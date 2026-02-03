English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'तुमची एक पिढी बर्बाद होऊन...,' भारत-पाक सामन्यावरुन कपिल देव संतापले, वर्ल्ड कप वादावरुन सुनावले खडेबोल

Kapil Dev on Pakistan Boycott Indian Match in T20 WC: पाकिस्तानने टी-20 वर्ल्डकप 2026 मध्ये भारताविरोधातील सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. 15 फेब्रुवारीला हा सामना होणार होता. यामुळे क्रिकेट जगतात मोठा वाद निर्माण झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 3, 2026, 07:03 PM IST
Kapil Dev on Pakistan Boycott Indian Match in T20 WC: पाकिस्तानने टी-20 वर्ल्डकप 2026 मध्ये भारताविरोधातील सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. 15 फेब्रुवारीला कोलंबोत हा सामना होणार होता. पण पाकिस्तान सरकारने सामना खेळण्यास नकार दिला आहे. यामुळे क्रिकेट जगतात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. भारत-पाकिस्तान क्रिकेट जगतातील पारंपारिक प्रतिस्पर्धी आहेत. पाकिस्तानच्या निर्णयामुळे वातावरण गरम झालं आहे. भारतासह पाकिस्तानातूनही यावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार कपिल देव यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानचं भवितव्य धोक्यात असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. 

पाकिस्तानने टी-20 वर्ल्डकपमध्ये खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र 15 फेब्रुवारी रोजी भारताविरोधात होणाऱ्या सामन्यावर बहिष्कार टाकला आहे. हा निर्णय अशावेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा आयसीसीने बांगलादेशची मागणी फेटाळून लावली आहे. बांगलादेशने भारतात सामने खेळणार नाही सांगत ते सामने श्रीलंकेत खेळवले जावेत अशी मागणी केली होती. पण आयसीसीने त्यांची मागणी फेटाळून लावली.

कपिल देव यांनी पाकिस्तानला सुनावलं

1983 च्या विश्वचषक विजेत्या संघाचे कर्णधार कपिल देव यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की, हे प्रकरण फक्त राजकारणापुरतं मर्यादित नसून थेटपणे अनेक तरुण क्रिकेटर्सच्या करिअवर प्रभाव पाडणारं आहे. 

ते म्हणाले, "जर खेळाडूंनी हा निर्णय घेतला असेल तर ते पुढे येऊन ते सांगू शकतात. पण जर बोर्डाने म्हटलं की ते खेळणार नाहीत, तर ते देशाच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचेस." त्यांनी पुढे इशारा दिला की वारंवार माघार आणि बहिष्कारामुळे पाकिस्तान क्रिकेट एकटे पडेल. "ही परिस्थिती पाकिस्तानसाठी चांगली दिसत नाही. तुम्ही संपूर्ण पिढी नष्ट करत आहात," असा इशाराही त्यांनी दिला. 

या बहिष्कारामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला (ICC) अस्वस्थ स्थितीत आणलं आहे. भारत-पाकिस्तान सामने हे ICC स्पर्धांचा व्यावसायिक कणा मानले जातात आणि अनेकदा प्रसारण महसुलाचा महत्त्वपूर्ण भाग निर्माण करतात.

IND vs PAK: वाद नेमका कुठून सुरु झाला?

बांगलादेश संघ टी-20 वर्ल्डकपचा भाग नसून, त्यांच्या जाही स्कॉटलंड संघाला समाविष्ट करण्यात आलं आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने यावर नाराजी व्यक्त करत बांगलादेश संघाच्या समर्थनार्थ निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तान सरकारने आपल्या संघाला श्रीलंकेत जाण्याची परवानगी दिली आहे, मात्र 15 फेब्रुवारीत भारताविरोधातील सामना न खेळण्याची अट ठेवली आहे. 

क्रिकेटच्या भाषेत याला 'सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन' असं म्हटलं जातं. याचा अर्थ आपल्या मर्जीने काही सामने खेळणे आणि काही न खेळणे. ही आपल्या तत्वांची लढाई आहे असं पाकिस्तानचं म्हणणं आहे. पण आयसीसी हा स्पर्धेच्या प्रतिष्ठेसाठी आणि व्यवसायासाठी हा एक मोठा धोका मानत आहे.

