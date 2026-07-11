/Argentina vs Switzerland : लिओनेल मेस्सी स्वित्झर्लंडविरुद्धच्या उपांत्यपूर्व सामन्यात खेळणार की नाही? हेड कोचने दिली अपडेट

Lionel Messi: फिफा विश्वचषक २०२६ मधील उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यापूर्वी अर्जेंटिनाचा स्टार खेळाडू मेस्सी खेळणार की नाही याबाबत चर्चा होती. पण आता अर्जेंटिनाच्या चाहत्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. स्वित्झर्लंडविरुद्धच्या महत्त्वाच्या लढतीपूर्वी संघाचा कर्णधार लिओनेल मेस्सी पूर्णपणे तंदुरुस्त असून खेळण्यासाठी सज्ज आहे, अशी माहिती मुख्य प्रशिक्षक लिओनेल स्कालोनी यांनी दिली आहे. कॅन्सस सिटी स्टेडियमवर होणाऱ्या या सामन्यापूर्वी पत्रकार परिषदेत बोलताना स्कालोनी यांनी मेस्सीच्या फिटनेसबाबत कोणतीही चिंता नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, मेस्सीची शारीरिक तयारी आणि मैदानावरील कामगिरी आजही पूर्वीइतकीच प्रभावी आहे.
स्कालोनी म्हणाले की, मेस्सीच्या धावण्याचा वेग, वर्कलोड आणि सामन्यातील सहभाग या सर्व बाबींची आकडेवारी तपासल्यानंतर त्यात कोणतीही घसरण दिसून आलेली नाही. त्यांनी सांगितले, "मेस्सी ना पूर्वीपेक्षा जास्त धावत आहे, ना कमी. त्याची आकडेवारी सातत्यपूर्ण आहे. त्याने आपल्या फिटनेस प्रशिक्षकासोबत उत्कृष्ट तयारी केली असून त्याचा फायदा त्याच्या खेळात स्पष्टपणे दिसत आहे. तो प्रत्येक सामन्यात संघासाठी शंभर टक्के योगदान देत आहे."
या विश्वचषकात मेस्सीची कामगिरी दमदार राहिली आहे. त्याने आतापर्यंत ८ गोल करत स्पर्धेतील सर्वोच्च गोलकर्त्यांच्या शर्यतीत आघाडी घेतली आहे. फ्रान्सचा स्टार खेळाडू किलियन एम्बाप्पेही गोल्डन बूटच्या शर्यतीत असला तरी त्याने मेस्सीपेक्षा एक सामना अधिक खेळला आहे. स्कालोनी यांच्या मते, वयाच्या ३९व्या वर्षीही मेस्सीची गोल करण्याची क्षमता आणि सामन्याचा निकाल बदलण्याची ताकद अजिबात कमी झालेली नाही.
स्कालोनी म्हणाले, "जे लोक मेस्सीला जवळून ओळखत नाहीत त्यांना त्याच्या वयामुळे तो पूर्वीसारखा राहिला नाही असे वाटू शकते. मात्र, रोजच्या सरावात त्याची मेहनत पाहणाऱ्या प्रत्येकाला तो आजही जगातील सर्वोत्तम फुटबॉलपटूंमध्ये असल्याची खात्री आहे." त्यांनी पुढे सांगितले की, "मेस्सी जोपर्यंत खेळण्याचा निर्णय घेत राहील, तोपर्यंत तो संघासाठी तितकाच महत्त्वाचा ठरणार आहे."
स्पर्धेदरम्यान दोन पेनल्टी चुकल्या असल्या तरी प्रशिक्षकांनी मेस्सीवरील विश्वास कायम ठेवला आहे. स्कालोनी यांनी स्पष्ट केले की, पेनल्टी कोण घेणार याचा निर्णय मेस्सी स्वतः घेतो आणि त्यामध्ये प्रशिक्षकांकडून कोणताही हस्तक्षेप केला जाणार नाही. त्यांनी सांगितले, "मेस्सीकडून पेनल्टीची जबाबदारी काढून घेण्याचा विचारही माझ्या मनात कधी आला नाही. मैदानावर कोणता निर्णय घ्यायचा, हे ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य त्याला आहे."
स्कालोनी यांनी सांगितले की, मेस्सीला सामन्यादरम्यान आपल्या सोयीनुसार स्थान बदलण्याची मुभा असते. इजिप्तविरुद्धच्या राऊंड ऑफ १६ सामन्यात त्याने उजव्या विंगकडे सरकत संघाच्या आक्रमणाला नवी धार दिली होती. त्याच्या हालचालींचा फायदा घेत क्रिस्टियन रोमेरोने हेडरद्वारे गोल केला, तर नंतर मेस्सीनेही महत्त्वपूर्ण गोल नोंदवला. प्रशिक्षकांच्या मते, संघातील इतर खेळाडू मेस्सीच्या खेळाची शैली उत्तम प्रकारे समजून घेतात आणि त्यानुसार स्वतःची भूमिका बदलतात.
स्कालोनी यांनी हेही मान्य केले की, हा मेस्सीच्या कारकिर्दीतील अखेरचा विश्वचषक ठरू शकतो. त्यामुळे अर्जेंटिनाच्या प्रत्येक खेळाडूसाठी ही स्पर्धा अधिक भावनिक आणि विशेष बनली आहे. ते म्हणाले, "मेस्सीसोबत खेळण्याची संधी ही आमच्या प्रत्येक खेळाडूसाठी प्रेरणादायी आहे. हा त्याचा शेवटचा विश्वचषक असू शकतो, याची आम्हाला जाणीव आहे. त्यामुळे या प्रवासाचा शेवट संस्मरणीय करण्यासाठी आम्ही सर्वजण सर्वोत्तम प्रयत्न करत आहोत."