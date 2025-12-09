English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Smirti Mandhana : 'मी शांत म्हणजे... ' पलाश मुच्छलसोबत लग्न मोडल्यानंतर स्मृती मंधाना हे काय बोलून गेली, शेअर केली पोस्ट

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 9, 2025, 06:16 PM IST
Smriti Mandhana Instagram Video: 7 डिसेंबर 2025 रोजी, भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मानधनाने संगीतकार पलाश मुच्छल यांच्याशी लग्न रद्द करण्याची घोषणा केली आणि गोपनीयतेचे आवाहन केले. या रद्दीकरणानंतर, तिने एक मोबाईल जाहिरातीचा व्हिडिओ शेअर केला, जो वेगाने व्हायरल होत आहे. चाहते या व्हिडिओला तिच्या वैयक्तिक आयुष्याशी जोडत आहेत.

भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मानधनाचा बॉलिवूड संगीतकार पलाश मुच्छल यांच्याशी लग्न रद्द करण्यात आले आहे. 7 डिसेंबर 2025 रोजी स्मृतीने या रद्दीकरणाची घोषणा केली आणि चाहत्यांना गोपनीयतेचे आवाहन केले.

यानंतर, महिला क्रिकेटपटूने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला. कॅप्शनमध्ये तिने लिहिले, "माझ्यासाठी, शांत राहणे म्हणजे शांत राहणे नाही; ते नियंत्रणाबद्दल आहे." तिची पोस्ट व्हायरल होताच, चाहते ते तिच्या वैयक्तिक आयुष्याशी जोडत आहेत.

स्मृती मानधनाचा इंस्टाग्राम व्हिडिओ व्हायरल झाला

स्मृती मानधनाने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये ती बॅट धरून भाषण देताना दिसत आहे. व्हिडिओच्या सुरुवातीला स्मृती म्हणते की शांत लोक गोंधळ सहन करू शकत नाहीत. पण मी गोंधळातही मोकळा श्वास घ्यायला शिकले आहे. आता, माझी शांती हा माझा आवाज आहे आणि माझा विश्वास ही माझी खरी ताकद आहे.

स्मृती असेही म्हणते की तिच्या रूपात चढ-उतार होत असताना, जगाचा आवाज मोठा होत गेला, परंतु तिने घाबरण्याऐवजी स्पष्ट विचारसरणी निवडली. तिला पराभवांनाही सामोरे जावे लागले, ज्याने तिच्या हृदयाला धक्का बसला, परंतु तिने त्यांना आपली जबाबदारी समजून स्वीकारले.

स्मृती आणि पलाशचे तुटलेले लग्न

संगीतकार पलाश मुच्छल आणि स्मृती मानधना यांचे लग्न 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी होणार होते, परंतु त्याच दिवशी स्मृतीच्या वडिलांना हृदयविकाराचा झटका आला, ज्यामुळे लग्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अखेर, रविवार, 7 डिसेंबर 2025 रोजी स्मृतीने लग्न रद्द झाल्याची घोषणा करणारी एक कहाणी शेअर केली. स्मृती म्हणाली, "मी हे स्पष्ट करू इच्छिते की लग्न रद्द करण्यात आले आहे. मला हे प्रकरण शांत करायचे आहे."

तिने लिहिले की ती नेहमीच एक खाजगी व्यक्ती राहिली आहे, परंतु वाढत्या अफवांमुळे तिला पुढे येण्यास भाग पाडले आहे. स्मृतीने समाज आणि चाहत्यांना दोन्ही कुटुंबांच्या गोपनीयतेचा आदर करण्याचे आणि त्यांना पुढे जाण्यासाठी जागा देण्याचे आवाहन केले.

पलाश मुच्छल यांनी इंस्टाग्रामवर एक स्टोरी पोस्ट 

केवळ स्मृतीच नाही तर संगीतकार पलाश मुच्छल यांनीही एक निवेदन जारी केले. त्यांनी लिहिले की, गेल्या काही आठवड्या त्यांच्यासाठी अत्यंत कठीण होत्या. त्यांच्या विधानातील एक महत्त्वाचा भाग असा होता की हा त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण काळ आहे. लोक अफवांवर ज्या सहजतेने प्रतिक्रिया देतात ते त्यांच्यासाठी अत्यंत कठीण आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, ते खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करतील.

