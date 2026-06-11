/FIFA World Cup 2026 : 1 वर्ल्ड कप, 3 ओपनिंग सेरेमनी अन् शकीरा आणि नोरा फतेही लावणार ग्लॅमरचा तडका, कुठे पाहाल भव्य ओपनिंग सेरेमनी?

FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony : फिफा वर्ल्ड कप 2026 ही स्पर्धा 11 जून ते 19 जुलै दरम्यान खेळवली जाणार आहे. यंदा स्पर्धेत एकूण 48 संघांचा सहभाग असून यांच्यात जवळपास 103 सामने खेळवले जाणार आहेत. फिफा वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा या देशांमध्ये होणार आहे. विशेष म्हणजे यंदा प्रथमच वर्ल्ड कप सामन्यांचं आयोजन हे तीन देशांमध्ये केलं जात असल्याने प्रत्येक देशात वर्ल्ड कपची दिमाखदार ओपनिंग सेरेमनी पार पडेल. भारतीय वेळेनुसार 12 जून रोजी मेक्सिको विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात होणारा सामना हा रात्री 12 : 30 वाजता होईल. तेव्हा मेक्सिको येथे वर्ल्ड कपचा पहिला सामना आणि पहिली ओपनिंग सेरेमनी होईल.
मेक्सिको आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात फिफा वर्ल्ड कप 2026 चा पहिला सामना होणार असून मेक्सिको सिटीत या स्पर्धेच्या ओपनिंग सेरेमनीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यात शकीरा आणि बर्ना बॉय हे मुख्य कलाकार परफॉर्म करणार असून सामना सुरु होण्याच्या 90 मिनिटांआगोदर ओपनिंग सेरेमनीला सुरुवात होईल. म्हणजेच भारतात 11 जून रोजी रात्री 11 पासून ही ओपनिंग सेरेमनी पाहायला मिळेल.
फिफा वर्ल्ड कप 2026 ची दुसरी ओपनिंग सेरेमनी कॅनडाच्या टोरंटोमध्ये होणार आहे. स्पर्धेच्या तिसऱ्या सामन्यात कॅनडाचा सामना हा बोस्निया एंड हर्जिगोविना यांच्यात होईल. या सामन्यापूर्वी 12 जून रोजी रात्री 11 वाजता भारतीय फॅन्स कॅनडातील फिफाच्या ओपनिंग सुद्धा पाहून शकतात. तर 13 जून रोजी अमेरिकेतील पहिला सामना हा लॉस एंजिलिस स्टेडियमवर अमेरिका संघ आणि पराग्वे यांच्यात होणार आहे. या सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी 5 वाजता सुरु होईल. यात केटी पेरी हे परफॉर्म करताना दिसतील.
शकीरा आणि बर्ना बॉय हे मुख्य कलाकार असतील आणि स्पर्धेचे अधिकृत गाणे 'डाय डाय' (Die Die) सादर करतील. इतर कलाकारांमध्ये अलेजांद्रो फर्नांडेझ, बेलिंडा, डॅनी ओशन, जे बाल्विन, लीला डाउन्स, लॉस एंजेलिस अझुलेस, माना आणि टायला यांचा समावेश आहे.
आंतरराष्ट्रीय पॉप स्टार केटी पेरी तिच्या मूळ राज्यात मुख्य कलाकार म्हणून सादरीकरण करेल. तिच्यासोबत रॅपर फ्युचर, अनिता, लिसा, रेमा आणि टायला हे कलाकारही सहभागी होतील.
प्रसिद्ध कॅनेडियन कलाकार मायकल बुब्ले यांच्यासोबतच, अलेसिया कारा आणि ॲलानिस मॉरिसेट यांसारखे कलाकारही मंचावर आपली कला सादर करतील. पॅलेस्टिनी चिलीयन गायिका एलियाना सादरीकरण करेल आणि फ्रेंच कलाकार वेजड्रीम यांचाही या कलाकारांच्या यादीत समावेश असेल. तसेच बॉलिवूड अभिनेत्री नोरा फतेही, संजॉय आणि विल्यम प्रिन्स हे देखील सादरीकरण करणार आहेत.
'झी'च्या नवीन 'Unite8' स्पोर्ट्स नेटवर्कवर (Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 आणि Unite8 Sports 2 HD) फिफा वर्ल्ड कप 2026 पाहू शकता. या चार चॅनेल्सवर इंग्रजी आणि हिंदी भाषेतून एकाच वेळी होणाऱ्या 'ग्रुप स्टेज' सामन्यांचे प्रसारण केले जाईल. तसेच, सर्व सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह-स्ट्रीमिंग) Zee5 ॲप आणि वेबसाइटवरही उपलब्ध असेल. लिंक: https://www.zee5.com