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"आता थांबायचं नाय..." फीफाच्या इंस्टाग्राम पोस्टने वेधले भारतातील फुटबॅाल चाहत्यांचे लक्ष!

स्वित्झर्लंडने मंगळवारी फिफा विश्वचषक 2026 च्या उपांत्यपूर्व फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. स्वित्झर्लंडने पेनल्टी शूटआऊटमध्ये कोलंबियाचा ४-३ असा पराभव केला. आता सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर केली आहे, या फीफाच्या अधिकृत पोस्टने भारतीय फुटबॅाल चाहत्यांचे लक्ष वेधले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 08, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:31 PM IST
"आता थांबायचं नाय..." फीफाच्या इंस्टाग्राम पोस्टने वेधले भारतातील फुटबॅाल चाहत्यांचे लक्ष!
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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"आता थांबायचं नाय..." फीफाच्या इंस्टाग्राम पोस्टने वेधले भारतातील फुटबॅाल चाहत्यांचे लक्ष!
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