Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /मेस्सीची टीम जिंकू दे रे देवा... म्हणत तरुणाने थेट सिध्दीविनायकालाच घातलं साकडं! जर्सी घेऊन बाप्पाच्या दर्शनाला, Video Viral

'मेस्सीची टीम जिंकू दे रे देवा...' म्हणत तरुणाने थेट सिध्दीविनायकालाच घातलं साकडं! जर्सी घेऊन बाप्पाच्या दर्शनाला, Video Viral

Messi Fan at Siddhivinayak Mumbai: सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडीओमध्ये एक तरुण चक्क मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक मंदिरात मेस्सीचा संघ असलेल्या अर्जेंटिना संघाची जर्सी घेऊन पोहचला. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 08, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:42 PM IST
'मेस्सीची टीम जिंकू दे रे देवा...' म्हणत तरुणाने थेट सिध्दीविनायकालाच घातलं साकडं! जर्सी घेऊन बाप्पाच्या दर्शनाला, Video Viral

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
जीम ट्रेनरने उद्योजकाच्या मुलाला प्रेमात पाडलं, लग्न करुन इस्लाममध्ये धर्मांतर
uttar pradesh6 min ago
2
Mumbai7 min ago
3
Oman15 min ago
4
FIFA World Cup 202616 min ago
5
Ind vs Afg32 min ago