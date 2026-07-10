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फ्रान्स विरुद्ध मोरोक्कोमध्ये रंगला क्वार्टर फायनलचा पहिला सामना! फ्रान्सचा 2-0 ने विजय; बघा सर्व अपडेट्स एका क्लिकवर

France vs Morocco, FIFA World Cup 2026 Quarter Final: फुटबॉल विश्वचषकात फ्रान्स आणि मोरोक्को यांच्यात रात्री दीड वाजता सामना रंगला. या पहिल्या क्वार्टर फायनलमध्ये फ्रान्सने बाजी मारली. हा सामान नेमका कसा झाला याबद्दल जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 10, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:08 AM IST
फ्रान्स विरुद्ध मोरोक्कोमध्ये रंगला क्वार्टर फायनलचा पहिला सामना! फ्रान्सचा 2-0 ने विजय; बघा सर्व अपडेट्स एका क्लिकवर
Image Credit: (Image Credit: AP/Martin Meissner) France beat Morocco in quarter finals

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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