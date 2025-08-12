English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'तुमच्याकडे आता प्रेरणा घेण्यासाठी काय राहिलंय?', रोहित, विराटला विचारणा; 'गरज नसताना ODI आणि टी-20...'

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी कसोटीमधून निवृत्ती घ्यायला नको होती असं मत माजी भारतीय खेळाडूने मांडलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 12, 2025, 10:20 AM IST
विराट कोहली आणि रोहित शर्मा 2027 एकदिवसीय वर्ल्डकपपर्यंत भारतीय संघात कायम राहतील असा अंदाज आहे. मात्र दैनिक जागरणच्या वृत्तानुसार, या दोघांवर टांगती तलवार आहे आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेनंतर दोन्ही फलंदाज त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतून निवृत्ती घेण्याची शक्यता आहे. रिपोर्टमध्ये सांगितलं आहे की, जर रोहित आणि विराट यांना 2027 चा विश्वचषक खेळायचा असेल तर त्यांना विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यास सांगितलं जाऊ शकतं.

'...एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घ्यायला होती'

भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी फलंदाज आकाश चोप्राच्या मते, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी चुकीच्या फॉरमॅटमधून (कसोटी) निवृत्ती घेतली आहे. याउलट त्यांनी एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घ्यायला होती असं मत त्याने मांडलं आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी जून महिन्यात टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर त्याच दिवशी टी-20 मधून निवृत्तीची घोषणा केली होती. 

'स्वतःला कसे प्रेरित ठेवतील?'

यानंतर रोहित आणि कोहलीने इंग्लंड मालिकेसाठी संघ जाहीर होण्यापूर्वीच कसोटी निवृत्तीची घोषणा केली. 2023 च्या एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात झालेल्या पराभवानंतर आता दोन्ही खेळाडू पुढील वर्ल्डकपमध्ये आपलं सर्वस्व झोकू देऊ इच्छित असल्याचं स्पष्ट आहे. दरम्यान आकाश चोप्राने काही कठीण प्रश्न विचारले आहेत.  जसं की विराट आणि रोहित यांना पुरेसा खेळण्याचा वेळ कसा मिळेल आणि स्वतःला कसे प्रेरित ठेवतील? कारण पुढील आयपीएलपर्यंत मर्यादित एकदिवसीय सामने होणार आहेत.

'कसोटी क्रिकेट हा सर्वात कठीण फॉरमॅट'

"या जोडीने चुकीच्या फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी अचानक कसोटी क्रिकेटला निरोप देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी ते आता फक्त एकदिवसीय सामने खेळणार असल्याचं सांगितलं आहे. हीच माझी समस्या आहे. मी तुम्हाला का ते सांगतो. कसोटी क्रिकेट हा सर्वात कठीण फॉरमॅट आहे. एकदिवसीय क्रिकेट एकसारखे असते, परंतु कसोटीसाठी तसं नाही. कसोटी सामने सर्वात कठीण असतात, तर फलंदाजांच्या बाबतीत एकदिवसीय सामने सर्वात सोपे असतात. तुलनेने कोणताही दबाव नसतो," असं चोप्राने त्याच्या यूट्यूब चॅनेलवर म्हटलं. 

'इंग्लंडविरुद्ध मालिका खेळली असती तर तुम्ही 25 दिवस खेळला असता'

"जर तुम्ही एका वर्षात फक्त सहा एकदिवसीय सामने खेळत असाल, तर तुमच्यासाठी फक्त सहा दिवसांचा खेळ असतो. तुम्ही कसे प्रेरित राहाल? तुम्ही तयारी कशी करणार? तुम्ही तंदुरुस्त कसे राहाल आणि सर्वोत्तम स्थितीत कसे राहाल? मी हाच विचार करत आहे. तुम्ही म्हणायला हवं होतं की मी एकदिवसीय आणि टी-20सामने खेळणार नाही, पण मी कसोटी सामने खेळेन. तुम्ही इंग्लंडविरुद्ध मालिका खेळली असती तर तुम्ही 25 दिवस खेळला असता. मग तुम्हाला वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिका खेळता आली असता," असं तो पुढे म्हणाला.

'विराट, रोहित विजय हजारे ट्रॉफी खेळणार नाहीत'

आकाश चोप्रा पुढे म्हणाला की, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली कसोटीमधून निवृत्ती घेतली असल्याने रणजी ट्रॉफी खेळणार नाहीत. त्यामुळे मर्यादित षटकांच्या खेळामुळे त्यांना मैदानात फार संघर्ष करावा लागेल. “जर तुम्ही कसोटी खेळत असाल आणि काही अंतर असेल तर तुम्ही नेहमीच रणजी ट्रॉफी खेळू शकता. तुम्ही काउंटी क्रिकेट खेळू शकता. जर तुम्ही सर्वात लांब फॉरमॅट खेळलात तर तुम्ही खेळातच राहता. जेव्हा तुम्ही कसोटी सोडता तेव्हा अर्थातच तुम्ही रणजी ट्रॉफी खेळायला जाणार नाही. जेव्हा कोणी कसोटीतून निवृत्त झाला असेल तेव्हा रणजी आणि काउंटी खेळण्याचा काय अर्थ आहे?”, असं चोप्रा म्हणाला

दरम्यान दोघांना विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यास सांगितल्याचे दावे त्याने फेटाळून लावले. “विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्याबद्दलची चर्चा सुरु आहे. पण ही स्पर्धा डिसेंबरमध्ये होईल. मग काय अर्थ आहे? पुढील आयपीएलपर्यंत भारताचे नऊ एकदिवसीय सामने आहेत. एवढेच. तुमच्यासाठी फक्त नऊ दिवस क्रिकेट खेळायचे आहे. तुम्ही अजिबात खेळत नाही आहात. तुम्ही सराव करत नाही आहात,” चोप्रा म्हणाले.

“रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांना विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्याची गरज नाही, त्यांना स्पर्धेतील त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे निवडले जाणार नाही, याबद्दल प्रामाणिकपणे सांगूया. ही खोटी चर्चा आहे. जर त्यांनी कसोटी खेळली असती आणि एकदिवसीय सामने सोडले असते तर संघात राहणे सोपे झाले असते,” असे तो पुढे म्हणाला.

