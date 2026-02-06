English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • पाकिस्तान भारतासोबत खेळणार, 12 फेब्रुवारीनंतर PCB नाट्यमयपणे बहिष्काराचा निर्णय मागे घेणार; सर्वात मोठा दावा, निवेदनात म्हणतील...

'पाकिस्तान भारतासोबत खेळणार,' 12 फेब्रुवारीनंतर PCB नाट्यमयपणे बहिष्काराचा निर्णय मागे घेणार; सर्वात मोठा दावा, निवेदनात म्हणतील...

Claim of PCB will make a U turn on the boycott decision: बीसीसीआयच्या माजी निवडकर्त्याने एक धाडसी भाकीत केलं आहे. त्यानुसार 12 फेब्रुवारीनंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड संभाव्य बहिष्कार निर्णयाबाबत आपला निर्णय बदलेल असा दावा करण्यात आला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 6, 2026, 08:25 AM IST
'पाकिस्तान भारतासोबत खेळणार,' 12 फेब्रुवारीनंतर PCB नाट्यमयपणे बहिष्काराचा निर्णय मागे घेणार; सर्वात मोठा दावा, निवेदनात म्हणतील...

Claim of PCB will make a U turn on the boycott decision: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (पीसीबी) भारतासोबतच्या टी-20 विश्वचषक सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्यांनी अद्याप आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला (आयसीसी) अधिकृतपणे यासंदर्भात माहिती दिलेली नाही. यादरम्यान बीसीसीआयचे माजी मुख्य निवडकर्ता चेतन शर्मा यांनी एक भविष्यवाणी केली आहे. त्यांच्या मते, 12 फेब्रुवारीनंतर पीसीबी संभाव्य बहिष्काराच्या निर्णयावरून माघार घेईल. पीसीबी आपल्या निवेदनात काय सांगेल यासंदर्भातही त्यांनी भाकीत केलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी बुधवारी कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर पुढील आठवड्यात खेळाडू भारताविरोधातील सामन्यात मैदानात उतरणार नाहीत, असं स्पष्ट केलं असतानाही चेतन यांनी हे विधान केलं आहे. आयसीसीला अजूनही पाकिस्तान आपला निर्णय मागे घेईल अशी आशा आहे. याचं कारण आयसीसीने निर्णय मागे न घेतल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा दिला आहे. चेतन यांनी मात्र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 12 फेब्रुवारीनंतर आपली भूमिका बदलेल असा दावा करताना हा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं म्हटलं आहे.

"बांगलादेशच्या खेळाडूंची काय चूक होती? काहीच नाही. हे राजकारण आहे. बांगलादेशमध्ये 12 तारखेला निवडणुका आहेत. त्यानंतर, तुम्हाला यु-टर्न घेतलेला दिसेल," असं चेतन शर्मांनी म्हटलं आहे. 'जनभावना लक्षात घेता, क्रिकेटचे नुकसान होता कामा नये, पाकिस्तान भारताविरुद्ध खेळेल,' असं निवेदनात म्हटलेलं असेल असंही भाकीत त्यांनी केलं आहे. 

भारताविरोधातील सामन्यावर अखेर पाकिस्तानचा निर्णय! पंतप्रधानांनीच स्पष्ट केली भूमिका, 'खेळाच्या मैदानात...'

 

पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, ही भूमिका अजूनही केवळ बांगलादेशच्या निवडणुकांशीच संबंधित आहे. मी स्वतः राजकारणी होतो; मी निवडणुका लढवल्या आहेत. निवडणुकांनंतर, कदाचित लष्करप्रमुखही म्हणतील की खेळाला राजकारणापासून दूर ठेवले पाहिजे आणि सामना व्हायला हवा”.

भारताच्या माजी वेगवान गोलंदाजाने पुढे सांगितले की, सामन्याभोवतीच्या गोंधळात पाकिस्तानच्या खेळाडूंचंच सर्वाधिक नुकसान होत आहे. “सध्या तरी, पाकिस्तानने आयसीसीला अधिकृतपणे काहीही कळवलेलं नाही. अधिकृत पुष्टीशिवाय विधानांना काहीही अर्थ नाही. कोणीही निवृत्तीची घोषणा करू शकतो, पण जोपर्यंत तुम्ही ती अधिकृतपणे सादर करत नाही, तोपर्यंत काहीही बदलत नाही. येथे खरं तर कोणाला त्रास होत आहे? क्रिकेटला आणि क्रिकेटपटूंना,” असे ते म्हणाले.

यादरम्यान भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पीसीबी अंतिम निर्णय काहीही घेवो, आमचा संघ या सामन्यासाठी कोलंबोला प्रवास करेल असं स्पष्ट केलं आहे. “आमची मानसिकता स्पष्ट आहे. आम्ही खेळण्यास नकार दिलेला नाही. नकार त्यांच्या बाजूने आला आहे. आयसीसीने सामन्याचे वेळापत्रक दिले आहे, सरकारने तटस्थ ठिकाण निश्चित केलं आहे. कोलंबोसाठी आमचे विमान तिकीट बुक झालं आहे, आम्ही जात आहोत. बाकी, आम्ही नंतर पाहू,” असे तो मुंबईतील पत्रकार परिषदेत म्हणाला. 

जर पाकिस्तानने सामना खेळण्यास नकार दिला, तर भारताला वॉकओव्हरद्वारे दोन गुण दिले जातील.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
india vs pakistanIND vs PakT20 World CupT20WCChetan Sharma

इतर बातम्या

वेटरसाठी पतीची हत्या, राजस्थानमधील हनिमून मर्डरमध्ये धक्काद...

भारत