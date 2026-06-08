/फिफा वर्ल्ड कप 2026 सुरु होण्यापूर्वी खळबळ, इंग्लंड संघाच्या बेस कॅम्पजवळ गोळीबार, 9 जणांना घातल्या गोळ्या

FIFA World Cup 2026 : फुटबॉलमधील सर्वात मोठी स्पर्धा असणाऱ्या फिफा वर्ल्ड कप 2026 ला येत्या 11 जून पासून सुरुवात होणार आहे. यंदा ही स्पर्धा अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांमध्ये होणार आहे. स्पर्धेला सुरुवात होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक राहिल्याने स्पर्धेत सहभागी झालेले देशांचे संघ फिफा वर्ल्ड कपसाठी दाखल होत आहेत. अशातच शनिवारी मिसूरीच्या कंसास शहरात इंग्लंडचा फिफा वर्ल्ड कप 2026 मधील बेस कॅम्प असणाऱ्या ठिकाणी गोळीबार झाला. या गोळीबारात ९ जण जखमी झाले. रिपोर्टनुसार ही घटना उत्तर अमेरिकेत स्पर्धा सुरु होण्याच्या काही दिवसांपूर्वी घडली. यंदा फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये एकूण 48 देशांचा सहभाग असणार असून 1,248 खेळाडू अमेरिकामी कॅनडा आणि मेक्सिकोच्या 16 शहरांमध्ये एकूण 104 सामने खेळतील.
पोलिसांनी गोळीबाराच्या घटनेची पुष्टी केली असून यात जखमी झालेल्या नऊ पीडित लोकांना कोणतीही गंभीर दुखापत झालेली नाही असं म्हटलं जात आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की या घटनेसंदर्भात अधिक माहिती घेतली जात असून अद्याप कोणत्याही संशयित व्यक्तीला अटक करण्यात आलेली नाही. ही घटना स्वोप सॉकर व्हिलेजपासून सुमारे चार मैल अंतरावर घडली, ज्याला फिफा वर्ल्ड कप दरम्यान इंग्लंडचा अधिकृत प्रशिक्षण तळ म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे.
सुदैवाने गोळीबार झाला तेव्हा इंग्लंडचा संघ कॅन्सस सिटीमध्ये दाखल झालेला नव्हता. हा संघ सध्या फ्लोरिडातील मायामी/पाम बीच येथे आपली तयारी पूर्ण करत असून, बुधवारी ऑर्लॅंडोमध्ये कोस्टा रिकाविरुद्ध एक मैत्रीपूर्ण सामना खेळणार आहे.
रॉयटर्सनुसार, इंग्लंडचे फुटबॉल असोसिएशनच्या प्रवक्त्यांनी सध्या या घटनेवर कोणतीही टिप्पण्णी करण्यास नकार दिलाय. या गोळीबारने पुन्हा एकदा अमेरिकेत बंदूक हिंसाचारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. 'गन वायलेंस आर्काइव' च्या आकड्यांच्या हवाल्याने सांगितले गेले की 2025 मध्ये
देशात 400 हून अधिक सामूहिक गोळीबाराच्या घटनांची नोंद झाली. मात्र 2025 मध्ये गोळीबारातील एकूण मृत्यूंच्या संख्येत 14 टक्क्यांची घट देखील दिसून आली.
Reports from Kansas City say nine people were injured in a shooting near England’s World Cup base in Missouri.football only (chessquantique) June 7, 2026
Police are still investigating the incident, with England set to use Kansas City as their tournament base.
Kansas City police responded around 4 a.m. to the 7900… https://t.co/RYdOZTtoEb pic.twitter.com/SjJuhq4krf
Nine people have suffered injuries in a shooting near England’s World Cup base in Kansas City, Missouri.The Athletic | Football (TheAthleticFC) June 7, 2026
Police were called to reports of an incident on Troost Avenue, a short drive from the training base and team hotel England will use during the tournament, at around 4am on… pic.twitter.com/6vXy1E3BSb
1966 च्या वर्ल्ड कप चॅम्पियन इंग्लंड संघ हा फिफा वर्ल्ड कप 2026 च्या ग्रुप स्टेजमध्ये ग्रुप L चा भाग आहे. यात इंग्लंड सह क्रोएशिया, घाना आणि पनामा यांचा सहभाग आहे. इंग्लंडचा संघ त्यांचा पहिला सामना हा 17 जून रोजी डलास स्टेडियम क्रोएशिया विरुद्ध खेळतील. 23 जून रोजी बोस्टन येथे घाना विरुद्ध तर 27 जून रोजी न्यूयॉर्कच्या न्यू जर्सी स्टेडियमवर पनामा विरुद्ध सामना होईल.