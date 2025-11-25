ऋषभ पंतवर घणाघाती टीका, माजी क्रिकेटरने काळजीवाहू कर्णधाराला ठरवलं गुन्हेगार

IND VS SA 2nd Test : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात दुसरा टेस्ट सामना गुवाहाटी येथे खेळवला जातोय. पहिल्या टेस्टमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने भारतावर विजय मिळवून सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली. तर गुवाहाटी टेस्टमध्ये सुद्धा दक्षिण आफ्रिका टीम इंडियावर (Team India) भारी पडताना दिसतेय. कर्णधार शुभमन गिल हा दुखापतीमुळे दुसऱ्या टेस्ट सामन्याचा भाग नाही. अशावेळी ऋषभ पंत हा मैदानात टीम इंडियाचं नेतृत्व करतोय. फलंदाजीच्या पहिल्या इनिंगमध्ये टीम इंडिया समोर धावांचा डोंगर असताना पंतने निष्काळजीपणाने एक शॉट खेळला आणि त्याची विकेट दिली. त्यानंतर एका माजी क्रिकेटरने कर्णधार पंतवर घणाघाती टीका करून त्याला गुन्हेगार ठरवलं.
ऋषभ पंत हा मैदानात आडवे तिडवे शॉट खेळण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र अनेकदा यामुळे त्याला विकेट गमवावी लागते आणि त्याच्यावर टीका देखील होते. यापूर्वी एकदा ऑस्ट्रेलियात अशाच एका शॉटमुळे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बसलेल्या माजी क्रिकेटर सुनील गावस्करांनी त्याला तीनदा 'Stupid' म्हणून संबोधलं होतं. ऋषभ पंत 7 धावा करून बाद झाला आणि अशावेळी बाद झाला की जेव्हा टीम इंडियाला एका टिकाऊ फलंदाजांची आवश्यकता होती. शुभमन गिल दुखापतग्रस्त असल्याने बाहेर आहे त्यामुळे आता ऋषभ पंतच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. गुवाहाटी टेस्टमध्ये टीम इंडिया संघर्ष करतेय. टी ब्रेकनंतर पंत बाहेर गेला पण तो फार काळ टिकला नाही. मोठा शॉट मारण्याच्या प्रयत्नात त्याने सॉफ्ट कट खेळला आणि विकेटकिपर काइल व्हेरेनने त्याला झेलबाद केले. त्यानंतर टीम इंडिया अडचणीत सापडली.
माजी सिलेक्टर सबा करीमने ऋषभ पंतच्या शॉट सिलेक्शनवर टीका केली. ESPNCricinfo वर बोलताना करीम म्हणाला की कर्णधाराचा निर्णय हैराण करणारा होता. सबा करीम म्हणाला की, 'त्यामागे कोणतेही लॉजिकल कारण नाही. कदाचित त्याच्या टेस्ट कारकिर्दीत पहिल्यांदाच, ऋषभ पंत स्वतः त्या शॉटला न्याय देण्यासाठी संघर्ष करत असेल. हे टी ब्रेकनंतर लगेच घडले आणि कर्णधार म्हणून त्याच्याकडून ही जबाबदारी घेण्याची अपेक्षा आहे. या पातळीवर त्याच्याकडे दबाव हाताळण्यासाठी आणि अडचणींना तोंड देण्यासाठी आणि नेतृत्व करण्यासाठी पुरेसा अनुभव आहे. त्याच्याकडे या पातळीवर इतका अनुभव आहे की तो दबाव हाताळू शकतो आणि अडचणी पत्करून मार्ग दाखवू शकतो'.
तिसऱ्या दिवशी टीम इंडियाला 201 धावांवर ऑल आउट करण्यात दक्षिण आफ्रिकेला यश आले. तर दक्षिण आफ्रिकेने फलंदाजीच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये दिवसाअंती 314 धावांची आघाडी घेतली. चौथ्या दिवशी दक्षिण आफ्रिकेच्या फलकंदाजांनी आक्रमक फलंदाजी सुरु ठेवली ज्यामुळे बातमी लिहीपर्यंत त्यांनी भारताविरुद्ध 421 धावांची आघाडी घेतली आहे.