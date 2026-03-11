English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  सूर्यकुमार यादवनंतर कोण होणार भारताचा नवा कर्णधार? दिग्गज खेळाडूने सांगितलं नाव

सूर्यकुमार यादवनंतर कोण होणार भारताचा नवा कर्णधार? दिग्गज खेळाडूने सांगितलं नाव

Sanju Samson Might Lead India: सूर्यकुमार यादव टी-20 वर्ल्डकप जिंकणारा तिसरा भारतीय कर्णधार ठरला आहे. सूर्यकुमार सध्या 35 वर्षांचा असून, पुढील टी-20 वर्ल्डकपला 37 वर्षांचा होईल. अशा स्थितीत त्याला कर्णधारपदावरुन हटवलं जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 11, 2026, 07:59 AM IST
Sanju Samson Might Lead India: टी-20 वर्ल्डकपच्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव केल्यानंतर सूर्यकुमार यादव भारतीय संघाला वर्ल्ड चॅम्पिअन बनवणाऱ्या कर्णधारांच्या यादीत सामील झाला आहे. सुर्यकुमार यादव भारताला टी-20 वर्ल्डकप जिंकवून देणारा तिसरा कर्णधार ठरला आहे. आता पुढील टी-20 वर्ल्डकप 2028 मध्ये होईल. सूर्यकुमार यादव सध्या 35 वर्षांचा असून, पुढील टी-20 वर्ल्डकपमध्ये तो 37 वर्षांचा असेल.  त्यामुळे सध्या फॉर्ममध्ये नसणारा सूर्यकुमार यादव फॉर्ममध्ये येईल का? आणि आपला फिटनेस कायम ठेवू शकेल का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. भारतात रोज नवे खेळाडू आणि कौशल्य उदयाला येत असताना सूर्यकुमार यादवसाठी हे आव्हान मोठं असणार आहे असं दिसत आहे. पण जर उद्या सूर्यकुमार यादवला खराब फॉर्म किंवा अन्य कारणांनी कर्णधारपदावरुन हटवलं तर भारतीय संघाचं नेतृत्व कोणाच्या हातात सोपवलं जाणार?

मोहम्मद कैफने सुचवलं पुढील कर्णधाराचं नाव

मोहम्मद कैफने आपल्या युट्यूबवरील चर्चेदरम्यान या विषयावर भाष्य केलं. त्याला भारताच्या पुढील टी-20 कर्णधारासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा त्याने म्हटलं की, "सध्या काही सांगणं कठीण आहे. पण संजू सॅमसन होऊ शकतो, का नाही. मला वाटतं कर्णधार तोच चांगला असतो, ज्याने जग पाहिलं आहे".

यावेळी त्याने म्हटलं की, पण सूर्यकुमार यादव सर्वात आधी स्वत:साठीच प्रयत्न करेल. जर तुम्ही फिट असाल तर खेळू शकतात. त्याने सांगितलं की, "समजा जर सूर्यकुमार यादव बाजूला झाला, तर संजू सतत चांगला खेळत असल्याने तो कर्णधार होऊ शकतो. त्याने राजस्थान रॉयल्सचं नेतृत्व केलं असून, अंतिम सामन्यापर्यंत घेऊन गेला होता".

संजू सॅमसनची टी-20 मध्ये तुफान कामगिरी

संजू सॅमसनने सध्याच्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये तुफान खेळी करत संपूर्ण क्रिकेटविश्वाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. त्याने मोक्याच्या क्षणी तीन सलग अर्धशतक ठोकलं. सुपर 8, सेमी-फायनल आणि त्यानंतर अंतिम सामन्यात संजू सॅमसनने स्फोटक खेळी करत संघाला विजयाच्या उंबरठ्यापर्यंत नेलं. त्यामुळे पुढील कर्णधारपदाचा दावेदार म्हणूनही त्याच्याकडे पाहिलं जात आहे. 

सलग तीन अर्धशतकांच्या जोरावर त्याने केवळ पाच सामन्यांमध्ये 80 हून अधिकच्या सरासरीने 321 धावा कुटल्या. T20 विश्वचषकाच्या एकाच हंगामात एखाद्या भारतीय खेळाडूने सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम त्याने केला आहे. संजूने एकूण 27 चौकार आणि 24 षटकार ठोकले.  त्याने यापूर्वी विराट कोहलीच्या नावावर असलेला विक्रम मोडीत काढला. विराटने 2016 च्या स्पर्धेत 319 धावा केल्या होत्या. याशिवाय सेमी-फायनल आणि फायनलमध्ये शतक ठोकणारा विराट कोहली आणि शाहिदी आफ्रिदीनंतर तिसरा फलंदाज ठरला आहे. वर्ल्डकपमधील आपल्या जबरदस्त कामगिरीसाठी त्याला 'प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट' म्हणून गौरवण्यात आलं.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Sanju Samsonmohammad kaifT20 World Cup 2026Indian cricket team

