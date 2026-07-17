/FIFA World Cup : एकाच क्लबचे 10 खेळाडू वर्ल्ड कपच्या अंतिम फेरीत आमने-सामने येणार

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 चा अंतिम सामना हा भारतीय वेळेनुसार 20 जुलै रोजी रात्री 12: 30 वाजता सुरु होणार आहे. यंदा या सामन्यात गतविजेत्या अर्जेंटिना संघाने पुन्हा एकदा फायनलमध्ये धडक दिली आहे तर स्पेनचा संघ 16 वर्षांनी वर्ल्ड कप फायनलसाठी क्वालिफाय झाला आहे. फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 च्या अंतिम सामन्यात स्पेन आणि अर्जेंटिना हे दोन बलाढ्य संघ आमने सामने उभे ठाकले असले, तरी विशेष गोष्ट अशी की या दोन्ही संघांतील अनेक खेळाडू वर्षभर एकाच क्लबकडून खेळत आलेले आहेत.
स्पेन आणि अर्जेंटिनाच्या अंतिम फेरीतील खेळाडूंमध्ये सर्वाधिक प्रतिनिधित्व ॲट्लेटिको माद्रिद (Atlético Madrid) क्लबचे आहे. या क्लबकडून दोन्ही संघांतील तब्बल 10 खेळाडू वर्ल्ड कपच्या अंतिम फेरीत सहभागी आहेत.
मार्कोस मोरेनो
एलेक्स बाएना
मार्क प्युबिल
अलेजांद्रो ग्रिमाल्डो
जुलियन अल्वारेझ
नाहुएल मोलिना
जुआन मुस्सो
थियागो अल्माडा
जुलियानो सिमिओने
निकोलस गॉन्झालेझ
हे सर्व खेळाडू संपूर्ण सीजन क्लब स्तरावर एकाच ड्रेसिंग रूममध्ये खेळले, सराव केला आणि अनेक स्पर्धांमध्ये संघासाठी योगदान दिले. मात्र आता वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात मात्र हे खेळाडू एकमेकांविरुद्ध मैदानात उतरतील. एकत्र खेळत असल्यामुळे वर्ल्ड कप अंतिम सामन्यात एकमेकांच्या विरोधात रणनीती करताना फायदा होईल तसेच एकमेकांचे कच्चे दुवे ही दोन्ही संघांच्या खेळाडूंना माहीत असेल याचा फायदा दोन्ही संघाचे खेळाडू नक्कीच उचलण्याचा प्रयत्न करतील.
फिफा वर्ल्ड कप 2026 चे भारतातील प्रसारणाचे हक्क हे झी समूहाने घेतले असून त्यांच्या युनाइटेड 18 या टीव्ही चॅनलवर हा सामना पार पडणार आहे. तर झी 5 या अँप आणि वेबसाईटवर या सामान्यांचं लाईव्ह टेलिकास्ट होईल.