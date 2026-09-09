'तर माझा घटस्फोट होईल...' टीम इंडियाचा हेड कोच बनण्याबाबत काय म्हणाला आशिष नेहरा?

Ashish Nehra About Team India Coach : भारताचाचे अनेक माजी क्रिकेटर हे भारतीय पुरुष संघाचं हेड कोच बनण्याची इच्छा बाळगतात. सध्या भारताचा माजी क्रिकेटर गौतम गंभीर यांच्याकडे टीम इंडियाच्या हेड कोच पदाची सूत्र आहेत. 2027 वर्ल्ड कपनंतर गौतम गंभीरच कार्यकाळ संपणार आहे. त्यानंतर टीम इंडियाचा नवा हेड कोच कोण होणार याविषयो सोशल मीडियावर चर्चा सुरु असते. दरम्यान जेव्हा भारताचा स्टार क्रिकेटर आशीष नेहराला हा प्रश्न विचारण्यात आला की तेव्हा त्याने जे उत्तर दिलं ते कोणालाही अपेक्षित नव्हतं. पण आशिष नेहरा यांनी हे स्पष्ट केले की हे काम सोपे नाही; यासाठी कुटुंबापासून दूर राहण्याचा त्याग करावा लागतो.
गौतम गंभीर आता टीम इंडियाचा हेड कोच आहे. तो सध्या तीनही फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियाच्या हेड कोच पदाची धुरा सांभाळतो. त्यामुळेच त्यांना केवळ आयपीएल किंवा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या दौऱ्यांदरम्यानच विश्रांती मिळते. अशा वेळी, बीसीसीआय ही जबाबदारी काही काळासाठी 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स'चे प्रमुख व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण यांच्याकडे सोपवते. असे म्हटले जाते की, गंभीरच्या आधी प्रशिक्षक म्हणून काम पाहणाऱ्या राहुल द्रविड यांना सततचा प्रवास त्रासदायक वाटत असे आणि कदाचित याच कारणामुळे लक्ष्मण यांचीही ही भूमिका पूर्णवेळ स्वीकारण्याची इच्छा नाही. आता, टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक बनण्याबाबतच्या प्रश्नावर आशिष नेहरा यांनीही आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
आशिष नेहराने भविष्यात टीम इंडियाच्या हेड कोच पदासाठी अप्लिकेशन करण्याच्या संभावनेला स्पष्ट नकार दिला आहे. मात्र त्यांनी नमूद केले की यात खूप प्रवास करावा लागतो, ज्यामुळे हे काम आयपीएल संघाला प्रशिक्षण देण्यापेक्षाही अधिक कठीण ठरते. या माजी भारतीय वेगवान गोलंदाजाने गमतीने असेही म्हटले की यासाठी त्यांना त्यांची पत्नी रुश्मा यांची संमती लागेल. अन्यथा प्रकरण घटस्फोटापर्यंत जाऊ शकते.
7 सप्टेंबर रोजी कोलकाता येथे झालेल्या 'सीएबी'च्या वार्षिक पुरस्कार सोहळ्यात बोलताना नेहरा म्हणाला, "सध्या त्या प्रश्नाचे उत्तर देणे खूप कठीण आहे. सर्वात आधी मला 'हाय कमिशन'ला म्हणजेच माझ्या पत्नीला विचारावे लागेल. नाहीतर, कदाचित माझा घटस्फोटच होईल."
भारतासाठी जवळपास 150 पेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणाऱ्या आशिष नेहराने पुढे म्हटले की, 'आंतरराष्ट्रीय कोचिंगमध्ये वर्षाला जवळपास 8 ते 9 वेळा यात्रा करावी लागते. ते सोपं नसतं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रशिक्षकपदाचे स्वरूप आणि त्यातील सततचा प्रवास पाहता, या क्षेत्रात फारच कमी लोक तीन चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ टिकू शकतात हे सर्वांनीच पाहिले आहे. तरीही, पाहूया पुढे काय होते ते'.
आशिष नेहरा हा आयपीएलमध्ये गुजरात टायटन्सचा हेड कोच आहे. आयपीएलमध्ये त्याचा रेकॉर्ड जबरदस्त असून त्याच्या मार्गदर्शनाखाली गुजरातने आयपीएल २०२२ मध्ये त्यांच्या पहिल्याच सीजनमध्ये आयपीएलचं विजेतेपद पटकवलं. 2022 पासून नेहरा हा गुजरात टायटन्सचा हेड कोच आहे. त्याच्या मार्गदर्शनात गुजरात टायटन्स सतत चांगली कामगिरी करतेय.