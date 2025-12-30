वर्ल्ड चॅम्पियन खेळाडूच्या कारचा भीषण अपघात, दोन मित्रांचा मृत्यू तर खेळाडूची प्रकृती गंभीर

Anthony Joshua Car Accident : क्रीडा विश्वातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. मूळ नायजेरियाचा ब्रिटिश बॉक्सर अँथनी जोशुआच्या (Anthony Joshua) कारला भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात त्याच्या दोन मित्रांचा मृत्यू झाला असून यात अँथनीला सुद्धा गंभीर दुखापत झालेली आहे. माजी वर्ल्ड हेवीवेट चॅम्पियन असलेल्या अँथनी जोशुआचा अपघात सोमवारी नायजेरियामध्ये झाला. प्रत्यक्षदर्शींचा दावा आहे की अपघाताच्यावेळी (Accident) कारचा वेग खूप जास्त होता आणि लागोसजवळील ऑर्गन राज्यातील एका प्रमुख एक्सप्रेसवेवर कार एका उभ्या असलेल्या ट्रकला धडकली.
अपघातानंतर लागोस राज्य माहिती आयुक्त बेंगा ओमोटोसो यांनी सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये एंथोनी जोशुआच्या कारला अपघात झाल्याची माहिती शेअर केली. ज्यामध्ये त्यांनी सांगितले की अपघात झालेल्या ठिकाणी रुग्णवाहिका पाठवण्यात आली आहे. त्यानंतर बॉक्सर एंथोनीला जखमी अवस्थेत गाडीतून बाहेर काढण्यात आले आणि स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. काही प्रत्यक्षदर्शींनी जोशुआच्या बचावाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत, ज्यामध्ये अँथनी जोशुआ वेदनेने ओरडताना दिसतोय. बॉक्सर अँथनी जोशुआचे आई वडील हे नायजेरियाचे होते आणि वयाच्या 11 व्या वर्षी जोशुआनेही काही काळ तिथेच राहून शिक्षण घेतलं होतं.
नायजेरियाच्या फेडरल रोड सेफ्टी कॉर्प्सचे प्रवक्ता ओल्युसेगुन ओगुनबेमिडेच्या सांगण्यानुसार, प्राथमिक तपासात समोर आलंय की जोशुआची कार ही एक्सप्रेसवेवर ठरवून दिलेल्या स्पीड लिमिटपेक्षा जास्त वेगाने धावत होती. दरम्यान एका ठिकाणी ओव्हरटेक करताना कार रस्त्याच्याकडेला उभ्या असलेल्या स्टेशनरी ट्रकला जाऊन धडकली. ओगुन राज्य हे नायजेरियाचे आर्थिक केंद्र म्हणून ओळखले जाते. पोलिस आयुक्त लॅनरे ओगुनलोवो यांनी एपीला सांगितले की, 'अँथनी जोशुआवर उपचार सुरू असलेल्या रुग्णालयाचे नाव जाहीर केलेले नाही'.
हेही वाचा : "सूर्यकुमार यादव मला खूप मेसेज करायचा..." अभिनेत्रीचा धक्कादायक दावा! नेमकं प्रकरण जाणून घ्या
मॅचरूम बॉक्सिंगने आपल्या स्टेटमेंटमध्ये म्हंटले की, 'या अपघातात सिना घामी आणि लतीफ 'लॅट्ज' अयोडोलेचा मृत्यू झाला होता. हे दोघे जोशुआच्या टीमचे सदस्य होते. या दोघांच्या कुटुंबाप्रती शोक व्यक्त करण्यात आला. घेमी हा त्याचा स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग ट्रेनर होता, तर लतीफ हा त्याचा वैयक्तिक प्रशिक्षक होता. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, बॉक्सिंग तज्ज्ञ स्टीव्ह बुआन्स यांनी सिना घामी आणि लतीफ या दोघांना जोशुआचे सर्वात जवळचे मित्र म्हटले आहे.