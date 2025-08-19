English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'तो कसोटी कर्णधार आहे पण तरीही...' Asia Cup 2025मध्ये गिलच्या स्थानावर माजी क्रिकेटपटूने मोठे विधान

Asia Cup 2025: आशिया कप 2025 साठी टीम इंडियाच्या संघाच्या घोषणेची उलटी गिनती सुरू झाली आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) काही तासांत टीम इंडियाची घोषणा करेल. कसोटी कर्णधार शुभमन गिलच्या जागेबाबत अनिश्चितता आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 19, 2025, 06:44 AM IST
Asia Cup 2025, Shubman Gill: एशिया कप 2025 साठी (Asia Cup 2025) भारतीय संघाच्या घोषणेला काही तासच शिल्लक राहिले आहेत. मात्र त्याआधीच टीम इंडियाच्या संभाव्य स्क्वॉडवर चर्चा तापली आहे. विशेषतः कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल या मर्यादित षटकांच्या संघात असतील का?, यावर सस्पेन्स कायम आहे. यावर माजी क्रिकेटपटू आकाश चोप्रा याने आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

कसोटीतील धमाकेदार फॉर्म, तरीही साशंक स्थान

इंग्लंडविरुद्धच्या टेस्ट मालिकेत शुभमन गिलने जोरदार कामगिरी केली होती. मालिकेतील सर्वाधिक धावा काढत अनेक विक्रम मोडीत काढले. मात्र, एशिया कपच्या संघात त्यांच्या समावेशावर अनिश्चितता असल्याचं चित्र आहे. गिल सध्या कसोटी कर्णधार असले तरी, त्यांचं टी20 संघात स्थान निश्चित नाही, ही बाब अनेकांना आश्चर्यचकित करणारी आहे.

'प्रतिस्पर्धा खूप तीव्र आहे' – आकाश चोप्रा

एनआयएसोबत बोलताना आकाश चोप्रा म्हणाला, "आज प्रतिभेची दाटी इतकी आहे की कसोटी कर्णधार असतानाही इतर फॉरमॅटमध्ये तुमचं स्थान निश्चित नाही. गिलने टेस्टमध्ये विक्रमी कामगिरी केली आहे, पण तरीही टी20 संघात त्यांचं स्थान निश्चित होईल का, हे पाहणं औत्सुक्याचं आहे. ही निवड फारच कठीण असणार आहे. आपण मागील 20 टी20 सामन्यांपैकी 17 सामने जिंकल्याचे लक्षात घ्यायला हवे."

बुमराहवर विशेष भर

शुभमन गिलप्रमाणेच आकाश चोप्रा याने जसप्रीत बुमराहच्या निवडीवरही भर दिला. वर्कलोड मॅनेजमेंटमुळे इंग्लंडविरुद्धच्या टेस्ट मालिकेत त्यांनी केवळ 3 सामने खेळले होते. पण बुमराहचा संघात समावेश अत्यावश्यक असल्याचं मत त्याने मांडलं.

"बुमराह म्हणजे एका पिढीचा रत्न"

"बुमराह हा एका पिढीतील खास खेळाडू आहे. तो जगातील सर्वोत्तम गोलंदाजांपैकी एक आहे. जर तो एशिया कपसाठी उपलब्ध असेल आणि महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये खेळू शकणार असेल, तर त्याचा संघात समावेश नक्कीच व्हायला हवा," असं आकाश चोप्रा म्हणाला.

