मॅच फिक्सिंगमुळे बर्बाद झालं होतं करिअर, आता 'हा' क्रिकेटर बनणार सरकारमधील पहिला मुस्लिम मंत्री

Mohammad Azharuddin : भारतातील अनेक माजी क्रिकेटर्सनी त्यांच्या क्रिकेट कारकिर्दीतून निवृत्ती घेतल्यावर राजकारणात पाऊल टाकलं. पण यातील हाताच्या बोटावर मोजण्या इतके क्रिकेटर्स राजकारणात यशस्वी होऊ शकले. भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार मोहम्मद अजहरुद्दीन (Mohammad Azharuddin) आता तेलंगणा सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री बनू शकतात. काँग्रेस पक्षाच्या सूत्रांनी बुधवारी यासंदर्भात माहिती दिली. हा निर्णय जुबली हिल्स पोटनिवडणुकीच्या आधी आला. चार लाख मतदार असलेल्या या मतदारसंघात एक लाखाहून अधिक मुस्लिम मतदार आहेत.
काँग्रेसच्या एका सूत्राने इंडियन एक्सप्रेसला माहिती दिली की, 'काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी कर्णधार मोहम्मद अजहरुद्दीनला गुरुवारी तेलंगणा कॅबिनेटमध्ये सामील करून घेतली जाण्याची शक्यता आहे'.
माजी क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीनला याचवर्षी ऑगस्ट महिन्यात विधान परिषदेचा आमदार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. राज्य विधिमंडळाचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या विधान परिषदेत अजहरुद्दीनचा प्रवेश राज्यपालांच्या कोट्यातून झाला. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी ऑगस्टमध्ये तेलंगणाचे ज्येष्ठ नेते एम. कोडंडरम आणि अझरुद्दीन यांची निवड केली होती.
काँग्रेसमधील एका वरिष्ठ मंत्र्याने इंडियन एक्सप्रेसला सांगितलं की, 'गांधी कुटुंब या गोष्टीवर जोर देतोय की अजहरुद्दीनलला कॅबिनेटमध्ये स्थान देण्यात यावं. अनेक बैठका झाल्या आणि आता अजहरुद्दीनलला कॅबिनेट मंत्रीपद देण्याचं निश्चित झालं आहे'. अजहरुद्दीन हा अझहर रेवंत सरकारमधील पहिले मुस्लिम मंत्री असू शकतात.त्यांच्या समावेश झाल्यावर रेवंत रेड्डी मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या १६ होईल तर तेलंगणा मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांची एकूण संख्या 18 होईल.
मोहम्मद अजहरुद्दीन यांनी क्रिकेट करिअरला पूर्णविराम लावल्यावर राजकारणातील इनिंग सुरु केली होती. 2009 मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर त्यांनी उत्तरप्रदेशच्या मुरादाबाद लोकसभा निवडणूक लढवली आणि ते जिंकले सुद्धा. मात्र 2014 च्या मोदी लाटेत त्याचा पराभव झाला.
मोहम्मद अझरुद्दीन हे भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार होते, ज्यांच्यावर 2000 मध्ये मॅच फिक्सिंग प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला होता. हे प्रकरण भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात मोठ्या फिक्सिंग स्कॅंडलपैकी एक होते, ज्यात अनेक खेळाडूंची नावे समोर आली. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) ने भारतीय क्रिकेटमधील मॅच फिक्सिंगची चौकशी केली. त्यात अझरुद्दीनवर तीन सामन्यांमध्ये फिक्सिंग केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. यात दक्षिण आफ्रिका आणि इतर संघाविरुद्धच्या सामन्यांचा समावेश होता. डिसेंबर 2000 मध्ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने अझरुद्दीनला आजीवन बंदी घातली. अझरुद्दीनने या निर्णयाविरुद्ध कोर्टात आव्हान दिले. 2012 मध्ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने त्यांची आजीवन बंदी रद्द केली, ज्यामुळे ते क्रिकेटमधून परतण्यास पात्र झाले.
