माजी क्रिकेटर यूसुफ पठानच्या सासऱ्यांना मुंबई पोलिसांकडून अटक, बेसबॉल बॅटने व्यक्तीला केली मारहाण

Yusuf Pathan : माजी क्रिकेटर आणि खासदार यूसुफ पठान याचे सासरे आणि मेहुण्याला मुंबई पोलिसांनी एका व्यक्तीला मारहाण केल्या प्रकरणी तक्रार दाखल करून अटक केली आहे. त्यांना २ मे पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात येणार आहे.   

पूजा पवार | Updated: Apr 21, 2026, 01:51 PM IST
Photo Credit - Social Media

Yusuf Pathan : भारताचा माजी क्रिकेटर आणि तृणमूल कांग्रेसचा खासदार यूसुफ पठान याचे सासरे आणि मेहुण्यासह अजून एका नातेवाईकाला मुंबई पोलिसांनी अटक केली. यांच्यावर एका व्यक्तीला मारहाण करण्याचा आरोप आहे, यानंतर पोलिसांनी ही कारवाई करून त्यांना अटक केले. सांगितलं जातंय की हे संपूर्ण प्रकरण मुंबईच्या भायखळा येथील असून गाडी रस्त्यावरील खड्ड्यातून गेल्याने तेथील पाणी अंगावर उडल्यानंतर वाद सुरु झाला. वाद इतका वाढला की हे प्रकरण मारामारी पर्यंत गेलं. माहितीनुसार युसुफ खान नावाचा स्थानिक व्यक्त हा शनिवार १८ एप्रिल रोजी रात्री ९ वाजता घरी परतत होता. यादरम्यान रस्त्यातील खड्ड्यात पाणी जमा झालं होतं. या खड्यातून गाडी गेली आणि त्यातील पाणी हे शोएब खान नावाच्या व्यक्तीवर पडलं, त्यानंतर वाद सुरु झाला. जरी युसूफ लगेच गाडीतून उतरला आणि त्याने शोएबची माफी मागितली, तरीही शोएबचा युसूफसोबत वाद झाला आणि नंतर त्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले.

मारहाणीत कार चालक गंभीर जखमी : 

एवढंच नाही तर वादात शोएबने बांबूने युसुफच्या गाडीची काच फोडली. या मारहाणीत युसुफ गंभीरपणे जखमी झाला. या घटनेनंतर जेव्हा युसुफ घरी पोहोचला तेव्हा कुटुंबाने त्याला पोलिसांमध्ये तक्रार देण्यास सांगितली. यानंतर युसुफ खानने घडलेल्या प्रकाराबाबत पोलिसांमध्ये तक्रार द्यायला जात होता तेव्हा रस्त्यात युसुफ पठाणचे सासरे खालिद खान आणि त्यांचा मुलगा उमरशा, शोएब आणि अजून एक आरोपी शहबाज पठानने युसुफ खानला रोखलं आणि त्याच्या सोबत वाद घातला, त्यामुळे हे प्रकरण अधिकच चिघळलं. 

पोलिसांच्या सांगण्यानुसार खालिद, उमरशाद, शोएब आणि शहबाजने बांबूच्या काठीने आणि बेसबॉल बॅटने यूसुफ खान आणि त्याच्या कुटुंबाला मारहाण केली. हा हल्ल्यात यूसुफ खानचा मेहुणा जखमी झाला. त्याचा हात फ्रॅक्चर झाला असून तर त्याच्या काकांना सुद्धा गंभीर जखम झालेली आहे. 

तीन आरोपींना अटक :

भायखळा पोलिसांनी तक्रार मिळाल्यावर लगेचच कारवाई करत खालिद खान आणि त्यांच्या मुलासह अन्य कुटुंबातील सदस्यांना ताब्यात घेतले. तर तिथेच चौथा आरोपी शहबाज पठान सध्या फरार आहे, पोलीस त्याच्या मागावर आहेत. या तिघांवर सुद्धा हल्ला करणे आणि गंभीर दुखापत केल्या प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली असून या आरोपींना न्यायालयात दाखल करण्यात आलं, जिथे 2 मे पर्यंत त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलं आहे. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

