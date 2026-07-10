/फ्रान्स विरुद्ध मोरोक्कोमध्ये रंगला क्वार्टर फायनलचा पहिला सामना! फ्रान्सचा 2-0 ने विजय; बघा सर्व अपडेट्स एका क्लिकवर

FIFA World Cup 2026: फिफा विश्वचषक २०२६ च्या पहिल्या उपांत्यपूर्व सामन्यात फ्रान्सने मोरोक्कोचा २-० ने पराभव करत सेमीफायनलमध्ये धडक मारली आहे. ९ जुलै २०२६ रोजी अमेरिकेतील बोस्टन स्टेडियमवर खेळल्या गेलेला हा सामना प्रचंड अटीतटीचा झाला. फ्रान्सने मोरोक्कोचा २-० ने पराभव करत उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. ही स्पर्धा ३९ दिवस चालणार असून, हा फुटबॉल इतिहासातील सर्वात मोठा विश्वचषक आहे. या विश्वचषकाचा अंतिम सामना १९ जुलै २०२६ रोजी न्यू जर्सी येथील 'मेटलाईफ स्टेडियमवर' खेळवला जाईल.
फ्रान्ससाठी किलियन एम्बाप्पे ६० व्या मिनिटाला तर उस्मान डेम्बेले ६६ व्या मिनिटाला याने गोल केले. सामन्याच्या २८ व्या मिनिटाला फ्रान्सला पेनल्टी मिळाली होती, मात्र मोरोक्कोचा गोलकीपर यासीन बूनू याने एम्बाप्पेचा शॉट उत्कृष्टरित्या अडवून पहिला हाफ ०-० असा बरोबरीत ठेवला. दुसऱ्या हाफमध्ये फ्रान्सने आपलं वर्चस्व दाखवल. ६० व्या मिनिटाला एम्बाप्पेने प्रतिस्पर्धी डिफेंडर्सना चकवून शानदार मैदानी गोल केला आणि ६ मिनिटांनंतरच त्याने दिलेल्या पासवर उस्मान डेम्बेलेने दुसरा गोल करत फ्रान्सची आघाडी २-० अशी भक्कम केली
सामन्याच्या ७७ व्या मिनिटाला पायाला दुखापत झाल्यामुळे एम्बाप्पेला मैदानाबाहेर जावे लागले. तो बेंचवर पायाला आईस पॅक लावून बसलेला दिसल्याने फ्रान्सच्या चाहत्यांची चिंता वाढली आहे.
running the show #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vBy4x8r40C— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 10, 2026
किलियन एम्बाप्पेने आपल्या विश्वचषक कारकिर्दीतील २० सामन्यांत २० गोल पूर्ण केले आहेत.गोल्डन बूटची शर्यत: या चालू विश्वचषकात एम्बाप्पेचे ८ गोल झाले असून तो अर्जेंटिनाच्या लिओनेल मेस्सीच्या बरोबरीने टॉपवर पोहोचला आहे.
फ्रान्सचे प्रशिक्षक डिडिएर डेशॅम्प्स हे विश्वचषकाच्या इतिहासात २० सामने जिंकणारे पहिले व्यवस्थापक/प्रशिक्षक बनले आहेत.
फ्रान्सने विश्वचषकात सलग तीन सामन्यांत एकही गोल न स्वीकारण्याचा 'क्लीन शीटचा विक्रम' ९६ वर्षांनंतरचा नवा विक्रम केला.
मोरोक्कोचा प्रमुख खेळाडू इस्माईल सायबारी दुखापतीमुळे या सामन्यात खेळू शकला नाही. मोरोक्कोने चांगला लढा दिला, पण फ्रान्सच्या भक्कम बचावापुढे त्यांना गोल करता आला नाही. या विजयासह फ्रान्सने सलग तिसऱ्यांदा विश्वचषकाच्या सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला असून, आता १४ जुलै रोजी त्यांचा सामना स्पेन किंवा बेल्जियम यांच्यातील विजेत्याशी होईल.
A third straight Semi-final secured for France. #FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026