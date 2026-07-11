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बेल्जियमचा 2-1 ने पराभव करत स्पेनची सेमीफायनलमध्ये धडक! सामन्याचे अपडेट्स मिळवा एका क्लिकवर

Belgium vs Spain, FIFA World Cup 2026 Quarter Final: फुटबॉल विश्वचषकात स्पेन विरुद्ध बेल्जियम यांच्यात रात्री साडेबारा वाजता सामना रंगला. या दुसऱ्या क्वार्टर फायनल सामन्यामध्ये स्पेनने बाजी मारली. हा सामान नेमका कसा झाला याबद्दल जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 11, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:16 AM IST
बेल्जियमचा 2-1 ने पराभव करत स्पेनची सेमीफायनलमध्ये धडक! सामन्याचे अपडेट्स मिळवा एका क्लिकवर
Image Credit: Spain into semi final defeating Belgium (Photo Credit: @FIFAWorldCup / X) Source: Bureau

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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