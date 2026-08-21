/22 वर्षांपूर्वीच्या केसमधून भारताच्या स्टार क्रिकेटरची निर्दोष सुटका, सौरव गांगुलीच्या नेतृत्वात केलेलं पदार्पण

Jacob Martin acquitted from criminal case : भारताच्या एका माजी क्रिकेटरला पटियाला हाउस कोर्टने 22 वर्ष जुन्या क्रिमिनल केसमधून निर्दोष मुक्त केलं आहे. या क्रिकेटरने वर्ष 1999 मध्ये भारतासाठी सौरव गांगुलीच्या नेतृत्वात वनडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं. जवळपास दोन वर्षात या भारतीय क्रिकेटरचं आंतरराष्ट्रीय करिअर सुद्धा संपलं. या खेळाडूने जवळपास 27 वर्ष आधी भारतासाठी शेवटचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामना खेळला होता. भारताच्या या लेग स्पिनरने फक्त 10 वनडे आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले ज्यात त्याने 158 धावा केल्या.
पटियाला हाऊस कोर्टाने जॅकब मार्टिनला एका क्रिमिनल केसमधून मुक्त केले. ही केस 2004 मध्ये रजिस्टर झाली होती. जॅकब मार्टिनवर कलम 420, 468, 471 आणि 120B सोबतच पासपोर्ट एक्टचं कलम 12 अंतर्गत आरोप लावले होते. जॅकब मार्टिनवर UK इमिग्रेशनला नकली स्टॅम्प, ट्रॅव्हल मॅनेजमेंट आणि पैशांच्या देवाण घेणानिशी निगडित आरोप लावण्यात आले होते, जे सिद्ध करता आले नाही. पटियाला हाऊस कोर्टाला आढळले की पैशांची देवाणघेवाण किंवा अजवा स्पोर्ट्स क्लबची मालकी किंवा त्यावर नियंत्रण असल्याबाबत जेकब मार्टिन यांच्याविरुद्ध कोणताही ठोस पुरावा नव्हता. तसेच, अनेक साक्षीदारही हे आरोप सिद्ध करू शकले नाहीत.
पटियाला हाऊस न्यायालयाने जेकब मार्टिन यांची निर्दोष मुक्तता केली. नंतर जॅकब मार्टिनने मीडिया समोर आपली बाजू मांडली. मीडियाशी बोलताना जॅकब मार्टिनने म्हटले की, या प्रकरणाची सुरुवात 2004 मधील त्यांच्या संघातील एका सदस्याने व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही यूकेमध्ये वास्तव्य केल्याने आणि बनावट इमिग्रेशन स्टॅम्पसह भारतात परतल्याने झाली. जॅकबने नमूद केले की सुरुवातीच्या एफआयआरमध्ये त्यांचे नाव समाविष्ट नव्हते परंतु तपासादरम्यान ते त्यात जोडण्यात आले.
जॅकब मार्टिन सोबत असं यासाठी झालं कारण तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर होता. जॅकब मार्टिनने म्हटले की 22 वर्ष जुन्या प्रकरणामुळे त्यांना मानसिक तणाव झेलावा लागला. ज्यामुळे त्याची रेल्वेची नोकरी सुद्धा गेली. त्यांनी म्हटले की यातून निर्दोष मुक्तता झाल्याने त्याला दिलासा मिळाला आहे. हे त्यांच्या जीवनातील सर्वात महत्वाचं वळण आहे. जॅकब मार्टिनने सांगितलं की, '2004 मध्ये माझा एक संघ खेळण्यासाठी UK मध्ये गेला होता. या संघातील एका मुलाला सोडून इतर सर्व परत आले. पण तो तरुण युकेमध्येच राहिला. त्याचा व्हिसा सहा महिन्यांसाठी वैध होता, त्यामुळे तो तितका काळ तिथे राहू शकला असता, पण तो मुदतीपेक्षा जास्त काळ तिथे राहिला. त्याने एका व्यक्तीमार्फत बनावट शिक्का मिळवला होता.
खोटा इमिग्रेशन स्टॅम्प केल्यावर जेव्हा तो भारतात परतला तेव्हा त्याला UK मधून डिपोर्ट करण्यात आलं. त्याला आयजीआय विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आले आणि त्यानंतर त्याची चौकशी करण्यात आली. मार्टिन पुढे म्हणाले, 'एफआयआरमध्ये माझे नावही नव्हते, परंतु मी एक प्रसिद्ध व्यक्ती आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू असल्यामुळे तपासादरम्यान मला या प्रकरणात ओढले गेले. 22 वर्षे मला बीसीसीआयकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही आणि रेल्वेमधील माझी नोकरीही गेली. यामुळे मी प्रचंड तणावाखाली होतो, पण आता निकाल लागला आहे मला क्लीन चिट मिळाली आहे.