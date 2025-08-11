'आम्ही दुखापत झाल्यावरही खेळायचो', माजी क्रिकेटरने जसप्रीत बुमराहला लगावला टोला

Jasprit Bumrah : भारतीय वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह हा वर्कलोड मॅनेजमेंटमुळे भारत - इंग्लंड 5 सामन्यांच्या टेस्ट सीरिजमधील फक्त 3 सामने खेळला. त्याने एजबेस्टन आणि द ओव्हलमधील सामना खेळला नव्हता. तथापि भारताने याच दोन सामन्यात विजय मिळवला होता. टीम इंडियाचे (Team India) माजी क्रिकेटर आणि सिलेक्टर कमिटीचे माजी अध्यक्ष संदीप पाटीलने (Sandeep Patil) वर्कलोड मॅनेजमेंटबाबत बीसीसीआयवर (BCCI) निशाणा साधला.
1983 वर्ल्ड कप विजेत्या टीमचा भाग असलेल्या संदीप पाटील यांनी म्हटले की, जेव्हा ते खेळत होते आणि बीसीसीआय सिलेक्टर होते त्या दरम्यान याबाबत विचार सुद्धा केला जायचा नाही. बुमराहबाबत सुद्धा त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी झालेल्या बॉर्डर गावसकर ट्रॉफी 2024-25 मध्ये जसप्रीत बुमराहने सुद्धा सर्व सामने खेळले होते. पण पाचव्या सामन्यात तो दुखापतग्रस्त झाला. काही लोकांचं म्हणणं होतं की बुमराहवर जास्त वर्कलोड आहे. पण संदीप पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार मोठ्या सीरिजमध्ये मुख्य खेळाडूला आराम देणं चांगलं नाही.
मिड डे शी बोलताना संदीप पाटील म्हणाले की, 'हैराण करणारी गोष्ट ही की बीसीसीआय या गोष्टींशी सहमत कसं होतंय. कोच किंवा कर्णधारपेक्षा एक फिजिओ महत्वपूर्ण आहे. सिलेक्टर्सचं काय? आता आपण निवड समितीच्या बैठकीला फिजिओ उपस्थित राहण्याची अपेक्षा करावी का? तोच निर्णय घेईल का?
संदीप पाटील पुढे म्हणाले की, 'देशासाठी जेव्हा त्यांची निवड होते तेव्हा तुम्ही आपल्या देशासाठी सर्व काही करता. तुम्ही तेव्हा एका योद्धा प्रमाणे असता. मी सुनील गावसकरला पाचही दिवस बॅटिंग करताना पाहिलंय. मी कपिल देव यांना अधिकतर वेळ गोलंदाजी करताना पाहिलंय. कपिल नेट्स सेशनमध्ये सुद्धा खूप वेळ गोलंदाजी करायचे. त्यांनी कधीही ब्रेकची मागणी केली नव्हती किंवा कधीही तक्रार केली नव्हती. 16 वर्षांहून जास्त त्यांचं करिअर चाललं. 1981 ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान माझ्या डोक्याला दुखापत झाली होती. त्यानंतर सुद्धा मी टेस्ट सामना खेळण्यासाठी उतरलो होतो'.
पाटील म्हणाले की, 'आमच्या जमान्यात कोणताही रिहॅब प्रोग्रॅम नव्हता. आम्ही दुखापत झाल्यावर सुद्धा खेळायचो. मी एवढंच म्हणेन की आम्हाला देशासाठी खेळताना आनंद मिळायचा, कोणता ड्रामा नव्हता'.
