PKLच्या पहिल्या टाय-ब्रेकरमध्ये पुणेरी पलटनचा विजय! आदित्य शिंदे-पंकज मोहिते ठरले हिरो

Puneri Paltan clinch close clash against Bengaluru Bulls: प्रो-कबड्डी लीग टप्प्यात पहिल्यांदाच लागू करण्यात आलेल्या टायब्रेकर नियमानुसार, पुणेरी पलटनने बेंगळुरू बुल्सचा रोमांचक सामना 6-4 असा जिंकला.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 30, 2025, 08:42 AM IST
Pro Kabaddi League 12: प्रो-कबड्डी लीगच्या १२ व्या सिजनला सुरुवात धमाकेदार झाली असून दुसऱ्या सामन्यात पुणेरी पलटनने बेंगलुरू बुल्सवर टाय-ब्रेकरमध्ये निसटता विजय मिळवला. सामना निर्धारित वेळेनंतर ३२-३२ ने बरोबरीत सुटला आणि शेवटी टाय-ब्रेकरमध्ये पुणेरी पलटनने ६-४ ने बाजी मारत हंगामाची विजयी सुरुवात केली.

विश्‍वनाध स्पोर्ट्स क्लबमध्ये झालेल्या या लढतीत पुणेरी पलटनकडून आदित्य शिंदेने सर्वाधिक ९ गुण घेतले. पंकज मोहितेने ४ गुण, कर्णधार अस्लम इनामदारने ३ गुण तर बचावात गौरव खत्रीने ४ गुणांची नोंद केली. बुल्सकडून आकाश शिंदेने शानदार खेळ करत १० गुण मिळवले, तर आशिष मलिकने तीन दमदार पकडींनी छाप सोडली.

सामना रंगला चुरशीचा

सुरुवातीपासूनच दोन्ही संघांमध्ये गुणांची चुरस दिसून आली. अस्लम इनामदारने पहिल्याच चढाईत संघाला चालना दिली, तर त्याला आकाश शिंदेने उत्तर दिलं. पुणेरींच्या आदित्य शिंदेने तिसऱ्या मिनिटालाच सुपर रेड करत रंगत वाढवली. पहिल्या अर्धात दोन्ही संघांनी आळीपाळीने आघाडी घेतली आणि शेवटी १३-१३ अशी बरोबरी झाली.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उत्तरार्धात पंकज मोहितेच्या हनुमान उडीमुळे पुणेरी पलटनला मोठा फायदा झाला. तरीही आकाश शिंदे आणि आशिष मलिक यांच्या चढाया-बचावामुळे बुल्सनेही बरोबरी साधली. शेवटच्या क्षणापर्यंत सामना अटीतटीचा राहिला. शेवटच्या मिनिटात जर्सी खेचल्यामुळे पुणेरी पलटनला एक गुण मिळाला आणि सामना ३२-३२ असा बरोबरीत गेला.

टाय-ब्रेकरमध्ये पलटनचा दमदार खेळ

निकाल टाय-ब्रेकरवर गेला तेव्हा पुणेरी पलटनने अधिक संयम दाखवला. पंकज मोहिते, आदित्य शिंदे आणि गौरव खत्री यांनी चढाईत गुण मिळवले, तर अस्लम इनामदारने निर्णायक गुण टिपला. शेवटच्या क्षणी विशाल भारद्वाजच्या जबरदस्त पकडीने पुणेरी पलटनने ६-४ अशी बाजी मारत विजयावर शिक्कामोर्तब केले.

 

हा विजय मिळवत पुणेरी पलटनने हंगामाची विजयी सलामी दिली असून चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.

PKL 12pro kabaddi leaguePuneri paltanBengaluru Bulls

