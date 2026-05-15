/आयपीएल 2026 सुरु असताना दिग्गजाने मुंबई इंडियन्सची सोडली साथ, 16 वर्षांचं नातं संपवलं

IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सचा संघ आयपीएल 2026 मध्ये खराब प्रदर्शनावरून प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडली. अशातच आता मागील जवळपास 16 वर्षांपासून एमआयचा भाग असलेल्या दिग्गज क्रिकेटरने आता फ्रेंचायझीची साथ सोडली आहे.
IPL 2026 : भारताचा माजी ऑलराऊंडर रॉबिन सिंह (Robin Singh) याने मुंबई इंडियन्सला (Mumbai Indians) रामराम ठोकला आहे. 2010 पासून रॉबिन सिंह हा मुंबई इंडियन्स सोबत जोडला गेला. रॉबिन सिंहने शुक्रवारी एक सोशल मीडिया पोस्ट शेअर करून घोषणा केली की तो फक्त आयपीएलमधील मुंबई इंडियन्सच्या संघापासून नाही तर आयएलटी 20 फ्रेंचायझी एमआय एमिरेट्स पासून सोबत सुद्धा तो वेगळा होतोय.
रॉबिन सिंह वर्ष 2022 पासून मुंबई इंडियन्स आयपीएलच्या सपोर्ट स्टाफचा भाग नव्हते. मात्र यावर्षी त्याच्या विदेशी सेटअपच्या सोबत सुद्धा त्याची जबाबदारी संपली आहे. रॉबिन सिंहने आपल्या सोशल मीडिया अकाउंट एक्सवर लिहिले की, 'मी हे सांगू इच्छितो की मी अधिकृतपणे मुंबई इंडियन्स सोबत नातं तोडत आहे. मी 2022 पासून आयपीएलमध्ये मुंबईच्या स्टाफचा भाग नव्हतो, मात्र यावर्षी पासून एमिरेट्स लीगमध्ये सुद्धा त्यांच्या सोबत नसणार आहे. 2010 पासून मला चांगलं सपोर्ट आणि सहकार्य दिल्याबद्दल मुंबई इंडियन्सचं कुटुंब आणि फॅन्सला धन्यवाद देतो. पुढील वर्षांसाठी फ्रेंचायझीला गुड लक देतो'.
रॉबिन सिंह 2010 पासून मुंबई इंडियन्स सोबत आहे. त्याने फ्रेंचायझीला पाच आयपीएल टायटल आणि दोन सीएलटी20 कॅम्पेनमध्ये महत्वाची भूमिका निभावली. त्यांनी 2023 मध्ये आईएलटी20 च्या पहिल्या सीजनमध्ये एमआय एमिरेट्सचे जनरल मॅनेजर म्हणून सुद्धा काम केलं. 2024 मध्ये त्याला एमआय एमिरेट्सचं हेड कोच म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं.
I’d like to share that I have officially parted ways with the Mumbai Indians. Although I have not been part of their IPL staff since 2022 , as of this year also with their team in the Emirates league.Robin Singh (robinsingh1409) May 15, 2026
Thank you to the entire MI family and the fans for the support through this…
माजी क्रिकेटर रॉबिन सिंह हा 136 वनडे सामने खेळला असून यात त्याने 5.75 च्या सरासरीने 2336 धावा केल्या. तर 69 विकेट सुद्धा घेतल्या. रिटायरमेंटनंतर रॉबिन सिंहने कोचिंग देण्यास सुरुवात केली जिथे त्याला खूप यश मिळालं. तो जगभरातील अनेक टी20 लीग सेटअपचा महत्वाचा सदस्य आहे. तो आयपीएलच्या पहिल्या सीजनमध्ये डेक्कन चार्जर्सचा कोच होता. मात्र त्याच्या मार्गदर्शनाखाली संघाने बॉटमवर फिनिश केलं होतं.