English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'गौतम गंभीरची हकालपट्टी करा,' BCCI ला सल्ला, 'तुम्ही नेमक्या कसला अपेक्षा करता? चॅम्पिअन संघ द्रविडने तयार केलाय'

BCCI told to sack Gautam Gambhir: घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेने दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत व्हाईटवॉश दिल्यानंतर भारतीय संघाचा प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर टीकेची झोड उठली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 28, 2025, 08:31 AM IST
'गौतम गंभीरची हकालपट्टी करा,' BCCI ला सल्ला, 'तुम्ही नेमक्या कसला अपेक्षा करता? चॅम्पिअन संघ द्रविडने तयार केलाय'

BCCI told to sack Gautam Gambhir: भारताचा माजी फलंदाज मनोज तिवारीने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) कसोटी क्रिकेटमध्ये मुख्य प्रशिक्षक म्हणून गौतम गंभीरकडे आता पलीकडे जाऊन पाहण्याची गरज असल्याचं मत मांडलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध घरच्या मैदानावर झालेल्या धक्कादायक कसोटी मालिकेतील पराभवामुळे गौतम गंभीरवर टीकेची झोड उठली असून, त्याच्या भविष्याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. दुसऱ्या कसोटीत भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेकडून 408 धावांनी लाजिरवणारा पराभव पत्करावा लागला, ज्यामुळे दोन सामन्यांच्या मालिकेत 0-2 असा पराभव होण्याची नामुष्की ओढवली. मनोज तिवारीला या निकालामुळे अजिबात आश्चर्य वाटलं नाही. गंभीरच्या गोंधळलेल्या युक्त्या लक्षात घेता हा निकाल अपरिहार्य होता असं त्याचं म्हणणं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

"खरं सांगायचं झालं तर, हे आधीच स्पष्ट दिसत होतं. हे होणार होतं. गोष्टी नीट सुरु नाहीत हे मला माहिती होती. त्यांनी जी प्रक्रिया राबवायची आहे ती योग्य योजना किंवा प्लॅन नाही. बऱ्याच गोष्टींमध्ये बदल झाले होते, जे अगदी स्पष्ट होते. ते बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी, न्यूझीलंडविरुद्धच्या घरच्या मालिकेत आणि आता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेतही होऊ शकले असते," असं तिवारीने हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितलं.

बीसीसीआयने गौतम गंभीरला काढून टाकण्याची आणि भारतीय कसोटी क्रिकेट वाचवण्याची वेळ आली आहे असंही स्पष्ट मत त्याने मांडलं आहे. "नक्कीच. याबद्दल कोणताही प्रश्नच नाही. (भारताला कसोटी संघासाठी वेगळा प्रशिक्षक असावा की नाही). भारतीय कसोटी क्रिकेट वाचवण्यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. हाच मुख्य मुद्दा आहे," असं तो म्हणाला आहे. 

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर, गंभीरने स्वतःचा बचाव करताना म्हटले की त्याने चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि आशिया कप जिंकला होता, तसंच इंग्लंडमध्ये कसोटी मालिकाही बरोबरीत आणली होती. तथापि, तिवारीने गंभीरवर जोरदार हल्लाबोल करत दावा केला की भारत इंग्लंडमध्ये कसोटी मालिका सहज गमावू शकला असता. रोहित शर्मा, राहुल द्रविड आणि विराट कोहली यांनी बनवलेला एकदिवसीय संघ त्याला वारशाने मिळाला आहे.

"अर्थात, गंभीर असा दावा करत आहे की त्याने एका तरुण संघासह इंग्लंडमध्ये मालिका अनिर्णित ठेवली. माझ्या मते, इंग्लंड मालिका अनिर्णित राहिली हे आमच्यासाठी फारसे चांगले नव्हते. हा निकाल चांगला नव्हता. ज्या प्रकारचे खेळाडू आमच्याकडे होते, ते पाहता इंग्लंडने शेवटच्या दिवशी खूप जास्त शॉट्स खेळण्याची चूक केली. ते सहजपणे मालिका 3-1 ने जिंकू शकले असते. त्याच्या कारकिर्दीत आतापर्यंत कोणतीही मोठी कामगिरी झालेली नाही," असं तिवारी म्हणाला.

"मी त्याची एक क्लिप पाहिली ज्यामध्ये तो दावा करत होता की त्याने चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि आशिया कप जिंकला आहे. हा संघ रोहित शर्मा, राहुल द्रविड आणि त्यापूर्वी विराट कोहली यांनी बनवला होता. जरी गंभीर या दोन्ही स्पर्धांसाठी टीम इंडियाचा प्रशिक्षक नसता तरी भारत जिंकला असता कारण संघ आधीच तयार झाला होता. एकदिवसीय संघाच्या मेंटॉरला मुख्य प्रशिक्षक म्हणून भारताचे नेतृत्व करताना पाहणे खूप दुर्दैवी आहे. जर तुमच्याकडे मैदानावरील अनुभव नसेल, तर तुम्ही वरच्या पातळीवर निकाल कसे देण्याची अपेक्षा करता? ते जवळजवळ अशक्य आहे," असं तो पुढे म्हणाला.

गंभीरचे स्थान तूर्त सुरक्षित? कोणताही निर्णय तडकाफडकी न घेण्याची 'बीसीसीआय'ची भूमिका

वर्षभराच्या कालावधीत मायदेशात दोन कसोटी मालिकेता सपशेल अपयश आल्यानंतरही भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) कोणताही निर्णय तडकाफडकी घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरचे स्थान तूर्त सुरक्षित असल्याचे मानले जात आहे. निवड समिती आणि संघ व्यवस्थापनाशी चर्चा करून 'बीसीसीआय' भविष्याच्या दृष्टीने योजना आखणार असल्याची माहिती मिळते आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Virat Kohlirohit sharmabccigautam gambhir

इतर बातम्या

पत्नीला बेदम मारहाण करुन घराबाहेर पडला, 16 व्या मिनिटाला के...

भारत