन्यांच्या नोंदीबद्दल बोलायचे झाल्यास, दोन्ही संघांनी आतापर्यंत तीन सामने खेळले आहेत, जे सर्व मैत्रीपूर्ण होते. यापैकी दोन सामने इंग्लंडने जिंकले, तर एक सामना अनिर्णित राहिला.
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विश्वचषकाच्या इतिहासात या दोन संघांमधील ही पहिलीच भेट असणार आहे. नॉर्वे आणि इंग्लंड यांच्यातील सामना 12 जुलै रोजी भारतीय वेळेनुसार पहाटे 2:30 वाजता, तर अर्जेंटिना आणि स्वित्झर्लंड यांच्यातील सामना 12 जुलै रोजी भारतीय वेळेनुसार सकाळी 6:30 वाजता खेळला जाईल. नॉर्वे पुन्हा एकदा गोलसाठी अर्लिंग हालंडवर अवलंबून असेल. दुसरीकडे, इंग्लंडच्या आक्रमणाचे नेतृत्व कर्णधार हॅरी केन करेल. या दोन्ही खेळाडूंच्या कामगिरीवर या सामन्याचा निकाल अवलंबून असू शकतो.
नॉर्वे : नायलँड, रायरसन, ऑस्टिगार्ड, हॅन्चे-ओल्सन, वुल्फ, थॉर्स्टवेड, बर्गे, पॅट्रिक बर्ग, बॉब, सोरलोथ, एर्लिंग हॅलँड.
इंग्लंड : पिकफोर्ड, वॉकर, जॉन स्टोन्स, गुएही, ट्रिपियर, डेक्लन राइस, मैनू, बुकायो साका, ज्यूड बेलिंगहॅम, फिल फोडेन, हॅरी केन.