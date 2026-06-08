'मेस्सीची टीम जिंकू दे रे देवा...' म्हणत तरुणाने थेट सिध्दीविनायकालाच घातलं साकडं! जर्सी घेऊन बाप्पाच्या दर्शनाला, Video Viral

Football and Lionel Messi big Fan at Siddhivinayak Mumbai: सोशल मीडियावर एका फुटबॉल आणि मेस्सी फॅनचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये हा तरुण चक्क मेस्सीचा संघ (Lionel Messi) असलेल्या अर्जेंटिना (Argentina national football team) संघाची जर्सी घेऊन मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिरात पोहचला. बाप्पाच्या चरणी ही जर्सी ठेवून यंदा मेस्सीची टीम अर्थात अर्जेंटिनाचा संघ यंदाचा फिफा विश्वचषक 2026 (FIFA World Cup 2026) ही स्पर्धा जिंकू देत असं साकडं घातलं. या व्हिडीओमधून या तरुणाची मेस्सीसाठी आणि फुटबॉल या खेळासाठी असलेली क्रेझ दिसून येते.
या व्हिडीओमध्ये दर्शन कदम नावाचा तरुण मुंबईमधील श्री सिध्दीविनायक या मंदिर परिसरात हातात हार, प्रसाद आणि सोबतीला अर्जेंटिनाची जर्सी घेऊन जाताना दिसतो. लाईनमधून पुढे जात ही जर्सी थेट बाप्पाच्या चरणाशी पोहचते. आपलाच आवडता संघ जिंकावा असं साकडं घालताना हा तरुण दिसतो.
"मी मेस्सीचा खूप मोठा चाहता आहे. मेस्सी भारताच्या दौऱ्यावर आलेला असताना सुद्धा मी त्याची एक झलक पाहण्यासाठी वानखेडे स्टेडियमवर गेलो होतो. यंदा मेस्सी सहावा फिफा वर्ल्ड कप खेळतोय आणि मागच्या 2022 वर्ल्ड कप प्रमाणे यंदाच्या यावर्षी सुद्धा मेस्सीच्या अर्जेंटिना संघाने फिफा वर्ल्ड कप 2026 उंचावावा अशी इच्छा माझ्या सारख्या अनेक चाहत्यांची आहे. सिद्धिविनायकाच्या चरणी भक्तांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात अशी अनेकांची श्रद्धा आहे. तेव्हा यंदाही मेस्सीच्या अर्जेंटिना संघाने फिफा वर्ल्ड कप जिंकावा अशी प्रार्थना मी यावेळी केली" असं दर्शन कदम यांनी झी 24 तासशी बोलताना सांगितलं.
लिओनेल मेस्सी याने 14 डिसेंबर 2025 मध्ये भारत दौरा केला होता. "GOAT India Tour 2025" या कार्यक्रमांतर्गत त्यांनी कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई आणि नवी दिल्ली या शहरांना भेट दिली. हा दौरा 2011 नंतरचा त्यांचा पहिला भारत दौरा होता, त्यामुळे भारतीय फुटबॉल चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह पाहायला मिळाला. यावेळी दर्शने मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर (Wankhede Stadium) हजेरी लावली होती. यावेळी दर्शनने त्याच्या हातावर असलेला मेस्सीचा टॅटूचा दिसून येत आहे.
कतारमध्ये झालेल्या फिफा विश्वचषक 2022 (FIFA World Cup 2022) मध्ये अर्जेंटिनाने विजेतेपद पटकावले होते. त्यामुळे 2026 मध्ये अर्जेंटिना आपल्या किताबाचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. अधिक संघ, अधिक सामने आणि तीन देशांतील आयोजनामुळे फिफा विश्वचषक 2026 हा आतापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आणि भव्य फुटबॉल विश्वचषक ठरणार आहे.
फिफा विश्वचषक 2026 (FIFA World Cup 2026) हा फुटबॉल विश्वातील सर्वात प्रतिष्ठेचा आणि सर्वाधिक लोकप्रिय स्पर्धा सोहळा असून यावेळी त्याचे आयोजन अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या तीन देशांमध्ये संयुक्तपणे करण्यात येणार आहे. 11 जून 2026 पासून सुरू होणारी ही स्पर्धा 19 जुलै 2026 रोजी अंतिम सामन्याने संपणार आहे. विश्वचषकाच्या इतिहासात प्रथमच तीन देश एकत्रितपणे यजमानपद भूषवत आहेत.
या विश्वचषकात आणखी एक मोठा बदल म्हणजे सहभागी संघांची संख्या. यापूर्वी 32 संघ खेळत असत, मात्र 2026 पासून 48 संघांना संधी मिळणार आहे. त्यामुळे स्पर्धेतील एकूण सामन्यांची संख्या 64 वरून 104 पर्यंत वाढली आहे. 48 संघांचे 12 गट करण्यात येतील आणि प्रत्येक गटात 4 संघ असतील. गटातील अव्वल दोन संघांसह सर्वोत्तम आठ तिसऱ्या क्रमांकाचे संघ बाद फेरीत प्रवेश करतील.
2026 च्या विश्वचषकातील सामने उत्तर अमेरिकेतील विविध शहरांमध्ये खेळवले जाणार आहेत. अंतिम सामना अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथील मेटलाइफ स्टेडियममध्ये होणार आहे, तर मेक्सिको सिटीतील एस्टाडिओ अॅझ्टेका स्टेडियम विश्वचषकाच्या उद्घाटन सामन्याचे यजमानपद भूषवणार आहे. या स्पर्धेत अर्जेंटिना, ब्राझील, फ्रान्स, स्पेन, इंग्लंड आणि जर्मनी यांसारखे बलाढ्य संघ विजेतेपदासाठी दावेदार मानले जात आहेत.