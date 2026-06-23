/एकदा नाही तर दोनदा चोरीला गेली होती FIFA वर्ल्ड कपची ट्रॉफी? नेमकं काय घडलं होतं?

FIFA World Cup Trophy Was Stolen Two Times : फुटबॉल हा जगातील सर्वात प्रसिद्ध खेळांपैकी एक असून याची जगातील सर्वात प्रतिष्ठित अशी फिफा वर्ल्ड कप 2026 ही स्पर्धा 11 जून ते 19 जुलै दरम्यान खेळवली जात आहे. यंदा या वर्ल्ड कपमध्ये 48 देशांच्या संघांनी सहभाग घेतला असून यांच्यात एकूण 130 सामने खेळवले जाणार आहेत. फिफा वर्ल्ड कपचा यंदाचा 23 वा सीजन असून याचं यंदा 96 वं वर्ष आहे. 2030 मध्ये फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरु होऊन तब्बल 100 वर्ष पूर्ण होतील. यंदा फिफा वर्ल्ड कप 2026 ही स्पर्धा अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांमध्ये खेळवली जातेय. फिफा वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या संघाला कोट्यवधी रुपयांची बक्षिसाची रक्कम तर मिळतेच यासोबतच त्यांचं नाव फिफा वर्ल्ड कपच्या ट्रॉफीवर नेहमी करता कोरलं जातं. फिफा वर्ल्ड कपच्या विजेत्याला मिळणारी ट्रॉफी ही सुद्धा खूप खास असते.18 कॅरेट सोन्याने बनवलेली असून यासाठी 5 किलो शुद्ध सोन्याचा वापर करण्यात आलेला आहे. या वर्ल्ड कप ट्रॉफीची किंमत ही भारतीय रुपयांमध्ये सुमारे 5 कोटी 30 लाख रूपये एवढी आहे. या ट्रॉफीच्या सुरक्षेसाठी सुद्धा एक विशेष व्यवस्था करण्यात आलेली असते. मात्र असं असून सुद्धा फिफा वर्ल्ड कपच्या इतिहासात विजेत्या संघाला मिळणारी ट्रॉफी ही एकदा नव्हे तर चक्क दोनदा चोरीला गेली होती.
जगप्रसिद्ध फिफा वर्ल्ड कपची ट्रॉफी एकदा नाही तर चक्क दोनवेळा चोरीला गेली होती, पण त्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जी फिफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी तुम्ही आज पाहताय ती चोरीला गेलेली ट्रॉफी नव्हती तर त्यापूर्वी फिफा वर्ल्ड कपच्या विजेत्या संघाला दिली जाणारी ती 'ज्युल्स रिमेट ट्रॉफी' ही ट्रॉफी होती. 'ज्युल्स रिमेट ट्रॉफी' फिफा वर्ल्ड कपच्या विजेत्या संघाला 1930 ते 1970 या दरम्यान दिली जात होती. 1966 मध्ये पहिल्यांदा इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या फिफा वर्ल्ड कप पूर्वी ही ट्रॉफी चोरीला गेली होती. 1966 मध्ये इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या वर्ल्ड कपपूर्वी ही ट्रॉफी लंडनच्या एका प्रदर्शनात ठेवण्यात आलेली होती. मात्र 20 मार्च 1966 वेस्टमिनिस्टर सेंट्रल हॉल येथून कठीण सुरक्षा व्यवस्था असून सुद्धा कोणतीतरी प्रदर्शनाची केस उघडून ही ट्रॉफी चोरली. पोलिसांनी तपास सुरु केला तेव्हा त्यांना कोणताही धागादोरा लागत नव्हता. मात्र एकेदिवशी पिकल्स नावाच्या कुत्र्याने दक्षिण लंडनच्या एका झुडपाखाली न्यूजपेपरमध्ये गुंडाळलेली ट्रॉफी शोधून काढली. त्यानंतर ट्रॉफी शोधून काढणाऱ्या कुत्र्याला मोठी प्रसिद्धी मिळाली. विशेष म्हणजे 1966 ची तीच वर्ल्ड कप ट्रॉफी इंग्लंडने जिंकली.
1966 नंतर पुन्हा 1983 मध्ये फिफा वर्ल्ड कप विजेत्याला मिळणारी ज्युल्स रिमेट ट्रॉफी ही दुसऱ्यांदा चोरीला गेली आणि ती पुन्हा सापडलीच नाही. त्याच झालं असं की 1970 मध्ये ब्राझीलने तिसऱ्यांदा ही वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिंकली आणि नियमांनुसार जुनी ज्युल्स रिमेट ट्रॉफी ही कायमस्वरूपी ब्राझीलकडेच गेली. मात्र 19 डिसेंबर 1983 रोजी ब्राझीलच्या फुटबॉल महासंघाच्या कार्यालयातून ट्रॉफी पुन्हा एकदा चोरीला गेली. चोरांनी कॅबिनेट फोडून ती ट्रॉफी चोरली. या घटनेतील काही आरोपी पकडले गेले मात्र ही ट्रॉफी काही पुन्हा सापडली नाही. अशी शक्यता वर्तवण्यात आली की कदाचित ही ट्रॉफी वितळवून विकली गेली असावी. मात्र त्या चोरीला गेलेल्या ट्रॉफीचं नेमकं काय झालं? याविषयी कोणतीही माहिती अद्याप मिळालेली नाही.