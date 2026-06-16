/फूटबॉल वर्ल्डकप 2026 मध्ये भारतीय वंशाच्या खेळाडूची चर्चा! कोण आहे सरप्रीत सिंग?

Who is Sarpreet Singh? : इराण विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये सामना पार पडला या सामन्यात 2-2 अशा बरोबरीत हा सामना पार पडला. भारतीय फुटबॅाल चाहत्यांची इच्छा आहे की टीम इंडियाने फुटबॅाल वर्ल्डकपमध्ये पात्रता मिळवावी. भारताचा फुटबॅाल संघ हा फुटबॅाल चॅम्पियनशिपसाठी पात्र ठरला नाही पण भारतीय वंशाच्या खेळाडूंचा सहभाग दोन दिवसापूर्वी ऑस्ट्रेलियाच्या संघामध्ये पाहायला मिळाला. आता काल न्यूझीलंड विरुद्ध इराण यांच्यामध्ये सामना झाला या सामन्यामध्ये भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी आनंद म्हणजेच भारतीय वंशाचा खेळाडूने पहिल्यांदा फुटबॅाल चॅम्पियनशिप 2026 मध्ये प्लेइंग 11 मध्ये पदार्पण केले. कोण आहे 27 वर्षीय सरप्रीत सिंग याबद्दल सविस्तर जाणून घ्या.
फुटबॅाल वर्ल्डकप 2026 मध्ये न्यूझीलंडच्या संघाने वर्ल्ड कपच्या मोहिमेला सुरुवात केली. या न्यूझीलंडच्या संघामध्ये भारतीय वंशाच्या खेळाडू सरप्रीत सिंगने फुटबॅाल विश्वचषकात पदार्पण केले, या सामन्यात तो प्लेइंग 11 चा देखील भाग होता. सरप्रीत सिंग याचे पदार्पण हे भारतीयांच्या आठवणीत राहणारे असेल. न्यूझीलंडचे मुख्य प्रशिक्षक डॅरेन बेझले यांनी त्याला सामील केले होते, या इराणविरुद्ध सामन्यामध्ये सरप्रीत सिंग हा जवळजवळ संपूर्ण सामना खेळला, 90 व्या मिनिटाला त्याच्या जागी बदली खेळाडूने त्याची निवड करण्यात आली. सरप्रीत सिंग याने 10 क्रमांकाची जर्सी घातली होती. त्याने तीन शॅाट्स मारण्याचे प्रयत्न केले पण तो त्यात अपयशी ठरला.
न्यूझीलंडमधील ऑकलंड येथे सरप्रीत सिंगचा जन्म झाला आहे, त्याचे आई बाबा हे पंजाबमधील जालंधर येथून न्यूझीलंडमध्ये स्थलांतरित झाले होते. सरप्रीत सिंग याने त्याच्या लहान वयामध्येच फुटबॅाल खेळायला सुरुवात केली आणि त्याच्या प्रतिभेच्या जोरावर त्याने न्यूझीलंडमधील 'ऑल व्हाईट्स' या राष्ट्रीय संघात स्थान मिळवले आहे. त्यानंतर त्याची कामगिरी पाहता त्याला जर्मनच्या दिग्गज एफसी बायर्न म्युनिचमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाली होती. त्यामुळे त्याने त्याची आंतरराष्ट्रीय ओळख आणखी मजबूत केली.
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न्यूझीलंडचा आगामी सामना हा व्हँकुव्हर येथे ग्रुप जी दुसरा सामना हा इजिप्तशी होणार आहे, या सामन्याचे आयोजन 21 जून रोजी करण्यात आले आहे. याआधी भारताच्या आणखी एक खेळाडूने ऑस्ट्रेलियासाठी सबस्ट्यूड खेळाडू म्हणून देखील संघामध्ये सामील करण्यात आले. निशान वेलुपिला याचा सुरुवातीच्या प्लेइंग 11 मध्ये सहभाग नव्हता त्यानंतर त्याला 60 व्या मिनिटाला बदली खेळाडू म्हणून संघामध्ये सामील करण्यात आले होते.