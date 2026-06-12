/FIFA World Cup 2026 : सब्स्टीट्यूट ओ ह्यून-ग्यूने पालटला सामना! दक्षिण कोरियाने झेकियाला केले पराभूत

FIFA World Cup 2026, South Korea vs Czechia : पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला मेक्सिकोने पराभूत केले तर दुसरा सामना मनोरंजक राहिला. फीफा विश्वचषक 2026 दुसरा सामना हा दक्षिण कोरिया विरुद्ध झेकिया यांच्यामध्ये खेळवण्यात आला. या सामन्यात कोरियाच्या संघाने रोमांचक सामन्यात विजय मिळवला. फीफा विश्वचषक 2026 चा दुसरा सामना हा गुरुवारी ग्वाडलजारा येथे खेळवण्यात आला, या सामना गट अ च्या सामन्यात संघाने झेकियाचा 2-1 असा पराभव केला. या सामन्यामध्ये ह्वांग इन-बेओमने एक सब्स्टीट्यूट खेळाडू म्हणून संघामध्ये सामील झाला होता. याने सामन्याच्या शेवटच्या अर्ध्या तासामध्ये खेळाची दिशा बदलली आणि संघाला विजय मिळवून दिला.
दक्षिण कोरिया विरुद्ध झेकिया यांच्यामध्ये झालेल्या फीफा विश्वचषक 2026 च्या दुसऱ्या सामन्यात कोरियाची चांगली कामगिरी पाहायला मिळाली. सामन्यात विजय मिळवल्यानंतर कोरियाच्या संघाने आता तीन गुण मिळवले आहेत. सामना बरोबरीत होता, कर्णधार सोन ह्यून-मिन सुरुवातीपासूनच दक्षिण कोरियाच्या आक्रमक रणनीतीच्या केंद्रस्थानी होता. झेकियाच्या कर्णधार लादिस्लाव क्रेजीने सामन्याचा पहिला गोल करुन सामन्यात संघाला आघाडी मिळवून दिली होती. यात त्याने हेडरने गोल केला आणि सामन्यात आघाडी केली, गोल केल्यानंतर 8 मिनिटेच ही आघाडी राहिली आणि त्यानंतर 67 व्या मिनिटाला ह्वांग इन-बेओमने गोल करत दक्षिण कोरियाने सामन्यात बरोबरी साधली.
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80 व्या मिनिटाला सामन्याच्या खेळ बदलला आणि सब्स्टीट्यूट खेळाडू सामील झालेल्या ओह ह्यून-ग्यूने 80 व्या मिनिटाला गोल करून दक्षिण कोरियाला प्रथमच आघाडी मिळवून दिली. याआधी 77 व्या मिनिटाला टॉमस सौसेकच्या फ्री-किकवर झेकियाला गोल मिळाला होता, पण यावेळी सहाय्यक रेफरीने ऑफसाईडचा झेंडा दाखवला आणि गोल रद्द करण्यात आला. तीन मिनिटांनंतर दक्षिण कोरियाने सामन्याचा मार्ग पूर्णपणे बदलला.
या सामन्यामध्ये झेकियाच्या संघाने सामन्यामध्ये बरोबरी साधण्याचा प्रयत्न केला पण दक्षिण कोरियाचा चांगल्या डिफेन्समुळे कोरियाने विजय मिळवला. आता या विजयानंतर दक्षिण कोरियाच्या संघाने दमदार विजय मिळवला आहे आणि गुणतालिकेमध्ये देखील मेक्सिकोची बरोबरी केली आहे. 18 जून रोजी गुरुवारी ग्वाडलजारा येथे दक्षिण कोरियाचा मेक्सिकोशी सामना होणार आहे. चेकिया आता अटलांटामध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध विजयाच्या शोधात उतरेल.