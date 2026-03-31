IPL 2026: 'वैभव सूर्यवंशीला तात्काळ इंग्लंडला पाठवा', IPL सुरु असतानाच BCCI कडे तातडीची मागणी, 'जर तुम्ही ऐकलं नाही, तर...'

Michael Vaughan on Vaibhav Sooryavanshi: आयपीएलमधील पहिल्याच सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने आपल्या स्फोटक खेळीने पुन्हा एकदा क्रिकेटविश्वाला आपली दखल घेण्यास भाग पाडलं आहे. राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्ज सामन्यात वैभव फक्त 17 चेंडूत 52 धावा ठोकल्या. आयपीएलमधील हा एकूण तिसरा सामना होता. दरम्यान वैभव सूर्यवंशीने आपल्या जबरदस्त खेळीने सर्व लक्ष आपल्याकडे वळवून घेतंल, ज्यामुळे यशस्वी जैसवालकडे कोणाची नजरच गेली नाही. यानंतर इंग्लंड क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार मायकल वॉगन याने बीसीसीआयकडे मोठी मागणी केली आहे.
वैभव सूर्यवंशीने फक्त आयपीएलच नाही तर अंडर-19 क्रिकेटही गाजवलं आहे. इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका अशा दिग्गज संघांची त्याने यथेच्छ धुलाई केली होती. इंग्लंडविरोधातील अंतिम सामन्यात त्याने 80 चेंडूत 175 धावा करत एकहाती सामन्याचं चित्र पालटलं होतं. त्याच्या खेळीच्या आधारे भारताने मोठी धावसंख्या उभी केली होती. आपल्या 175 धावांच्या खेळीत त्याने 15 षटकार आणि तितकेच चौकार लगावले होते.
आयपीएलच्या मागच्या हंगामातही त्याने पहिल्याच सामन्यात स्फोटक खेळी केली होती. गुजरातविरोधातील सामन्यात त्याने 35 चेंडूत शतक ठोकलं होतं. त्यावेळी अनेकांना त्याचा खेळ समजल्यानंतर त्याला आऊट करणं सोपं जाईल असं वाटत होतं. मात्र आयपीएल 2026 हंगामातील रॉयल्सच्या पहिल्याच सामन्यात सूर्यवंशीने आपला सर्वोत्तम खेळ दाखवला.
मायकल वॉगनच्या मते, जरी वैभव सूर्यवंशीला इंग्लंडिवरोधातील एकदिवसीय सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळालं नाही तरी त्याला टी-20 संघात जागा दिली पाहिजे. यामुळे त्याला वरिष्ठ खेळाडूंसोबत वेळ घालवण्याची आणि नवीन शिकण्याची संधी मिळेल. जर तुम्ही त्याला पाठवलं नाही तर तो या संधीला मुकेल.
“तो भारतीय संघात पदार्पण कधी करणार? मला माहित आहे की आपण कदाचित फार पुढचा विचार करत आहोत. आयपीएलचा हा फक्त पहिलाच सामना आहे. मात्र काही महिन्यात इंग्लंडचा एकदिवसीय सामन्यांचा दौरा आहे. आणि जर मी भारतीय क्रिकेटमध्ये असतो तर मी त्याला त्या दौऱ्यावर नेलं असतं. तो सध्या संघात असलेल्या खेळाडूंमध्ये सामील होईलच असं नाही, पण त्याला भारतीय संघात आणि भारतीय क्रिकेटच्या वातावरणात सामावून घेण्याची गरज आहे. त्याला संघात घ्या, आणि जर तो एक-दोन सामने खेळला तर उत्तमच, पण त्याला दौऱ्यावर पाठवा. 15 वर्षांच्या मुलाला दौऱ्यावर जाण्याची परवानगी आहे का?” असं वॉनने Cricbuzz वर सांगितलं.
"मी त्याला भारतीय संघात थोडा अनुभव दिला असता. लगेच त्याला संघात घ्या असं नाही, पण त्याला आजुबाजूला ठेवा. तो खेळण्यासाठी तयार आहे. त्याबद्दल मला शंका नाही," असंही त्याने म्हटलं.
चेन्नई सुपर किंग्जविरोधातील सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने आठ गडी राखून सामना जिंकला. सूर्यवंशीने पहिल्या विकेटसाठी जैसवालसोबत सलामीला 75 धावांची भागीदारी केली. यामध्ये सूर्यवंशीच्या धावा जास्त होत्या. सूर्यवंशीने वेगवेगळे फटके लगावल्याने तो जैसवालपेक्षा वरचढ ठरला असं मत वॉनने व्यक्त केलं आहे.
सूर्यवंशीने 17 चेंडूंमध्ये 52 धावा केल्या, तर जैस्वाल 36 चेंडूंमध्ये 38 धावांवर नाबाद राहिला. त्याच्या या कामगिरीमुळे रॉयल्सने अत्यंत सहजपणे 128 धावांचं आव्हान पूर्ण करत सामना जिंकला.
"वैभव सूर्यवंशी मागील काही काळातील सर्वोत्कृष्ट फलंदाजांच्या यादीत आहे. यशस्वी जयस्वाल, माझ्या मते एक अप्रतिम खेळाडू आहे. वैभवच्या खेळीमुळे तो सामान्य वाटत होता असं मला म्हणायचं नाही. मात्र त्याच्यातील निर्भीडपणाचा फऱक जाणवत होता. तुम्ही पाहू शकत होता की जयस्वाल फक्त चेंडूकडे बघत होता आणि खेळण्याचा प्रयत्न करत होता. हा मुलगा मात्र चेंडू प्रेक्षकांमध्ये भिरकावण्यासाठीच बघत आहे. त्याच्यामध्ये एक विलक्षण स्वातंत्र्य आहे," असं वॉन म्हणाला.
“दोन्ही डाव पूर्णपणे भिन्न होते. एकीकडे सूर्यवंशी होता, जो निव्वळ षटकार मारत होता. आणि मी जैस्वालचा आदर करतो, कारण मला वाटत नाही की तो चेंडूचा अंदाज त्याच्या क्षमतेनुसार घेत होता. त्यामुळे त्याने सहजासहजी धाव दिली नाही. त्याचा स्ट्राइक रेट फार मोठा नव्हता, पण त्याला खेळपट्टीवर थोडा अनुभव आहे,” असे तो पुढे म्हणाला.
सामन्यानंतर, सूर्यवंशीने जैस्वालनेच त्याला षटकार मारत राहण्यास सांगितलं होतं असा खुलासा केला. कारण तो चेंडूचा अचूक टायमिंग साधत होता आणि एकेरी किंवा दुहेरी धावा घेण्याची चिंता करू नको असं सांगितलं होतं.