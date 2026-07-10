Sunil Gavaskar Birthday : दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावसकरांचा 'हा' रेकॉर्ड 39 वर्षांनंतरही कायम, असं शतक कोणीही लगावू शकलं नाही

Sunil Gavaskar Birthday : भारतीय क्रिकेट संघाचे दिग्गज माजी क्रिकेटर सुनील गावसकर यांचा आज 77 वा वाढदिवस आहे. सुनील गावसकर यांचा जन्म हा 10 जुलै 1949 रोजी मुंबईत झाला होता. सुनील गावसकर यांच्या नावावर 'लिटिल मास्टर' म्हणून एक रेकॉर्ड नोंदवण्यात आला आहे. गावसकरांचा हा रेकॉर्ड 39 वर्षांनंतरही अजूनही कायम आहे. हा रेकॉर्ड अद्याप कोणताही क्रिकेटर मोडू शकलेला नाही.
सुनील गावसकर यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात आधी 10 हजार टेस्ट धावा करणारे क्रिकेटर बनले होते. गावसकर यांनी टेस्ट क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत 125 सामने खेळले. सुनील गावसकर यांनी 1971 ते 1987 या त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय करिअर दरम्यान 106 टेस्ट सामने खेळले. हाच त्यांच्या नावे एक अनोखा रेकॉर्ड बनला. यामुळे ते भारतासाठी सलग सर्वाधिक टेस्ट सामने खेळणारे फलंदाज ठरले. सलग 100 टेस्ट सामने खेळण्याचा टप्पा गाठणारे ते एकमेव भारतीय खेळाडू आहेत. या यादीत 93 टेस्ट सामने खेळून राहुल द्रविड दुसऱ्या स्थानावर आहेत.
सुनील गावसकर यांना शालेय जीवनापासूनच क्रिकेटची आवड होती. 1966 मध्ये ते आपल्या शालेय जीवनाच्या शेवटच्या काही वर्षांमध्ये होते. तेव्हा त्यांनी 246, 222 आणि 85 धावांची खेळी करून मुंबई क्रिकेटचं नाही तर संपूर्ण देशात आपलं नाव केलं होतं. या कामगिरीमुळे 1966 मध्ये त्यांना 'बेस्ट स्कूलबॉय क्रिकेटर ऑफ द इयर' म्हणून गौरवण्यात आले. त्यांनी 1966-67 च्या हंगामात प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. देशांतर्गत क्रिकेटमधील सलग चार वर्षांच्या उत्कृष्ट कामगिरीनंतर 1971 मध्ये त्यांना भारतीय संघाकडून टेस्ट पदार्पण करण्याची संधी मिळाली.
सुनील गावसकरांचं क्रिकेट करिअर हे असाधारण आणि येणाऱ्या युवा पिढीसाठी सुद्धा प्रेरणादायी होतं. गावसकरांना आदर्श मानणाऱ्या व्यक्तींमध्ये सचिन तेंडुलकरचं सुद्धा नाव येतं. 1983 वर्ल्ड कप विजेता संघाचा भाग राहिलेल्या गावसकरांनी भारतीय संघाकडून टेस्टमध्ये 1971 रोजी तर वनडेमध्ये 1974 मध्ये पदार्पण केलं होतं. 1987 पर्यंतच्या आपल्या आंतरराष्ट्रीय करिअरमध्ये गावसकरांनी भारतासाठी टेस्टमध्ये 1971 आणि वनडेमध्ये 1974 रोजी डेब्यू केला होता. 1987 पर्यंत आपल्या आंतरराष्ट्रीय करिअरमध्ये गावसकरांनी भारताकडून 125 टेस्ट आणि 108 वनडे सामने खेळले आहेत. गावसकरांची टेस्ट क्रिकेटमधील महान फलंदाजांमध्ये गणना केली जाते. त्यांनी 214 इनिंगमध्ये 51.12 च्या सरासरीने 10,122 धावा केल्या, ज्यामध्ये 34 शतके आणि 45 अर्धशतकांचा समावेश होता. वनडे सामन्यांच्या 102 इनिंगमध्ये त्यांनी 3092 धावा केल्या. यात एका शतकाचा आणि 27 अर्धशतकांचा समावेश होता. निवृत्तीच्या वेळी, टेस्ट क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा आणि शतके करण्याचा विक्रम गावस्कर यांच्या नावावर होता.