/दिनेश कार्तिकने बनायला हवं CSK चा हेड कोच? एमएस धोनीच्या जुन्या सहकाऱ्याने सांगितलं कारण

CSK Head Coach : आयपीएल 2027 पूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ त्यांच्या नव्या हेड कोचच्या शोधात आहे. तब्बल 17 वर्षांपासून सीएसके संघाचा हेड कोच असणाऱ्या स्टीफन फ्लेमिंगने आयपीएल 2026 नंतर सीएसकेची साथ सोडली. त्याच्या जाण्यानंतर आता सीएसके संघातील हेड कोचची जागा रिकामी आहे. चेन्नई सुपरकिंग्सचा हेड कोच म्हणून कोणाला संधी मिळणार याची चर्चा असताना ऑस्ट्रेलियाचा माजी दिग्गज फलंदाज आणि एम एस धोनीच्या नेतृत्वात सीएसकेमध्ये खेळलेल्या मॅथ्यू हेडनने सीएसकेला सल्ला दिला आहे. मॅथ्यू हेडनने भारताचा माजी विकेटकिपर फलंदाज दिनेश कार्तिकला चेन्नई सुपरकिंग्सचा हेड कोच बनवण्याचा सल्ला दिला आहे.
मॅथ्यू हेडनने म्हटले की चेन्नई सोबत दिनेश कार्तिकच्या असलेल्या स्थानिक संबंधांमुळे तो या भूमिकेसाठी एक आदर्श उमेदवार ठरेल. दिनेश कार्तिक याचा जन्म चेन्नई येथे झाला असून त्याने तामिळनाडूसाठी देशांतर्गत क्रिकेट सुद्धा खेळले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून दिनेश कार्तिक हा आरसीबीसाठी मेंटॉर म्हणून काम करत आहेत आणि या काळात संघाची कामगिरी उत्कृष्ट राहिली आहे.
माजी क्रिकेटर मॅथ्यू हेडनने स्पोर्ट्सस्टारशी बोलताना म्हंटलं की. 'काही नाव समोर आली आहेत. त्यापैकी एक दिनेश कार्तिकचं आहे. मला वाटतं की बहुतेक तो अशाप्रकारची भूमिका निभवायला तयार आहे. मला वाटते की एक स्थानिक कोच असणं गरजेचं आहे. मॅथ्यू हेडन पुढे म्हणाला की, 'मला माहितीये अनेक फ्रेंचायझी या परदेशातील कोच ठेवतात, पण मला वाटतं की सीएसके सारख्या मोठ्या फ्रेंचायझीने हेड कोच म्हणून स्थानिक टच किंवा चेन्नईचा टच असणाऱ्या व्यक्तीला ठेवलं पाहिजे.' स्थानिक संबंध हा नक्कीच एक पैलू असला, तरी दिनेश कार्तिक यांची प्रशिक्षक म्हणून झालेली कामगिरीही खूप काही सांगून जाते. गेल्या तीन वर्षांत, आयपीएलमध्ये वर्चस्व गाजवणाऱ्या आरसीबी संघाच्या सपोर्ट स्टाफचा कार्तिक भाग राहिला आहे. हा संघ 2025 आणि 2026 मध्ये चॅम्पियन ठरला होता. तसेच मॅथ्यू हेडन म्हणाला की योग्य हेड कोचची निवड करणे आवश्यक आहे. फ्लेमिंगने एम एस धोनी सोबत सीएसकेमध्ये असताना चांगलं काम केलं होतं, फ्लेमिंग हा खरोखरच सीएसकेचा मजबूत आधार होता.