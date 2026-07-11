/बेल्जियमचा 2-1 ने पराभव करत स्पेनची सेमीफायनलमध्ये धडक! सामन्याचे अपडेट्स मिळवा एका क्लिकवर

फिफा विश्वचषक 2026 मधील अटीतटीच्या दुसऱ्या उपांत्यपूर्व सामन्यात स्पेनने बेल्जियमचा २-१ ने पराभव केला आणि उपांत्य फेरीत धडक मारली. लॉस एंजेलिसमधील सोफी स्टेडियमवर हा सामना रंगला होता. फिफा विश्वचषक २०२६ हा फुटबॉल इतिहासातील सर्वात मोठा विश्वचषक आहे. या विश्वचषकाचा अंतिम सामना १९ जुलै २०२६ रोजी न्यू जर्सी येथील 'मेटलाईफ स्टेडियमवर' खेळवला जाईल.
सामन्याच्या ३० व्या मिनिटाला स्पेनच्या फॅबियन रुईझने गोल करून संघाला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. तर ४१ व्या मिनिटाला बेल्जियमच्या चार्ल्स डीने शानदार हेडरद्वारे गोल करत सामना १-१ अशा बरोबरीत आणला. ८६ व्या मिनिटाला बदली खेळाडू म्हणून मैदानात आलेल्या स्पेनच्या मिकेल मेरिनोने ८८ व्या मिनिटाला गोल करून स्पेनला २-१ ने विजय मिळवून दिला. स्पेनने ६८% बॉल पजेशन राखले, तर बेल्जियमला केवळ ३२% पजेशन मिळवता आले. स्पेनच्या प्रशिक्षकांनी स्टार मिडफिल्डर पेड्रिऐवजी फॅबियन रुईझला सुरुवातीच्या ११ खेळाडूंमध्ये स्थान दिले होते. आणि या संधीचं सोनं करत रुईझने ३० व्या मिनिटाला गोल केला.
बेल्जियमचा कर्णधार युरी टिलेमन्स सामना सुरू होण्यापूर्वी वॉर्म-अप दरम्यान जखमी झाल्याने त्याला सामन्याबाहेर व्हावे लागले. तर दुसऱ्या हाफमध्ये बेल्जियमचा स्टार गोलकीपर थिबॉत कोर्टुआ दुखापतीमुळे रडत मैदानातून बाहेर गेला. त्यानंतर कोर्टुआच्या जागी आलेल्या सेने लॅमेन्स या युवा गोलकीपरकडून ८८ व्या मिनिटाला स्पेनच्या शॉटचा बचाव करताना चूक झाली, ज्याचा फायदा घेत मेरिनोने विजयी गोल डागला.
Spain have qualified for the Semi-finals!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 10, 2026
या विजयासह स्पेनने आपल्या फुटबॉल इतिहासातील सलग ३६ सामन्यांमध्ये अजिंक्य राहण्याचा नवा राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला आहे. आता उपांत्य फेरीत स्पेनचा सामना तगड्या फ्रान्स संघाविरुद्ध डॅलस येथे होणार आहे.
बेल्जियम फुटबॉलची 'गोल्डन जनरेशन' मानले जाणारे खेळाडू जसे की केविन डी ब्रुइन, थिबॉत कोर्टुआ, रोमेलु लुकाकु आणि एक्सेल विटसेल यांचा हा बहुदा शेवटचा विश्वचषक सामना ठरला. या पराभवामुळे बेल्जियमच्या या महान पिढीचा जागतिक स्पर्धेतील प्रवास अत्यंत वेदनादायक आणि भावनिकतेने संपला.
स्पेन विरुद्ध बेल्जियम या सामन्यापूर्वी स्पेन हा २०२६ विश्वचषकातील एकमेव असा संघ होता, ज्याच्याविरुद्ध एकाही संघानी गोल केला नव्हता. बेल्जियमच्या डी केटलेरेच्या गोलमुळे स्पेनचा हा रेकॉर्ड मोडला.
हे सामने तुम्ही Zee च्या नवीन Unite8 Sports नेटवर्कवर दाखवले जात आहेत. Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 आणि Unite8 Sports 2 HD या वाहिन्यांवर थेट प्रक्षेपण उपलब्ध आहे.