/माजी क्रिकेटर विनोद कांबळीवर आली वृद्धाश्रमात राहण्याची वेळ, सोशल मीडियावर Video शेअर करून केला खुलासा

Vinod Kambli : भारताचा माजी क्रिकेटर विनोद कांबळी पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. विनोद कांबळीने सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर केला असून यामुळे फॅन्सना त्याच्या तब्येतीची पुन्हा चिंता वाटू लागलीये. ठाण्यातील निदान सेंटर फॉर एल्डरली केयर येथून विनोद कांबळीने हा व्हिडीओ शेअर केला. ज्यात कांबळीने या वृद्धाश्रमात त्याची कशी काळजी घेतली जातेय याविषयी सांगितलं. सध्या त्यांचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
क्रिकेटर विनोद कांबळीने आपल्या व्हिडीओमध्ये ठाण्याच्या निदान सेंटर फॉर एल्डरली केयरमधील वातावरण, स्वच्छता आणि आदरपूर्वक वागणुकीची प्रशंसा केली आहे. विनोद कांबळीने आपल्या शुभचिंतकांना आश्वस्त केले की येथे त्याला चांगली अवागणूक आणि प्रेम दिलं जात आहे. व्हिडीओमध्ये कांबळी म्हणाला की, 'मी विनोद कांबळी आहे. मी सध्या निदान येथे आहे. मला येथे उत्कृष्ट सुविधा मिळाल्या आहेत. येथील स्वच्छता आणि व्यवस्थापन अगदी उच्च दर्जाचे आहे. मला अजिबात घरापासून दूर असल्यासारखे वाटत नाही आणि येथील लोकांकडून मला खूप प्रेम मिळाले आहे'.
क्रिकेटर विनोद कांबळीच्या नवीन व्हिडीओला चाहत्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून रवी भारद्वाज नावाच्या एका फॅनने लिहिलं की, 'विनोद कांबळीजी आता पूर्णपणे बरं होऊन कॉमेंटेटरचं काम हाती घ्या. आजकाल कॉमेंटेटर सुद्धा खूप पैसे कमावतात. आयपीएलमध्ये तुम्ही कॉमेंटेटर म्हणून जबाबदारी सांभाळालं. विनोद कांबळी सध्या 52 वर्षांचा असून मागील काही काळापासून त्यांची तब्येत ठीक नाहीये. मागच्या काही वर्षात त्याला आरोग्याविषयी अनेक गंभीर समस्यांशी झुंजावे लागले. 2013 मध्ये त्यांची अँजिओप्लास्टी करण्यात आली होती. त्यानंतर यूरिनरी इन्फेक्शन, चालता न येणे आणि मेंदूमध्ये रक्ताच्या गुठळ्या होणे यांसारख्या गुंतागुंतीच्या समस्यांमुळे त्यांना ठाण्यातील रुग्णालयात दाखल करावे लागले. या समस्यांमुळे स्ट्रोक आणि स्मरणशक्ती कमी होण्याचा धोका वाढला होता.
क्रिकेटर विनोद कांबळीने भारतासाठी 17 टेस्ट सामने खेळले ज्यात त्याने 54.20 च्या सरासरीने 1,084 धावा केल्या. ज्यात चार शतकांचा समावेश आहे. टेस्ट क्रिकेटमध्ये 1,000 धावा पूर्ण करणारा सर्वात जलद भारतीय फलंदाज असल्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. त्यांनी अवघ्या 14 इनिंगमध्ये हा ऐतिहासिक टप्पा गाठला होता. युवा ओपनर यशस्वी जयस्वालने अलीकडेच तो मोडण्याच्या अगदी जवळ पोहोचला होता. मात्र अखेरीस 16 इनिंगमध्ये 1,000 धावा पूर्ण करून तो दुसऱ्या स्थानावर राहिला. वनडे क्रिकेटमध्ये विनोद कांबळीने 104 वनडे सामन्यात 32.59 च्या सरासरीने एकूण 2,477 धावा केल्या. यात त्याने 2 शतकं आणि 14 अर्धशतकांचा समावेश असतो.