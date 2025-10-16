'तो 14 वर्षांचा नसून....', वैभव सूर्यवंशीबद्दल ऑस्ट्रेलियाच्या दिग्गज खेळाडूचा सर्वात मोठा दावा, 'त्याने सलग 10...'

Vaibhav Suryavanshi Age: वैभव सूर्यवंशीने क्रिकेट विश्वात वादळ आणलं आहे. आधी त्याने आयपीएल, नंतर इंग्लंड आणि आता ऑस्ट्रेलियात आपल्या स्फोटाक फलंदाजीने पुन्हा एकदा आपली दखल घेण्यास भाग पाडलं आहे. राजस्थान रॉयल्सने 13 वर्षाच्या वैभव सूर्यवंशी 1.1 कोटीमध्ये खरेदी केल्यानंतर सर्वात आधी तो प्रकाशझोतात आला होता. त्यानेही तो विश्वास सार्थ करुन दाखवला. वयाच्या 14 व्या वर्षी गुजरात टायटन्सविरोधात तुफानी खेळी करत त्याने आयपीएलमधील पहिलं शतक ठोकलं. इतक्या कमी वयात शतक ठोकणारा तो आयपीएलमधील पहिला खेळाडूही ठरला. यानंतर त्याने अंडर-19 संघात इंग्लंडविरोधात खेळताना 78 चेंडूत 143 धावा केल्या. ऑस्ट्रेलिया संघालाही त्याने सोडलं नाही. युथ टेस्टमध्ये अंडर-19 संघात खेळताने त्याने फक्त 62 चेंडूत 104 धावा केल्या.
पण, 28 एप्रिलच्या रात्री जयपूरमध्ये सवाई मानसिंग स्टेडियमवर 35 चेंडूत त्याने केलेली शतकी खेळी अद्यापही पहिल्या स्थानावर आहे. सूर्यवंशीने भारतासाठी खेळलेल्या काही अनुभवी गोलंदाजांना टोले लगावताना अजिबात दया दाखवली नाही. सूर्यवंशीने 101 धावा केल्या, ज्यात सात चौकार आणि 11 षटकारांचा समावेश होता, ज्यामुळे रॉयल्सना 16 षटकांत 210 धावांचं आव्हान पूर्ण करण्यात मदत झाली. 14 वर्षांच्या मुलाने अशी खेळी करताना पाहून अनेकांचा विश्वासच बसत नव्हता. रवी शास्त्री यांनी आठवण करून दिली की ऑस्ट्रेलियाचा महान खेळाडू मॅथ्यू हेडन सूर्यवंशीच्या वयावर विश्वास ठेवण्यास कसा नकार देत होता.
"मी आश्चर्यचकित झालो. जयपूरमधील त्या सामन्यात मी समालोचन करत होतो. मी चौथ्या षटकात ऑन एअर गेलो आणि मी सलग दोन वेळा समालोचन केले कारण तोपर्यंत आमच्याकडे एक समालोचक कमी होता. नवव्या, दहाव्या षटकात, त्याने 100 धावा केल्या होत्या. तो मोहम्मद सिराज, इशांत शर्मा यांना एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिडविकेटवर सलग 10 फटके लगावले. हेडोस (मॅथ्यू हेडन) तिथे होता आणि तो म्हणाला, 'अरे हा 14 वर्षाचा असू शकत नाही', आणि मी म्हणालो, 'चला, शांत व्हा'," असं शास्त्रींनी LiSTNR स्पोर्ट पॉडकास्टवरील विलो टॉक शोमध्ये सांगितलं.
सूर्यवंशीमध्ये प्रतिभा आहे, यात शंका नाही. मात्र भारतीय क्रिकेटमधील एक कटू सत्य हे आहे की अनेक प्रतिभावान क्रिकेटपटू मागे पडले आहेत आणि वाटेतच त्यांचं करिअर संपलं आहे. सूर्यवंशीला प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये प्रोत्साहन मिळत असल्याचं कौतुक होत असताना रवी शास्त्री यांनी त्याला सल्ला दिला आहे.
"त्याच्यासाठी सध्याचा काळ सर्वात कठीण आहे. कारण त्याने सचिनसारखाच इतक्या लहान वयात आणि स्वतःवर छाप पाडली आहे. आता, पुढच्या 2-3 वर्षांत, त्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी कोणीतरी हवं आहे कारण तुम्ही खूप लवकर मार्गावरुन भटकू शकता. ते तुमच्या डोक्यात जाऊ शकतं. अपेक्षा जास्त असतात, तुम्ही ते हाताळू शकणार नाही. इथेच कोणीतरी त्याला जाऊन सांगावं लागेल की, 'तुम्हाला कधीतरी अपयश येणारच'. हा खेळ समतोल साधणारा आहे. म्हणून नाराज होऊ नका. हा जीवनाचा एक भाग आहे, परंतु तुम्ही जे करत आहात त्यावर टिकून राहा आणि एकदा तुम्ही अपयश स्वीकारायला सुरुवात केली की, ते तुमच्या प्रगतीत स्वीकारा, तेव्हाच तुम्ही चांगले कराल. पण हा त्याच्यासाठी एक महत्त्वाचा काळ आहे," असं भारताचे माजी प्रशिक्षक पुढे म्हणाले.
सूर्यवंशीची तुलना सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहलीसारख्या दिग्गजांशी केली जात आहे. तथापि, भारतीय क्रिकेटने फक्त एकच तेंडुलकर आणि कोहली पाहिला आहे याचं एक कारण आहे. शास्त्री यांनी इतिहास या प्रश्नाचं खरे उत्तर देऊ शकेल, तरी सूर्यवंशीला तेंडुलकर किंवा कोहली यांच्यासारख्याच नावाने ओळखण्यासाठी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे असं त्यांनी म्हटलं आहे.
FAQ
1) वैभव सूर्यवंशींच्या वयाबाबत कोणते वाद आहेत?
वैभवच्या अधिकृत जन्मतारखेवर शंका उपस्थित झाल्या आहेत. २०२३ च्या एका मुलाखतीत त्याने सांगितले की ते २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी १४ वर्षांचा होणार, ज्यामुळे ते अधिकृत वयापेक्षा सुमारे दीड वर्ष जास्त वयाचा असू शकतो असे सूचित होते. मात्र, त्यांच्या वडिलांनी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये स्पष्ट केले की अधिकृत जन्मतारीख बरोबर आहे आणि ८.५ वर्षांच्या वयात बीसीसीआयने केलेल्या हाडांच्या घनतेसाठीच्या चाचणीत हे सिद्ध झाले आहे.
2) वैभव सूर्यवंशींचे प्रमुख यश काय आहेत?
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये १३ वर्षे आणि २४१ दिवस वय असताना टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वात तरुण डेब्यू करणारे खेळाडू (बिहार विरुद्ध राजस्थान).
डिसेंबर २०२४ मध्ये १३ वर्षे आणि २६९ दिवस वय असताना लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वात तरुण भारतीय डेब्यू करणारे खेळाडू.
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये १३ वर्षांच्या वयात आयपीएल करारसाठी सर्वात तरुण खेळाडू (राजस्थान रॉयल्सने १.१ कोटी रुपयांत घेतले).
१९ एप्रिल २०२५ रोजी १४ वर्षे आणि २३ दिवस वय असताना आयपीएल डेब्यू करणारे सर्वात तरुण खेळाडू (लखनऊ सुपर जायंट्स विरुद्ध ३४ धावांचा अर्धशतकापूर्वीचा डेब्यू).
२८ एप्रिल २०२५ रोजी १४ वर्षे आणि ३२ दिवस वय असताना आयपीएलमध्ये शतक ठोकणारे सर्वात तरुण खेळाडू (गुजरात टायटन्स विरुद्ध ३८ चेंडूत १०१ धावा; शतक ३५ चेंडूत पूर्ण केले, जे भारतीयांसाठी दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात जलद शतक आहे).
२०२४ च्या अंडर-१९ एशिया कपमध्ये भारतासाठी उपविजेते; त्यात ७६ (४६ चेंडू) आणि ६७ (३६ चेंडू) अशी उल्लेखनीय खेळी.
त्यांच्या करिअर आकडेवारी (२८ एप्रिल २०२५ पर्यंत): फर्स्ट-क्लास - ५ सामने, १०० धावा; लिस्ट ए - ६ सामने, १३२ धावा; टी२० - ८ सामने, २६५ धावा (१ शतक, १ अर्धशतक).
3) वैभव सूर्यवंशींची क्रिकेट कारकीर्द कशी सुरू झाली?
वैभव यांनी ४ वर्षांच्या वयापासून क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली आणि सुरुवातीला त्यांच्या वडिल संजीव सूर्यवंशी यांनी त्यांना प्रशिक्षण दिले. ९ वर्षांच्या वयात त्यांनी समस्तीपुर येथील क्रिकेट अकादमीत प्रवेश घेतला. जानेवारी २०२४ मध्ये १२ वर्षे आणि २८४ दिवस वय असताना त्यांनी रणजी ट्रॉफीमध्ये बिहारसाठी पहिला फर्स्ट-क्लास डेब्यू केला, ज्यामुळे ते बिहारसाठी दुसऱ्या सर्वात तरुण डेब्यू करणारे खेळाडू ठरले आणि आधुनिक काळातील सर्वात तरुण खेळाडूंच्या यादीत चौथे स्थान मिळवले.