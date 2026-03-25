English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • माजी क्रिकेटरने टीम इंडियावर केला वर्णभेदाचा आरोप, सांगितला ड्रेसिंग रूममधील धक्कादायक प्रसंग

माजी क्रिकेटरने टीम इंडियावर केला वर्णभेदाचा आरोप, सांगितला ड्रेसिंग रूममधील धक्कादायक प्रसंग

Laxman Sivaramakrishnan : माजी लेग स्पिनर गोलंदाज लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी टीम इंडियावर गंभीर वर्णभेदाचे आरोप केले असून दरम्यान त्यांनी अनेक धक्कादायक प्रसंग सुद्धा सांगितले आहेत. त्यामुळे भारतीय संघातील वर्णभेद पुन्हा समोर आला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 25, 2026, 09:11 PM IST
माजी क्रिकेटरने टीम इंडियावर केला वर्णभेदाचा आरोप, सांगितला ड्रेसिंग रूममधील धक्कादायक प्रसंग
Photo Credit - Social Media

Laxman Sivaramakrishnan : भारताचा माजी क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन (Laxman Sivaramakrishnan) यांनी काही दिवसांपूर्वीच बीसीसीआयच्या कॉमेंट्री पॅनलमधून राजीनामा दिला होता. या निर्णयामागील मुख्य कारण भेदभाव आणि संधींची कमतरता असल्याचं त्यांनी सांगितलं, त्यांच्या या आरोपांमुळे आणि राजीनाम्याच्या निर्णयामुळे बरीच चर्चा झाली होती. आता इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या एका मुलाखतीत माजी लेग स्पिनर गोलंदाज लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी टीम इंडियावर गंभीर वर्णभेदाचे आरोप केले आहेत. त्यांनी ड्रेसिंग रूममध्ये वरिष्ठ खेळाडूंकडून त्यांना काळ्या रंगावरून हिणवलं गेलं असं म्हणत काही धक्कादायक प्रसंग सुद्धा सांगितले. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारताचा माजी क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी सांगितलं की, एकदा त्याचा एका सहकारी खेळाडूने सांगितलं होतं की, त्याच्यासाठी वाढदिवसाला अगदी योग्य केक मागवला आहे. कारण तो एका सावळ्या मुलासाठी लागवलेला 'डार्क चॉकलेट' केक होता. या प्रसंगातून शिवरामकृष्णन यांनी भारतीय क्रिकेट संघातील वर्णद्वेषाचा प्रसंग सांगितला. 

पाकिस्तान दौऱ्यादरम्यान घडला प्रसंग : 

माजी क्रिकेटर आणि रणजीपटू लक्ष्मण शिवरामकृष्णन हा 17 वर्षांचा असताना 1982-83  दरम्यान भारतीय संघासोबत पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर गेला होता. यादरम्यान त्याने वाढदिवस साजरा केला. मात्र आनंदाचा हा प्रसंग  शिवरामकृष्णनसाठी दुःखद ठरला. इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी सांगितलं की, टीम इंडियातील एका सदस्याने त्याच्या वाढदिवशी त्याच्यावर वर्णद्वेषाची कमेंट केली होती, जेव्हा त्याला वाढदिवसाचा केक कापण्यासाठी पुढे बोलवण्यात आले. शिवरामकृष्णन यांना सहकारी खेळाडू म्हणाला की, 'हे सनी, तू अगदी योग्य रंगाचा केक मागवला आहेस. एका सावळ्या मुलासाठी एवढा गडद चॉकलेट केक'. शिवरामकृष्णन मुलाखतीत बोलताना म्हणाले की, 'मी रडायला लागलो आणि केक कापायला नकार दिला. मग सुनील गावस्कर यांना माझी समजूत घालावी लागली आणि त्यानंतर मी डोळ्यात अश्रू आणून केक कापला'.

कर्मचारी समजून त्याचे बूट साफ करायला सांगितलं : 

माजी क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी सांगितलं की, 'वयाच्या 14 व्या वर्षी माजी भारतीय क्रिकेटपटूला एका वरिष्ठ भारतीय फलंदाजाने मैदानातील कर्मचारी समजून त्याचे बूट साफ करायला सांगितले. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये, तामिळनाडूच्या ड्रेसिंग रूममध्ये आपल्याला ‘करुपा’ म्हटले जायचे, तर उत्तर भारतातील प्रेक्षक आपल्याला ‘कालिया’ म्हणून हिणवायचे' 

फक्त संघातच नाही तर शिवरामकृष्णन यांना सार्वजनिक अपमानाला सामोरे जावे लागले. मुंबईतील एका हॉटेलमध्ये तेथील एका गेटकीपरने त्यांच्या वयामुळे आणि दिसण्यामुळे ते भारतीय संघाचा भाग आहेत यावर विश्वासच ठेवला नाही. त्यामुळे त्यांची ओळख पटवण्यासाठी त्यांचा एक सहकारी येईपर्यंत जवळपास एक तास वाट पाहावी लागली होती. माजी क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी सदर प्रसंग सांगून त्यांना भारतीय क्रिकेटमध्ये कशाप्रकारे वर्णभेदाला वर्णभेदाचा सामना करावा लागला याबद्दल सांगितलं. 

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
team indiaCricket Newslaxman sivaramakrishnanmarathi newscricket

