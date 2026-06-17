/न्यूयॉर्कमध्ये फुटबॉल चाहत्यांचा राडा! प्रतिस्पर्ध्यांनी एकमेकांवर केले हल्ले, Video viral

World Cup fans clash in New York’s Times Square : फुटबॅाल विश्वचषक 2026 सुरु झाल्यापासून फुटबॅाल चाहत्यांचा उत्साह हा वाढला आहे. मागील काही दिवसांपासून सातत्याने या स्पर्धेची चर्चा पाहायला मिळत आहे. फुटबॅाल हा एक खेळ आहे जो जगभरातील लोकांना एकजूट करतो, हे आपल्याला विश्वचषक स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते. या स्पर्धेत 48 संघ यावेळी सहभागी झाले होते, अनेक वाद फीफा विश्वचषक 2026 च्या सुरुवातीपासून पाहायला मिळाले आहेत. आता सोशल मिडियावर एक भयानक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये या व्हिडिओमध्ये मैदानावर दोन्ही देशांचे सामने होण्यापूर्वीच चाहत्यांमध्ये मारामारी झाल्याचे समोर आले आहे.
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओ हा टाइम्स स्क्वेअर येथील आहे. फुटबॅालचे जगभरातील चाहते हे वेगवेगळ्या ठिकाणावरुन फुटबॅाल विश्वचषक पाहण्यासाठी जमा होतात. अर्जेंटिना विरुद्ध अल्जेरिया यांच्यामध्ये सामना होण्याआधी धक्कादायक प्रकार समोर आला. व्हायरल व्हिडिओमध्ये फुटबॅाल चाहते हे एकमेकांना लाथाबुक्क्यांनी मारताना दिसत आहेत. अर्जेंटिना आणि अल्जेरिया यांच्यामध्ये सामना हा कॅन्सस सिटीमध्ये हा सामना खेळवण्यात आला या सामन्याआधी मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला.
हे ही वाचा
व्हिडिओमध्ये दिसून येत होते की गुंडगिरी सुरु आहे, कारण अनेकजण हे ठोसे आणि लाथा मारताना दिसत आहे. सुरुवातीला चाहते हे आपआपल्या संघासाठी घोषणाबाजी करत होते पण काही वेळानंतर घोषणाबाजी हिंसेत रूपांतरित होण्यापूर्वी एकमेकांवर टोमणे आणि टीका-टिप्पणीत बदलली होती. त्यानंतर लहान मुले त्याचबरोबर अनेक नागरिक यांच्यामध्ये जोरदार वाद झाला झालेल्या या भीषण वादानंतर परिस्थिती पोलिसांनी नियंत्रणात आणली. सोशल मिडियावर या व्हिडिओ संदर्भात अनेक प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत.
गतविजेत्या अर्जेंटिनाने गट फेरीच्या सलामीच्या सामन्यात अल्जेरियाला 3-0 ने पराभूत केले, त्यावेळी लिओनेल मेस्सीने आपली पहिली हॅट-ट्रिक नोंदवत विश्वचषकातील सर्वाधिक 16 गोलांच्या मिरोस्लाव क्लोझच्या विक्रमाची बरोबरी केली. आता मेस्सीच्या नावावर 16 विश्वचषक गोल झाले असून, त्याने जर्मनीच्या क्लोझसोबत सर्वकालीन सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूचा विक्रम बरोबरीत आणला आहे.