"आता थांबायचं नाय..." फीफाच्या इंस्टाग्राम पोस्टने वेधले भारतातील फुटबॅाल चाहत्यांचे लक्ष!

फुटबॅाल विश्वचषकाची नुकतीच राउंड ऑफ 32 चे सामने पार पडले आहेत, त्यामुळे आता क्वाटर फायनलची फेरी सुरु होणार आहे. क्वाटरफायनलमध्ये चार सामने खेळवले जाणार आहे, स्वित्झर्लंडचा मंगळवारी सामना झाला या सामन्यामध्ये त्यांनी ऐतिहासिक विजय नोंदवला आहे आणि स्वित्झर्लंडच्या संघासाठी फीफाच्या अधिकृत अकाऊंटवर एक खास पोस्ट केली आहे. स्वित्झर्लंडने मंगळवारी फिफा विश्वचषक 2026 च्या उपांत्यपूर्व फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. स्वित्झर्लंडने पेनल्टी शूटआऊटमध्ये कोलंबियाचा ४-३ असा पराभव केला. व्हँकुव्हर येथे झालेल्या या सामन्यात, निर्णायक क्षणी दोन्ही संघांना गोल करण्यात अपयश आल्याने सामना पेनल्टी शूटआऊटपर्यंत पोहोचला.
आता सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर केली आहे, यामध्ये स्वित्झर्लंडचे खेळाडू हे धावताना आणि आनंदी दिसत आहेत. हा फोटो पोस्ट करुन फीफाच्या अधिकृत अकाऊंटमध्ये फोटोवर कॅप्शन लिहीले आहे की, "आता थांबायचं नाय". या कॅप्शनने भारतातील चाहत्यांची मने जिंकले आणि या फीफाच्या पोस्टवर भारतीयांच्या हजारो कमेंट्स आल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने फीफाचे आभार मानले आहेत आणि त्याने लिहीले आहे की, मराठी पाऊल पडते पुढे सीमा देशांची असते, भाषेची नाही...आज ते पुन्हा सिद्ध झालं! जागतिक स्तरावर मराठी भाषेची दखल घेतल्याबद्दल फीफाचे मनापासून धन्यवाद. पोस्टवर आदीनाथ कोठारीची खास कमेंट केली आहे, या पोस्टवर त्याने हार्ट इमोजी लावला आहे.
ही पोस्ट सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत, मराठी कॅप्शन देऊन फीफाच्या अधिकृत अकाउंटवर ही पोस्ट करण्याची पहिलीच वेळी नाही याआधी देखील अनेक पोस्ट शेअर केल्या आहेत. स्वित्झर्लंडने आपल्या फिफा विश्वचषक इतिहासात चौथ्यांदा उपांत्यपूर्व फेरी गाठली आहे. या संघाने 21 व्या शतकातील चार विश्वचषक स्पर्धांमध्ये, मागील तीन स्पर्धांसह, 16 संघांच्या फेरीत प्रवेश केला आहे. 1954 नंतर स्वित्झर्लंडने उपांत्यपूर्व फेरीत स्थान मिळवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यामुळे स्विस संघाची 72 वर्षांची प्रतीक्षा संपली.
हे ही वाचा
स्वित्झर्लंडचा क्वाटर फायनलचा सामना हा अर्जंटीनाविरुद्ध होणार आहे, हा सामना जो संघ जिंकले तो संघ सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करेल. स्वित्झर्लंड विरुद्ध अर्जंटीना 12 जुलै रोजी सामना खेळवला जाणार आहे हा सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी 6.30 वाजता होणार आहे.