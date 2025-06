क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच... 3 सुपर ओव्हरनंतर लागला 2 देशांच्या मॅचचा निकाल

First Time In International Cricket Match: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात रोमहर्षक सामना सोमवार पाहायला मिळाला. या सामन्यामध्ये एक नाही तर तब्बल तीन सुपर ओव्हर टाकाव्या लागल्या. मूळ सामना आणि त्यानंतरच्या दोन सुपर ओव्हरमध्ये समसमान धावा असल्याने तिसऱ्या सुपर ओव्हरनंतर सामन्याचा विजेता संघ कोणता हे ठरलं. हा सामना नेदरलॅण्ड्समधील ग्लासगो येथे खेळवण्यात आला.

सध्या नेदरलॅण्ड्समध्ये टी-20 अंतरराष्ट्रीय ट्राय सीरीज खेळवली जात असून या मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात नेदरलॅण्ड्सने अत्यंत रोमहर्षक आणि तितक्याच ऐतिहासिक सामन्यात नेपाळवर मात मिळवली. या सामन्यात तीन दोन सुपर ओव्हरनंतरही निकाल लागला नाही. चाहत्यांचीच काय तर मैदानातील प्रत्येकाची धडधड या दोन सुपर ओव्हरदरम्यान वाढल्याचं दिसून आलं. सामन्याचा निकाल सुपर ओव्हरनेच लागणार हे निश्चित होतं. त्यामुळेच दोन सुपर ओव्हर अनिर्णित राहिल्यानंतर तिसरी सुपर ओव्हर खेळवण्यात आली. अगदी तिसरी सुपर ओव्हर होईपर्यंत प्रेक्षक मैदानात बसून होते.

प्रथम फलंदाजी करताना नेदरलॅण्ड्सने 20 ओव्हरमध्ये 7 विकेट्सच्या मोबदल्यात 152 धावा केल्या. संघाकडून तेजा निडामनुरुने 37 चेंडूंमध्ये 35 धावांची खेळी केली. तर विक्रमजीत सिंहने 29 चेंडूंमध्ये 30 धावांचं योगदान दिलं. नेपाळमधील स्टार गोलंदाज संदीप लामिछाने उत्तम गोलंदाजी करत 4 ओव्हरमध्ये 18 धावा देत 3 विकेट्स घेतल्या.

नेदरलॅण्ड्सने दिलेल्या धावांचा पाठलाग करताना नेपाळचा कर्णधार रोहित पौडेलने 35 बॉलमध्ये 48 धावांची दमदार खेळी केली. 20 ओव्हरमध्ये नेपाळला 8 गड्यांच्या मोबदल्यात 152 धावा करता आल्या. सामना अनिर्णित राहिल्याने सुपर ओव्हर खेळवण्याचा निर्णय झाला. नेदरलॅण्ड्सकडून डॅनिअल डोरमने 14 धावांच्या मोबदल्यात 3 बळी घेत सामना अनिर्णित राखण्यात मोलाचं योगदान दिलं.

सुपर ओव्हरने सामन्याचा निकाल लावण्यासाठी प्रथम नेपाळला फलंदाजीसाठी आमंत्रित करण्यात आले. नेपाळने एक विकेटच्या मोबदल्यात 19 धावा केल्या. या धावांचा पाठलाग करताना सुपर ओव्हरमध्ये नेदरलॅण्ड्सच्या मॅक्स ओडॉड आणि माइकल लेविटने करन केसीच्या गोलंदाजीवर 19 धावा केल्या आणि सुपर ओव्हरही अनिर्णित राहिली.

