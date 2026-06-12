Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /FIFA World Cup 2026 : सब्स्टीट्यूट ओ ह्यून-ग्यूने पालटला सामना! दक्षिण कोरियाने झेकियाला केले पराभूत

FIFA World Cup 2026 : सब्स्टीट्यूट ओ ह्यून-ग्यूने पालटला सामना! दक्षिण कोरियाने झेकियाला केले पराभूत

FIFA World Cup 2026 : फीफा विश्वचषक 2026 चा दुसरा सामना हा गुरुवारी ग्वाडलजारा येथे खेळवण्यात आला, या सामना गट अ च्या सामन्यात संघाने झेकियाचा 2-1 असा पराभव केला. या सामन्याच्या शेवटच्या अर्ध्या तासामध्ये खेळाची दिशा बदलली आणि संघाला विजय मिळवून दिला. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 12, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:13 PM IST
FIFA World Cup 2026 : सब्स्टीट्यूट ओ ह्यून-ग्यूने पालटला सामना! दक्षिण कोरियाने झेकियाला केले पराभूत

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
कर आणि मीन राशीच्या लोकांवर बरसणार देवगुरु बहृस्पतीची कृपा, काय आहे 13 राशींचं भविष्
rashi bhavishya19 min ago
2
Canara bank24 min ago
3
supreme court26 min ago
4
FIFA World Cup 202627 min ago
5
Mumbai news28 min ago