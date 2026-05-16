/KKR vs GT : 10 Sixes, 4 Fours... 93 धावा! Finn Allen चे दुसरे शतक हुकले; GT च्या गोलंदाजांना धु धु धुतलं

Finn Allen KKR vs GT : कोलकता नाईट राइडर्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये सामना झाला, या सामन्यामध्ये जीटीविरुद्ध सामन्यात फिन अॅलन याची धमाकेदार खेळी पाहायला मिळाली. आजच्या सामन्यामध्ये फिन अॅलन गुजरात टायटन्सविरुद्ध सामन्यामध्ये त्याने 35 चेंडूमध्ये 93 धावा केल्या
Finn Allen's innings against Gujarat Titans : कोलकता नाईट राइडर्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिल याने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. आजचा सामना हा दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे आजच्या सामन्यामध्ये जीटीचा संघाने विजय मिळवला तर त्याला प्लेऑफमध्ये स्थान पक्के होईल तर केकेआरला प्लेऑफच्या शर्यतीमध्ये स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी संघाला आजच्या सामन्यामध्ये विजय मिळवणे गरजेचे आहे. जीटीविरुद्ध सामन्यात फिन अॅलन याची धमाकेदार खेळी पाहायला मिळाली.
आजच्या सामन्यामध्ये केकेआरचा कर्णधार अंजिक्य रहाणे याचा विकेट गेल्यानंतर संघाला मोठा पहिला धक्का बसला. पण या सामन्यामध्ये केकेआरचा सलामीवीर फलंदाज फिन अॅलन याने कमालीची खेळी खेळली आणि संघाला मजबूत स्थितीत उभे केले. आजच्या सामन्यामध्ये फिन अॅलन गुजरात टायटन्सविरुद्ध सामन्यामध्ये त्याने 35 चेंडूमध्ये 93 धावा केल्या यामध्ये त्याने 10 षटकार आणि 4 चौकार मारले. आजच्या सामन्यामध्ये त्याने 265.71 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली. आजच्या सामन्यामध्ये त्याचे 7 धावांनी शतक हुकले.
See ball. Hit ball. Destroy the attack— IndianPremierLeague (@IPL) May 16, 2026
Finn Allen sent everything into the stands tonight
आयपीएल 2026 च्या फिन अॅलनच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने आतापर्यत या सिझनमध्ये 9 सामने खेळले आहेत. या 9 सामन्यात त्याला 279 धावा केल्या आहेत. या सिझनमध्ये त्याचा सुरुवातीच्या सामन्यामध्ये फार काही चांगला फार्म राहिला नव्हता. त्यामुळे मग त्याला काही सामने प्लेइंग 11 मधून बाहेर करण्यात आले होते. त्याला केकेआरच्या संघामध्ये पुन्हा संधी मिळाल्यानंतर त्याने या सिझनमध्ये शतकही झळकावले आहे. या सिझनमध्ये त्याने 1 शतक आणि 1 अर्धशतक ठोकले आहे. आतापर्यत त्याने आयपीएल 2026 मध्ये 21 षटकार ठोकले आहेत तर 27 चौकार मारले आहेत.