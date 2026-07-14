/रोनाल्डोचं स्वप्न भंगलं पण आता मुलाला घ्यायचाय मोठा निर्णय; 5 देशांकडून खेळण्याचा अधिकार, कोणाला निवडणार?

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 ची स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. मात्र फुटबॉल जगतातील दिग्गज फुटबॉलर ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचं स्वप्न मात्र भंगलं आहे. रोनाल्डोचा पोर्तुगाल संघ हा राउंड ऑफ 16 मधून बाहेर पडलायासह ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने स्पष्ट केलं की हा त्याच्या करिअरमधील फिफा वर्ल्ड कप 2026 हा शेवटचा वर्ल्ड कप असेल. ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने त्याच्या वर्ल्ड कप करिअरमध्ये एकूण 6 वर्ल्ड कप खेळले मात्र एकदाही त्याला विजेतेपद जिंकता आले नाही. ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचं स्वप्न भंगलं असलं तरी आता प्रश्न आहे रोनाल्डोचा मुलगा ख्रिस्तियानो रोनाल्डो ज्युनिअर आपल्या वडिलांची वारसा पुढे चालवू शकेल का?
ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा मुलगा रोनाल्डो ज्युनिअर हा 16 वर्षांचा असून तो पोर्तुगालच्या ज्युनिअर संघाचा भाग बनला असून त्याला भविष्यातील मोठा फुटबॉलर मानलं जात आहे. मात्र रंजक गोष्ट अशी की रोनाल्डो ज्युनिअरकडे एक नाही तर 5 देशांचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी आहे.
पुर्तगाल – वडील ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या नागरिकतेच्या आधारावर
अमेरिका - रोनाल्डो ज्युनिअरचा जन्म हा अमेरिकेत झाला
स्पेन – बालपणात तिथे तीन वर्षे वास्तव्य केल्यामुळे
इंग्लंड – तिथे पाच वर्षांहून अधिक काळ राहिल्यामुळे प्राप्त झालेल्या पात्रतेच्या आधारावर.
केप वर्दे – कौटुंबिक वारशामुळे
सध्या रोनाल्डो ज्युनिअरने पोर्तुगालच्या युवा संघाकडून खेळायला सुरुवात केली असली तरी भविष्यात वरिष्ठ स्तरावर कोणत्या संघाकडून खेळावे याचा पर्याय त्याच्याजवळ आहे.
जगातील सर्वात महान फुटबॉलरचा मुलगा असल्याने रोनाल्डो ज्युनिअरला फुटबॉल विश्वात त्याची वेगळी ओळख बनवावी लागेल. रोनाल्डो ज्युनिअरकडून प्रत्येक सामन्यात असाधारण प्रदर्शन करण्याची आशा आहे. जर तो पोर्तुगालच्या सिनिअर संघाचा भाग राहिला आणि त्याच्याकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिका, इंग्लंड, स्पेन आणि केप वर्दे या संघाचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी असेल. मात्र सध्या तरी असं कळतंय की आपल्या वडिलांप्रमाणेच पोर्तुगालची जर्सी परिधान करून इतिहास घडवण्याची त्याची इच्छा असेल.