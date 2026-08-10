अजित आगरकरांच्या पदावरील धोका टळला? 'या' दिग्गज क्रिकेटरने सिलेक्टर बनण्यासाठी दिला नकार

Ajit Agarkar : भारताचे माजी क्रिकेटर अजित आगरकर यांनी जेव्हा पासून टीम इंडियाच्या चीफ सिलेक्टर पदाची जबाबदारी स्वीकारली आहे तेव्हा पासून भारतीय संघाचं प्रदर्शन हे चढ उताराचं राहिलंय. व्हाइट बॉल क्रिकेटमध्ये जबरदस्त प्रदर्शन करणारी टीम इंडिया ही टेस्ट क्रिकेटमध्ये मात्र फ्लॉप ठरतेय. तर तिकडेच काही सिनियर खेळाडूंच्या करिअरबाबत अनेक वाद निर्माण झाले. त्यानंतर मीडिया रिपोर्ट्सने सूत्रांच्या हवाल्याने दावा केला की अजित आगरकर यांना साईडलाईन केलं जाऊ शकतं. मात्र ज्या दिग्गज खेळाडूला आगरकरची रिप्लेसमेंट म्हणून पाहिलं जात होतं मात्र तो स्वतःच चीफ सिलेक्टर होण्यासाठी तयार नाही. अजित आगरकरांनंतर व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांच्या नावाची सिलेक्टर म्हणून चर्चा होती, मात्र त्यांनी यासाठी नकार दिला आहे.
भारताचे माजी क्रिकेटर आणि सध्याचे चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वातील सिलेक्टर कमिटीच्या हाती यश लाभलं. यादरम्यान टीम इंडिया दोनदा टी20 वर्ल्ड कप आणि 2025 ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली. तर 2023 च्या आयसीसी वनडे वर्ल्ड कपच्या फायनलपर्यंत सुद्धा मजल मारली. त्याच वेळी हा संघ आशिया चषकात अपराजित राहिला आहे आणि त्याने अनेक नवीन खेळाडूंना प्रकाशझोतात आणले आहे. मात्र टेस्ट प्रकारातील कामगिरी आणि रोहित शर्माच्या निवृत्तीबाबतच्या चर्चांमुळे निर्माण झालेला अलीकडील गदारोळ यामुळे परिस्थिती गुंतागुंतीची झाली आहे.
काही दिवसांपूर्वी एका रिपोर्टमध्ये दावा केला गेला की सिलेक्शन कमिटी आणि बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये दुरावा आला असून सप्टेंबर २०२६ मधेच अजित आगरकरांचा कार्यकाळ संपुष्टात येईल. यापूर्वी असं म्हटलं जात होतं की 2027 वर्ल्ड कपपर्यंत अजित आगरकरांना एक्सटेंशन मिळू शकतं. ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या बीसीसीआयच्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीनंतर यासंदर्भात निर्णय घेतला जाऊ शकतो आणि 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स'चे प्रमुख व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण यांची नवीन मुख्य निवडकर्ता म्हणून नियुक्ती केली जाऊ शकते.
पीटीआयच्या एका रिपोर्टनुसार दावा करण्यात आला होता की सध्या बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सिलेन्सचे प्रमुख व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण यांना टीम इंडियाचा चीफ सिलेक्टर बनवलं जाऊ शकतं. मात्र व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मणने बोर्डाला सांगितलंय की ते अजून टीम इंडियाचे चीफ सिलेक्टर होण्यासाठी तयार नाहीत. 2026 च्या अखेरीस व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण यांचा बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सिलेन्सच्या प्रमुख पदाचा कार्यकाळ संपेल. त्यानंतर बीसीसीआयकडून लक्ष्मण यांना पुन्हा या प्रस्तावाबाबत विचारणा केली जाऊ शकते.