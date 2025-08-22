English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'जो त्याला आवडत नाही त्याला तो काढून टाकतो', टीम इंडियाच्या हेड कोचवर गंभीर आरोप

आशिया कप 2025 साठी टीम इंडियाची घोषणा केल्यावर एका माजी क्रिकेटरने हेड कोच गौतम गंभीरवर पक्षपातीपणाचे आरोप केले आहेत.   

पूजा पवार | Updated: Aug 22, 2025, 07:02 PM IST
'जो त्याला आवडत नाही त्याला तो काढून टाकतो', टीम इंडियाच्या हेड कोचवर गंभीर आरोप
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 साठी (Asia Cup 2025) 19 ऑगस्ट रोजी टीम इंडियाची घोषणा करण्यात आली. श्रेयस अय्यर, यशस्वी जयस्वाल सारख्या काही स्टार खेळाडूंना संघात स्थान न दिल्याने हेड कोच गौतमवर अनेकांनी गंभीर आरोप लावले. गंभीरवर काहीजणांनी पक्षपातीपणाचा आरोप लावला. माजी भारतीय फलंदाज सदागोपन रमेशने आरोप लावला की हेड कोच गौतम गंभीरने श्रेयस अय्यरला (Shreyas Iyer) आशिया कपसाठी भारतीय संघात सामील करून घेण्यासाठी सपोर्ट केला नाही. तर या फलंदाजाने अलिकडच्या स्पर्धांमध्ये चमकदार कामगिरी केली होती.

श्रेयस अय्यर आगामी आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघात सामील होण्याऱ्या खेळाडूंपैकी प्रबळ दावेदार होता. श्रेयस अय्यरने यावर्षीच्या सुरुवातीला झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमधील 5 सामन्यांमध्ये त्याने 243 धावा केल्या होत्या, दरम्यान त्याने 2 अर्धशतक सुद्धा ठोकली. श्रेयस अय्यरने भारताला चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकवून देण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. एवढंच नाही तर श्रेयसने आयपीएलमधील 17 सामन्यात तब्बल 604 धावा केल्या आहेत. 

जो त्याला आवडत नाही त्याला तो... :

माजी क्रिकेटर सदागोपन रमेशने म्हटले की, 'तो (गौतम गंभीर) अशा खेळाडूंना सपोर्ट करतो जे त्याला आवडतात. पण त्याला जे खेळाडू आवडत नाहीत अशांना तो पूर्णपणे सोडून देतो. परदेशात लागोपाठ जिंकणे कोहली आणि शास्त्रीच्या कार्यकाळापासून सुरु झालं होतं. परंतू आता इंग्लंडमध्ये ड्रॉ झालेल्या सीरिजला गंभीरच्या ट्रॅक रेकॉर्डमध्ये एक मोठी अचिव्हमेंट म्हणून दर्शवलं जातंय'. सदागोपन रमेशने यावर्षाच्या सुरुवातीला भारताच्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजयात श्रेयस अय्यरच्या महत्त्वाच्या भूमिकेकडे लक्ष वेधले, जिथे तो 243 धावांसह भारताचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता.

हेही वाचा : मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! 'या' मैदानावर होणार ICC वनडे वर्ल्ड कपचे सामने, पहा नवीन शेड्युल

सदागोपन रमेशने म्हटले की, 'हेड कोच बनवल्यावर गौतम गंभीरला मिळालेलं सर्वात मोठी म्हणजे टीम इंडियाने जिंकलेली चॅम्पियन्स ट्रॉफी आहे. श्रेयस अय्यर हा चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या विजयाचं सर्वात मोठं कारण आहे. तरीही गौतम गंभीर हा त्याचं समर्थन करत नाहीये. जयस्वाल हा एक्स फॅक्टर खेळाडू आहे. त्याला सर्व फॉरमॅटमध्ये खेळायला हवं. त्याला स्टॅण्डबाय ठेवणं चुकीचं आहे'. 

FAQ : 

श्रेयस अय्यरच्या निवडीबाबत निवड समितीने काय स्पष्टीकरण दिले?
मुख्य निवडकर्ता अजित आगारकर यांनी सांगितले की, श्रेयस अय्यरची निवड न होणे हे त्याच्या चुकीमुळे किंवा निवड समितीच्या चुकीमुळे नाही, तर 15 खेळाडूंच्या मर्यादित संघात सर्वांना सामावून घेणे शक्य नव्हते. त्यामुळे श्रेयसला संधीची प्रतीक्षा करावी लागेल.

गौतम गंभीरने श्रेयस अय्यरच्या वगळण्याबाबत काय सांगितले?
गौतम गंभीरने स्पष्ट केले की, तो निवड समितीचा भाग नाही आणि संघ निवडीत त्याचा थेट सहभाग नाही. त्याने पक्षपातीपणाचे आरोप फेटाळले आणि संघ निवड ही मेरिट आणि संघाच्या गरजांवर आधारित असल्याचे सांगितले.

आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघात कोणत्या प्रमुख खेळाडूंना स्थान मिळाले नाही?
श्रेयस अय्यर आणि यशस्वी जयस्वाल यांना भारतीय संघात स्थान मिळाले नाही. यशस्वी जयस्वालला स्टँडबाय खेळाडूंमध्ये ठेवण्यात आले आहे, तर श्रेयस अय्यरला स्टँडबाय यादीतही स्थान मिळाले नाही.

