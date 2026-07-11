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Argentina vs Switzerland : लिओनेल मेस्सी स्वित्झर्लंडविरुद्धच्या उपांत्यपूर्व सामन्यात खेळणार की नाही? हेड कोचने दिली अपडेट

FIFA WORLD CUP 2026: लिओनेल मेस्सी स्वित्झर्लंडविरुद्धच्या उपांत्यपूर्व सामन्यात खेळणार की नाही? याबतात चर्चा सुरु होती आणि आता अखेरीस यावर उत्तर मिळालेलं आहे. हेड कोच लिओनेल स्कॅलोनी यांनी उत्तर दिलं आहे. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 11, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:55 PM IST
Argentina vs Switzerland : लिओनेल मेस्सी स्वित्झर्लंडविरुद्धच्या उपांत्यपूर्व सामन्यात खेळणार की नाही? हेड कोचने दिली अपडेट
Image Credit: लिओनेल स्कॅलोनी यांनी आगामी सामना मेस्सी खेळणार की नाही याबद्दल माहिती दिली. (Photo Credit: @FabrizioRomano / X)

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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