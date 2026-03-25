माजी क्रिकेटरने टीम इंडियावर केला वर्णभेदाचा आरोप, सांगितला ड्रेसिंग रूममधील धक्कादायक प्रसंग

Laxman Sivaramakrishnan : भारताचा माजी क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन (Laxman Sivaramakrishnan) यांनी काही दिवसांपूर्वीच बीसीसीआयच्या कॉमेंट्री पॅनलमधून राजीनामा दिला होता. या निर्णयामागील मुख्य कारण भेदभाव आणि संधींची कमतरता असल्याचं त्यांनी सांगितलं, त्यांच्या या आरोपांमुळे आणि राजीनाम्याच्या निर्णयामुळे बरीच चर्चा झाली होती. आता इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या एका मुलाखतीत माजी लेग स्पिनर गोलंदाज लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी टीम इंडियावर गंभीर वर्णभेदाचे आरोप केले आहेत. त्यांनी ड्रेसिंग रूममध्ये वरिष्ठ खेळाडूंकडून त्यांना काळ्या रंगावरून हिणवलं गेलं असं म्हणत काही धक्कादायक प्रसंग सुद्धा सांगितले.
भारताचा माजी क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी सांगितलं की, एकदा त्याचा एका सहकारी खेळाडूने सांगितलं होतं की, त्याच्यासाठी वाढदिवसाला अगदी योग्य केक मागवला आहे. कारण तो एका सावळ्या मुलासाठी लागवलेला 'डार्क चॉकलेट' केक होता. या प्रसंगातून शिवरामकृष्णन यांनी भारतीय क्रिकेट संघातील वर्णद्वेषाचा प्रसंग सांगितला.
माजी क्रिकेटर आणि रणजीपटू लक्ष्मण शिवरामकृष्णन हा 17 वर्षांचा असताना 1982-83 दरम्यान भारतीय संघासोबत पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर गेला होता. यादरम्यान त्याने वाढदिवस साजरा केला. मात्र आनंदाचा हा प्रसंग शिवरामकृष्णनसाठी दुःखद ठरला. इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी सांगितलं की, टीम इंडियातील एका सदस्याने त्याच्या वाढदिवशी त्याच्यावर वर्णद्वेषाची कमेंट केली होती, जेव्हा त्याला वाढदिवसाचा केक कापण्यासाठी पुढे बोलवण्यात आले. शिवरामकृष्णन यांना सहकारी खेळाडू म्हणाला की, 'हे सनी, तू अगदी योग्य रंगाचा केक मागवला आहेस. एका सावळ्या मुलासाठी एवढा गडद चॉकलेट केक'. शिवरामकृष्णन मुलाखतीत बोलताना म्हणाले की, 'मी रडायला लागलो आणि केक कापायला नकार दिला. मग सुनील गावस्कर यांना माझी समजूत घालावी लागली आणि त्यानंतर मी डोळ्यात अश्रू आणून केक कापला'.
माजी क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी सांगितलं की, 'वयाच्या 14 व्या वर्षी माजी भारतीय क्रिकेटपटूला एका वरिष्ठ भारतीय फलंदाजाने मैदानातील कर्मचारी समजून त्याचे बूट साफ करायला सांगितले. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये, तामिळनाडूच्या ड्रेसिंग रूममध्ये आपल्याला ‘करुपा’ म्हटले जायचे, तर उत्तर भारतातील प्रेक्षक आपल्याला ‘कालिया’ म्हणून हिणवायचे'
फक्त संघातच नाही तर शिवरामकृष्णन यांना सार्वजनिक अपमानाला सामोरे जावे लागले. मुंबईतील एका हॉटेलमध्ये तेथील एका गेटकीपरने त्यांच्या वयामुळे आणि दिसण्यामुळे ते भारतीय संघाचा भाग आहेत यावर विश्वासच ठेवला नाही. त्यामुळे त्यांची ओळख पटवण्यासाठी त्यांचा एक सहकारी येईपर्यंत जवळपास एक तास वाट पाहावी लागली होती. माजी क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी सदर प्रसंग सांगून त्यांना भारतीय क्रिकेटमध्ये कशाप्रकारे वर्णभेदाला वर्णभेदाचा सामना करावा लागला याबद्दल सांगितलं.