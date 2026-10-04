/भारताला दुहेरी धक्का! न्यूझीलंड दौऱ्यापूर्वी हर्षित राणा आणि हार्दिक पांड्यावर आली मोठी अपडेट

Hardik Pandya And Harshit Rana Fitness Update : भारतीय क्रिकेट संघ न्यूझीलंड दौऱ्याच्या ठीक आधी वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा आणि ऑलराऊंडर हार्दिक पांड्याच्या फिटनेसबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. दुखापतीच्या कारणामुळे मागच्या महिन्यात झालेल्या अफगाणिस्तान विरुद्ध टी20 सीरीज आणि एशियन गेम्स 2026 मधून बाहेर झालेला हर्षित राणाचं आता न्यूझीलंड दौऱ्यातून सुद्धा बाहेर होणं जवळपास निश्चित आहे. 22 ऑक्टोबर ते 1 डिसेंबर या कालावधीत न्यूझीलंडमध्ये 5 टी20 सामने, 5 वनडे सामने आणि 2 टेस्ट सामन्यांची दीर्घ सीरिज खेळण्याचे भारताचे नियोजन आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार रिहॅब प्रक्रियेला विलंब झाल्यामुळे दिल्लीचा हा वेगवान गोलंदाज न्यूझीलंडच्या दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.
सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला एका प्रॅक्टिस सामन्यादरम्यान हर्षित राणाने मांडीच्या स्नायूवर ताण आल्याची तक्रार केली. एमआरआय स्कॅनमध्ये स्नायूंना सौम्य दुखापत झाल्याचे निदान झाल्यानंतर त्याला तीन आठवडे विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. या आठवड्यात त्याने पुन्हा गोलंदाजी सुरू करणे अपेक्षित होते, परंतु अचानक आलेला ताप, घशातील खवखव आणि सर्दीमुळे त्याची पुनर्वसन प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. पूर्णपणे बरे झाल्यानंतरच पुनर्वसन प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी त्याला दिला आहे. त्यामुळे आता तो पुढील महिन्यात सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये दिल्लीचे प्रतिनिधित्व करत स्पर्धात्मक क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे स्टार ऑलराऊंडर खेळाडू हार्दिक पांड्याचे पुनरागमनही धोक्यात असल्याचे दिसत आहे. आयपीएल 2026 पासून मैदानाबाहेर असलेल्या हार्दिक पांड्याला त्याच्या उजव्या पोटरीमध्ये पुन्हा वेदना जाणवू लागल्या आहेत. डॉक्टरांनी हार्दिकला बायोफॉस्फोनेट्स थेरपी घेण्याचा आणि व्हिटॅमिन डी ची पूरक औषधे घेण्याचा सल्ला दिला आहे. तो सुरुवातीला कमी तीव्रतेचे व्यायाम करेल आणि त्यानंतर हळूहळू धावणे आणि क्रिकेटचा सराव पुन्हा सुरू करेल. पुद्दुचेरी येथे ऑस्ट्रेलिया 'अ' विरुद्ध होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजसाठी हार्दिक पांड्याची इंडिया अ संघात निवड झाली होती. परंतु दुखापतीमुळे तो यातून बाहेर पडला आहे. आता न्यूझीलंड दौऱ्यातील त्याच्या सहभागाबाबतही शंका निर्माण झाली आहे.