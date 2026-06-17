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न्यूयॉर्कमध्ये फुटबॉल चाहत्यांचा राडा! प्रतिस्पर्ध्यांनी एकमेकांवर केले हल्ले, Video viral

मागील काही दिवसांपासून सातत्याने या स्पर्धेची चर्चा पाहायला मिळत आहे. फुटबॅाल हा एक खेळ आहे जो जगभरातील लोकांना एकजूट करतो, हे आपल्याला विश्वचषक स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते. आता सोशल मिडियावर एक भयानक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये या व्हिडिओमध्ये मैदानावर दोन्ही देशांचे सामने होण्यापूर्वीच चाहत्यांमध्ये मारामारी झाल्याचे समोर आले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 17, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:38 PM IST
न्यूयॉर्कमध्ये फुटबॉल चाहत्यांचा राडा! प्रतिस्पर्ध्यांनी एकमेकांवर केले हल्ले, Video viral

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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