/शिव्या दिल्या, बॅटने हल्ला केला आणि.... भारतीय कोचवर क्रिकेटरने केले गंभीर आरोप

S Venkatraman Puducherry Cricket Controversy : क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पुडुचेरीचे अंडर 19 कोच एस वेंकटरमणच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. पुडुचेरीच्या एका न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर पोलिसांनी वेंकटरमणच्या विरुद्ध FIR दाखल केली आहे. हे प्रकरण आठ महिन्यांपूर्वीचे आहे. यात सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीसाठी निवड न झाल्याच्या आरोपांवरून प्रशिक्षक आणि खेळाडू यांच्यात तीव्र शाब्दिक चकमक आणि शारीरिक झटापट झाली होती.
डिसेंबर 2025 मध्ये सेदारपेट स्थित सीएपी परिसरात इनडोर ट्रेनिंग फॅसिलिटीमध्ये एक हिंसक घटना घडली. यावेळी कोच एस वेंकटरमणने आरोप लावला होता की रणजी ट्रॉफी खेळाडू जे. कार्तिकेयन, ए. अरविंदराज आणि एस. संतोष कुमारन यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. संघात निवड न झाल्याबद्दल त्यांना जबाबदार धरून हा हल्ला करण्यात आला होता. ज्यामुळे त्यांच्या डोक्याला आणि खांद्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर पोलिसांनी या तिन्ही खेळाडूंविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आणि सीएपीने एप्रिल 2026 मध्ये त्यांच्यावर बंदी घातली.
सदर घटनेनंतर 32 वर्षांचा क्रिकेटर जे कार्तिकेयनने सुद्धा सेदारपेट पोलिसांमध्ये कोच विरुद्ध तक्रार दाखल केली. जे कार्तिकेयनने आरोप लावला होता की सरावादरम्यान कोच वेंकटरमणने त्याच्यासोबत बोलताना अभद्र भाषेचा वापर केला. तसेच बॅट उचलून हल्ला केले आणि परिस्थिती खूपच चिघळली. कार्तिकेयन यांच्या मते खेळाडूंनी मुद्दामून हल्ला केला नव्हता तर ही बचावात्मक घटना होती.
पोलिसांनी खेळाडूंच्या केलेल्या तक्रारींवर खूप वेळ कोणतीही कारवाई केली नव्हती, ज्यामुळे कार्तिकेयन पुडुचेरीच्या न्यायिक दंडाधिकारी चौथे यांच्या न्यायालयात दाद मागितली. कोर्टाच्या आदेशानुसार सेदारपेट पोलिसांनी गेल्या आठवड्यात प्रशिक्षक एस. वेंकटरमन यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला. खेळाडूंच्या वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी बीसीसीआय आणि सीएपीकडे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची आणि कोचावर बंदी घालण्याची मागणीही केली आहे.