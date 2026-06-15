/फिफा वर्ल्ड कप 2026 चे टॉप 10 श्रीमंत फुटबॉलर, नंबर 1 वरील खेळाडूची संपत्ती पाहून डोळे फिरतील

FIFA World Cup 2026 Richest Footballer : फिफा वर्ल्ड कप 2026 ला 11 जून पासून सुरुवात झाली आहे. सध्या या स्पर्धेत ग्रुप स्टेज सामने खेळवले जात असून यंदा स्पर्धेसाठी एकूण 48 संघ सहभागी झालेले आहेत. या संघांमध्ये यंदा जवळपास 103 सामने खेळवले जाणार आहेत. यंदा फुटबॉल वर्ल्ड कपचा 23 वा सीजन आहे. यंदा जगभरातील सर्वोत्कृष्ट फुटबॉलपटू हे मैदानावर उतरणार आहेत. मात्र यातील काही खेळाडूंनी आर्थिक बाबतीत मोठी उंची मिळवली आहे. क्लब फुटबॉल, जाहिराती आणि व्यवसाय यांच्या माध्यमातून अनेक खेळाडू हे खूप श्रीमंत झालेत. तेव्हा यंदा वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी असलेल्या सर्वात श्रीमंत फुटबॉलर विषयी जाणून घेऊयात.
पोर्तुगालचा दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो श्रीमंत फुटबॉलरच्या यादीत पहिल्या स्थानावर आहे. त्याची संपत्ती ही एक अरब पाउंडच्या जवळ आहे. सौदी अरेबियातील 'अल-नसर' (Al-Nassr) या क्लबसोबत त्याने 173 मिलियन पाउंडचा वार्षिक करार केला असून याव्यतिरिक्त, हॉटेल्स, जिम, फॅशन ब्रँड्स, फिल्म स्टुडिओ आणि रिअल इस्टेटमधील त्याची गुंतवणूक हे त्याच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. अर्जेंटिनाचा कर्णधार लिओनेल मेस्सीची अंदाजे संपत्ती ही ७४२ मिलियन पाउंड इतकी आहे. फुटबॉलव्यतिरिक्त 'अॅडिडास' (Adidas) सारख्या जागतिक ब्रँड्ससोबतही मेस्सीची भागीदारी असून येथून सुद्धा त्याची मोठी कमाई होत असते.
ब्राझीलचा स्टार नेमार हा तिसऱ्या स्थानावर आहे. बार्सिलोना, पीएसजी आणि अल-हिलाल सारख्या क्लबमधून तो बक्कळ कमाई करतो आणि त्यामुळे नेमारची संपत्ती ही 334 मिलियन पाउंड इतकी आहे. एका टॉप शूज ब्रँड सोबत त्यांचा जाहिरातीचा करारही जगातील सर्वात महागड्या करारांपैकी एक मानला जातो. फ्रांसचा किलियन एमबाप्पे हा चौथ्या स्थानावर आहे. रिअल माद्रिदसोबतचा त्याचा करार आणि नाइकी (Nike), हब्लोट (Hublot) व डायर (Dior) यांसारख्या ब्रँड्ससोबतची भागीदारी त्याच्या कमाईत सातत्याने वाढ करत आहे.
इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी केन हा या यादीत सामील होणारा एकमेव इंग्रजी क्रिकेटर आहे. बायर्न म्यूनिखच्या स्ट्रायकरची अंदाजे संपत्ती ही 110 मिलियन पाउंड आहे. क्लबकडून मिळणाऱ्या पगाराव्यतिरिक्त, ब्रँड इन्डॉर्समेंट डील या देखील त्याच्या उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचे साधन आहे. इजिप्तचा मोहम्मद सलाह हा स्पर्धेतील सर्वात श्रीमंत खेळाडूंच्या यादीत सहाव्या स्थानावर आहे. लिव्हरपूलसोबतचा त्याचा करार आठवड्याला सुमारे 4 लाख पाउंड इतका असल्याचे समजते. त्याचबरोबर, दक्षिण कोरियाचा सोन ह्युंग मिन आणि अल्जेरियाचा रियाद महरेझ यांनीही या यादीत स्थान मिळवले आहे.
नंबर खेळाडू देश अंदाजे नेटवर्थ भारतीय रुपयात (लगभग)
1. क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगा £1 बिलियन ₹12,773 कोटी
2 . लियोनल मेसी अर्जेंटीना £742 मिलियन ₹9,476 कोटी
3. नेमार ब्राजील £334 मिलियन ₹4,266 कोटी
4. किलियन एमबाप्पे फ्रांस £186 मिलियन ₹2,376 कोटी
5. हैरी केन इंग्लंड £110 मिलियन ₹1,405 कोटी
6. मोहम्मद सलाह मिस्र £104 मिलियन ₹1,328 कोटी
7. सोन ह्यंग-मिन दक्षिण कोरिया £74 मिलियन ₹945 कोटी
8. रियाद महरेज अल्जीरिया £63 मिलियन ₹805 कोटी
9. एरलिंग हालैंड नॉर्वे £59 मिलियन ₹754 करोड़
10. जेम्स रोड्रिगेज कोलंबिया £59 मिलियन ₹754 कोटी