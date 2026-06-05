फिफा वर्ल्ड कपच्या इतिहासातील वादाच्या घटना, 'या' प्रकरणांमुळे तर नियमात बदल करावे लागले

FIFA World Cup 2026 Controversey : फिफा वर्ल्ड कप 2026 ची (FIFA World Cup 2026) सुरुवात येत्या 11 जून रोजी पासून होणार आहे. जून आणि जुलै महिन्यात या फुटबॉलच्या महाकुंभात अनेक रोमांचक सामने पाहायला मिळतील. अमेरिका, कॅनडा, मेक्सिको या देशांमध्ये यंदाच्या वर्ल्ड कपचं यजमानपद आहे. हा जगातील सर्वात मोठा सिंगल स्पोर्ट्स इव्हेंट असून सर्वांची नजर ही या वर्ल्ड कप स्पर्धेकडे लागलेली असते. 1930 मध्ये पहिल्यांदा फिफा वर्ल्ड कप खेळवला गेला होता. तेव्हा मागील 96 वर्षांच्या इतिहासात या स्पर्धेदरम्यान अनेक वाद झाले. त्यातील 5 सर्वात चर्चेत असलेल्या वादांविषयी जाणून घेऊयात.
1982 वर्ल्ड कपमध्ये स्पेनच्या गिजोनमध्ये एल मोलिनोन स्टेडियममध्ये वेस्ट जर्मनी आणि ऑस्ट्रियामध्ये एक शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना खेळवला गेला. या सामन्यात वेस्ट जर्मनीचा एक किंवा दोन गोलने विजय झाला असता तर तो ऑस्ट्रिया सोबत पुढच्या राउंडमध्ये पोहोचला असता. अल्जेरिया स्पर्धेतून बाहेर पडला. पश्चिम जर्मनीने 10 व्या मिनिटाला पहिला गोल केला. त्यानंतर,दोन्ही संघांमध्ये 80 मिनिटे जोरदार खेळ झाला. या वादग्रस्त सामन्यानंतर, फिफाने नियम बदलले आणि तेव्हापासून अंतिम गट सामने एकाच वेळी सुरू होऊ लागले, ज्यामुळे कोणालाही निकालाचा अंदाज लावता येत नाही.
1962 फिफा वर्ल्ड कपमध्ये 2 जूनला चिली आणि इटली यांच्यात सामना झाला होता. या सामन्यात दोन्ही संघाचे खेळाडूंनी एकमेकांसोबत मारामारी केली. रेफ्रीने दोन खेळाडूंना बाहेर काढले. दरम्यान मारामारीत दोघांनी एकमेकांना लाथा बुक्क्या मारल्या यावेळी पोलिसांना मध्ये पडून दोघांना एकमेकांपासून वेगळं करावं लागलं. या सामन्यात चिली संघाचा विजय झाला. याच सामन्यानंतर फुटबॉल सामन्यात पिवळ्या आणि लाल कार्डची सुरुवात झाली.
फिफा वर्ल्ड कप 2006 मध्ये फायनल सामना हा फ्रांस आणि इटली यांच्यात झाला. निर्धारित वेळेत सामना 1-1 असा बरोबरीत सुटल्यामुळे तो अतिरिक्त वेळेत गेला. 110 व्या मिनिटाला इटलीच्या मार्को मटेराझीने फ्रान्सचा कर्णधार झिनेदिन झिदानला चिथावणी देण्यासाठी आक्षेपार्य भाषेचा वापर केला. रंगात जिदानने त्याच्या छातीवर डोकं आपटलं आणि टक्कर मारली. मातेराजी हा जमिनीवर पडला आणि त्यामुळे जिदानला रेफरीने रेड कार्ड दाखवलं. पेनल्टी शूटआउटमध्ये फ्रांसने खिताबी सामना जिंकला.
कतारला फुटबॉलचा इतिहासात नाही, मात्र असं असून देखील त्यांना 2022 च्या फुटबॉल वर्ल्ड कपचं यजमानपद देण्यात आलं. असा दावा करण्यात आला की बोली लावण्यात आलेल्या देशांमध्ये कतार हा सर्वात कमी उपयुक्त होता. पहिल्यांदा स्पर्धेचं आयोजन नोव्हेंबर - डिसेंबर मध्ये करण्यात आलं. कतारमध्ये स्टेडियम बनवण्याच्या दरम्यान अनेक मजदुरांचा मृत्यू झाला होता, ज्यावरून नंतर बराच वाद झाला.
1986 फिफा वर्ल्ड कपमध्ये इंग्लंड आणि अर्जेंटिना यांच्यात सामना झाला. या सामन्यात डिएगो माराडोनाने एक गोल हाताने घेतला होता. मात्र रेफरीने हे पाहिलं नाही आणि तोपर्यंत फुटबॉलमध्ये रिव्ह्यू घेण्याचा नियम नव्हता. अर्जेंटिनाला या सामन्यात विजय मिळाला आणि माराडोना त्या गोलला हॅन्ड ऑफ गॉड नाव दिलं.